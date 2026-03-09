Tecno

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir del 10 de marzo de 2026

Teléfonos Android y modelos iPhone lanzados en 2014 no podrán abrir, descargar o actualizar la aplicación de Meta y deberán buscar formas de almacenar su información

Todas las novedades de la plataforma de mensajería se enfoca en las prestaciones que ofrecen los dispositivos más recientes. (Foto: EFE/Marcelo Sayão/Archivo)

A partir del 10 de marzo de 2026, una amplia variedad de celulares Android e iPhone dejarán de poder acceder a la plataforma de WhatsApp, luego de que se restrinja la compatibilidad de la aplicación con sistemas operativos antiguos.

Esta actualización busca centrar el desarrollo y la protección de datos en modelos más modernos y afectará principalmente a dispositivos lanzados antes de 2014, que ya no cuentan con soporte oficial ni parches de seguridad.

La modificación en los requisitos técnicos apunta a que WhatsApp solo podrá utilizarse en Android 5.0 Lollipop o superior y en iOS 15.1 o versiones más recientes. Los usuarios cuyos dispositivos no permitan actualización quedarán definitivamente excluidos de la plataforma de mensajería y no podrán abrir, descargar ni actualizar la aplicación.

Qué modelos Android y iPhone no podrán acceder a WhatsApp

La restricción afecta a dispositivos de diferentes sistemas operativos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Entre los modelos afectados sobresalen: Samsung Galaxy S4 mini, Samsung Galaxy S3, Sony Xperia M, LG Optimus L7 II y Motorola Moto E (primera generación), que dejarán de ejecutar la app. Todos estos dispositivos carecen de soporte del fabricante y no pueden actualizarse a los sistemas exigidos.

En el ecosistema de Apple, la medida impactará sobre los propietarios de iPhone 6, iPhone 6 Plus y otros modelos más antiguos, porque ninguno de ellos es compatible con iOS 15.1, que será el nuevo estándar mínimo requerido para el funcionamiento de WhatsApp a partir de la fecha señalada.

La decisión responde a la necesidad de concentrar los recursos de la empresa en los segmentos con mayor cantidad de usuarios activos y de mejorar de forma continua la seguridad de la información personal.

La empresa busca enfocar sus recursos en traer mejoras a dispositivos que soporten sus actualizaciones. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Asimismo, el mantenimiento y desarrollo a largo plazo de la aplicación requiere dejar atrás dispositivos que no pueden cumplir con los estándares modernos.

Por qué es necesario realizar una copia de seguridad de la cuenta de WhatsApp

Meta recalca la importancia de realizar una copia de seguridad de las conversaciones y archivos importantes, una tarea que los usuarios deben completar antes del cese de la aplicación para evitar la pérdida de información.

La compañía notificará a los usuarios afectados con anticipación suficiente para facilitar los pasos de respaldo y actualización necesarios. Quienes todavía utilizan estos modelos pueden respaldar conversaciones y archivos para evitar pérdidas irreversibles.

Es primordial realizar copias de seguridad de toda la información almacenada. (Foto: Europa Press)

Los usuarios de modelos Android pueden realizar una copia de seguridad abriendo la app, pulsando los tres puntos verticales, accediendo a Ajustes, luego Chats, y seleccionando “Copia de seguridad”. Para guardar los datos en la nube hay que pulsar “Guardar”, siempre asegurándose de contar con espacio libre en Google Drive.

En iPhone, la copia se realiza en iCloud tras ingresar a Configuración dentro de la app, seleccionar Chats, luego Copia de seguridad y pulsar “Realizar copia ahora”. Antes de iniciar esta operación es esencial verificar el espacio en la cuenta correspondiente.

Cómo verificar la versión del sistema operativo del celular

Para los usuarios que quieran seguir utilizando WhatsApp, la única forma será actualizar el sistema operativo, si el modelo lo permite, o migrar a un dispositivo que cumpla con los nuevos requerimientos técnicos.

Es clave verificar el sistema operativo del dispositivos y ver si se puede actualizar. (Imagen ilustrativa Infobae)

La consulta de la versión de software instalada se hace, en Android, desde Ajustes > Acerca del teléfono > Información de software, donde aparece la “Versión de Android”; en el caso de iPhone, desde Ajustes, en la pestaña General y luego Información, con el número visible junto a “Versión de iOS”.

La sección de actualización de software está disponible en ambos sistemas y permite descargar de forma gratuita las versiones más recientes, en caso de que el hardware lo soporte.

No obstante, para los dispositivos más antiguos, la migración será el único camino viable para mantener el acceso a la aplicación y la seguridad de los datos personales.

