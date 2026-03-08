Tecno

Los mejores emojis para dedicar en el Día de la Mujer en WhatsApp, el 8 de marzo

La aplicación tiene una gran variedad de símbolos alusivos a esta conmemoración. Además, se puede complementar con imágenes, stickers y mensajes de voz

Guardar
Cada uno de estos emojis
Cada uno de estos emojis se deben complementar con una frase especial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer adquiere relevancia en distintos países y culturas. Esta fecha busca visibilizar los derechos, los avances y los desafíos que enfrentan las mujeres en la sociedad contemporánea.

En este marco, WhatsApp se ha convertido en un canal directo y personal para enviar mensajes de reconocimiento y apoyo a mujeres de todas las edades y ámbitos. El crecimiento de la mensajería instantánea ha hecho de la aplicación una herramienta clave para expresar sentimientos y acompañar palabras con emojis.

Estos símbolos visuales logran transmitir emociones y matices que a veces se pierden en el texto, agregando un toque de calidez a los mensajes en una jornada de conmemoración.

Cuáles son los mejores emojis para enviar en el Día de la Mujer

Las rosas, corazones o flores
Las rosas, corazones o flores son uno de los emojis que más se adecúan a esta celebración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El emoji de la flor, sobre todo la rosa, es uno de los más utilizados en esta fecha. Este símbolo expresa reconocimiento y aprecio, y suele aparecer junto a mensajes de gratitud o felicitación. La flor tiene un significado universal que no depende del grado de cercanía o relación entre quienes envían y reciben el mensaje.

El corazón es otro emoji frecuente, porque denota afecto y respeto. En el Día Internacional de la Mujer, este símbolo acompaña tanto mensajes formales como saludos más personales, dirigidos a amigas, familiares o colegas. El corazón refuerza la intención positiva y el deseo de bienestar hacia las mujeres.

Qué emojis reflejan fortaleza y empoderamiento femenino

El brazo flexionado se asocia con fortaleza y resiliencia. Este emoji suele incluirse en mensajes de aliento y reconocimiento hacia mujeres que han enfrentado y superado retos. Representa la determinación y el empoderamiento, valores que muchas buscan destacar el 8 de marzo.

Hay símbolos disponibles en WhatsApp
Hay símbolos disponibles en WhatsApp para complementar el mensaje de felicitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El emoji de la mujer con capa simboliza la imagen de la “mujer superheroína”. Este ícono representa admiración por quienes inspiran, lideran o marcan una diferencia en su espacio. Su uso permite reconocer ejemplos de valentía, liderazgo y espíritu de superación.

Con qué otros emojis se puede complementar un mensaje por el Día de la Mujer

El emoji de la mujer profesional, el libro abierto y la lámpara de luz suelen elegirse para resaltar logros académicos, profesionales o creativos. Estos símbolos refuerzan el reconocimiento de aportes en áreas como la educación, la ciencia y la cultura, sumando un matiz de admiración y respeto.

Los usuarios pueden elegir entre
Los usuarios pueden elegir entre una variedad de opciones. (Foto: REUTERS)

La estrella es otra opción popular, porque sugiere éxito, originalidad y brillo propio. Incorporar una estrella en el mensaje otorga un tono de celebración y reconocimiento a los logros cotidianos, tanto en el ámbito personal como en el profesional.

Cómo acompañar los mensajes con imágenes, stickers o mensajes de voz

WhatsApp permite enriquecer los mensajes con imágenes alusivas al Día de la Mujer, como ilustraciones, collages o fotografías temáticas. Los stickers con frases motivacionales y gráficos originales resultan muy populares, aportando color y creatividad a la comunicación.

El uso de mensajes de voz es una alternativa apreciada. Muchas personas optan por grabar audios breves para transmitir un saludo personalizado, lo que suma cercanía y permite expresar emociones y matices de manera más directa que el texto escrito.

Qué sugerencias existen para que el mensaje sea profundo

La personalización del mensaje es
La personalización del mensaje es clave, al igual que acompañarlo con imágenes o mensajes de voz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personalizar el mensaje es fundamental. Incluir el nombre de la destinataria y reconocer logros o características concretas aporta valor y autenticidad. Evitar frases generales o plantillas ayuda a que el saludo sea más sincero y memorable.

Asimismo, un equilibrio entre emojis, imágenes y palabras contribuye a que el mensaje resulte claro y cálido. No se debe sobrecargar el texto con muchos símbolos, porque puede dificultar la comprensión.

En este sentido, la combinación adecuada de recursos digitales y un mensaje pensado para la ocasión logran una felicitación apreciada.

Temas Relacionados

Día Internacional de la MujerWhatsApp8 de marzoEmojisAplicaciónTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Adiós al iPhone como lo conocemos: lista secreta de Apple para revolucionar este 2026

La empresa está trabajando en productos para el hogar, como un nuevo Apple TV 4K y un HomePad de 7 pulgadas

Adiós al iPhone como lo

Así puedes aprovechar el puerto USB de tu Smart TV para tareas que no imaginabas

Conectar memorias externas, cargar dispositivos o mejorar la navegación con periféricos son solo algunas de las ventajas que ofrece este recurso

Así puedes aprovechar el puerto

El secreto de Nvidia: Jensen Huang revela cómo una sola decisión cambió los videojuegos para siempre

Gracias a las tecnologías de escalado por inteligencia artificial, como la innovadora Nvidia DLSS, los jugadores experimentan gráficos en alta resolución

El secreto de Nvidia: Jensen

Hackeó 7.000 robots aspiradoras con un control de PlayStation y ahora tiene USD 30.000 en su cuenta

El fallo permitía identificar, controlar y espiar las cámaras de aspiradoras de diferentes partes del mundo

Hackeó 7.000 robots aspiradoras con

Cédula digital para votar en Colombia: la respuesta real para que no te devuelvan de las urnas

La validación del documento a través de la aplicación oficial garantiza autenticidad y seguridad durante las elecciones de 2026

Cédula digital para votar en
DEPORTES
Jugó con Messi en la

Jugó con Messi en la Selección, brilló en el fútbol argentino y anunció su retiro a los 32 años: “Las cosas no se dieron como esperaba”

El mensaje de Colapinto tras su actuación en el GP de Australia de la Fórmula 1: “Bueno, de reflejos andamos bien”

Los audios de Colapinto con Alpine en Australia: de su incredulidad por la sanción al debate por la estrategia

Los memes y reacciones por el error que le costó la penalización a Colapinto en el GP de Australia: Alpine y Briatore, los focos

Los dardos de Norris y Verstappen a la Fórmula 1 por el nuevo reglamento tras la primera carrera de 2026: “Hay un límite”

TELESHOW
Tras los rumores de infidelidad,

Tras los rumores de infidelidad, Pampita volvió a mostrarse por primera vez con Martín Pepa

La vuelta de Claudio Orellano en LAM: “Me sorprende que después de tantos años la gente en la calle me recuerde”

Julieta Cayetina y su regreso a las tablas: “No solo trabajo con el humor, es parte de mi vida”

El regreso de Darío Barassi a la televisión: “No salgo a la cancha a ver qué pasa, salgo a ganar”

Lizy Tagliani contó su rápida reacción cuando le depositaron un sueldo importante por primera vez: “Va a repuntar”

INFOBAE AMÉRICA

La Policía noruega señaló como

La Policía noruega señaló como un posible acto terrorista la explosión en la embajada de EEUU en Oslo

Ilya Espino de Marotta: liderazgo femenino en el corazón del Canal de Panamá

Irán atacó con drones un edificio gubernamental de Kuwait: tras un voraz incendio quedó seriamente dañado

Irán tiene nuevo líder supremo: fue elegido pero su nombre permanece en secreto

Teherán amaneció bajo una densa nube de humo tras los ataques de EEUU e Israel contra depósitos petroleros