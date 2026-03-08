Cédula digital para votar en Colombia: la respuesta real para que no te devuelvan de las urnas

La identificación digital, válida desde la app oficial de la Registraduría, permite a miles de ciudadanos ejercer su derecho al voto en el Congreso y consultas presidenciales, marcando un avance clave en la modernización electoral - crédito Montaje Johan Largo/Infobae-Registraduría Nacional

Hoy, 8 de marzo de 2026, Colombia celebra las elecciones para el Congreso de la República, donde los ciudadanos eligen a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes. Además, durante esta jornada se realizan consultas interpartidistas para definir las candidaturas presidenciales únicas de tres coaliciones políticas.

Esta fecha marca el inicio del calendario electoral del año, con una participación que impacta directamente en la configuración política nacional.

La pregunta sobre la validez de la cédula digital para ejercer el derecho al voto ha cobrado relevancia ante el avance de las tecnologías de identificación. Miles de colombianos ya cuentan con este documento, por lo que surge la duda: ¿es posible votar hoy usando únicamente la cédula digital?

Así se vota hoy con cédula digital en Colombia: requisitos, tarjetones y pasos para la jornada

¿Se puede votar con cédula digital?

La respuesta es afirmativa. La cédula digital cuenta con la misma validez legal que la cédula física tradicional para acreditarse ante los jurados de votación. Así lo ha confirmado la Registraduría Nacional del Estado Civil, que permite a quienes hayan activado su cédula digital en el dispositivo móvil utilizarla para votar en las mesas habilitadas durante la jornada electoral.

No obstante, existe una condición clave: el documento debe mostrarse a través de la aplicación oficial de la Registraduría. No se aceptan fotografías, capturas de pantalla ni imágenes almacenadas en la galería del teléfono.

Esta restricción responde a la necesidad de garantizar la autenticidad del documento y aprovechar los mecanismos de seguridad dinámicos que solo ofrece la aplicación oficial, reduciendo el riesgo de suplantación o fraude.

Qué tarjetones se entregan en la jornada electoral

Al momento de acercarse a la mesa de votación con la cédula, cada ciudadano recibirá los siguientes tarjetones:

La nueva tecnología de identificación se suma a los formatos físicos tradicionales, agilizando la verificación y reduciendo el riesgo de fraude en la elección de Senado, Cámara y consultas partidistas

Senado de la República: Un tarjetón para elegir entre la circunscripción nacional o la especial indígena (solo se entrega uno, según corresponda).

Cámara de Representantes: Un tarjetón para la circunscripción territorial (por departamento o Bogotá), o para una especial (comunidades afrodescendientes o indígenas). En el exterior, quienes votan en consulados reciben el tarjetón de la Circunscripción Internacional o, si corresponde, el de una especial.

Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP): En los territorios habilitados, se entrega un tarjetón adicional para esta curul especial.

Consultas interpartidistas: Si el ciudadano desea participar en las consultas presidenciales, debe solicitar expresamente el tarjetón correspondiente. Las tres consultas se agrupan en un solo tarjetón, pero solo se puede marcar a un candidato.

Cabe recordar que quienes solo participan en la consulta presidencial y no votan por Senado ni Cámara no reciben el Certificado Electoral.

Con qué documentos se puede votar y con cuáles no

En Colombia, los documentos válidos para votar son:

Cédula digital: En físico o activada en el celular, siempre desde la aplicación oficial de la Registraduría.

Cédula amarilla con hologramas: Documento físico tradicional utilizado desde hace años.

Cédula de ciudadanía en policarbonato: Versión más reciente del documento físico.

No se permite votar con pasaporte, licencia de conducción, libreta militar ni con la contraseña que se entrega al tramitar la cédula. Los jurados de votación verifican la identidad del ciudadano antes de entregar los tarjetones, como parte de los controles para garantizar la transparencia y prevenir irregularidades.

¿Cómo consultar el puesto de votación por internet?

Votar con la cédula digital es posible: guía para colombianos en las elecciones del 8 de marzo de 2026

Para confirmar el lugar y la mesa asignada, los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación en línea siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio web oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil: www.registraduria.gov.co Seleccionar el botón “ELECCIONES 2026”. Hacer clic en “Consultar” en el apartado de Congreso de la República. Elegir la opción “Consultar lugar de votación”. Ingresar el número de cédula y completar la verificación requerida.

El sistema mostrará la dirección exacta y el número de mesa donde debe presentarse el ciudadano para votar.

Hoy, quienes cuenten con la cédula digital activada en la aplicación oficial pueden ejercer su derecho al voto en Colombia. Además de este documento, se aceptan las versiones físicas autorizadas. La consulta del puesto de votación es sencilla y se realiza de manera virtual, facilitando la participación informada y segura en la jornada electoral.