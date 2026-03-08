Día de la Mujer: 100 frases que nunca deberías enviarle a ella por WhatsApp

WhatsApp puede ser el canal indicado para enviar una felicitación en esta fecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día Internacional de la Mujer, celebrado cada 8 de marzo, invita a la reflexión sobre los avances logrados y los retos pendientes en materia de igualdad de género.

En este contexto, la forma de comunicarse a través de plataformas como WhatsApp adquiere especial relevancia, porque el contenido de los mensajes puede influir de manera positiva o negativa en quienes los reciben.

Existen frases que, aunque parezcan inofensivas o incluso amables, pueden resultar inapropiadas o perpetuar estereotipos. Por ello, es fundamental identificar aquellas expresiones que no contribuyen a la valoración real del papel de la mujer en la sociedad.

Cuáles son las frases que nunca se deberían mandar a una mujer por WhatsApp

Hay que ser cuidadoso con las palabras al enviar una frase por canales digitales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Hay expresiones que conviene evitar para no deslegitimar la experiencia y los derechos de las mujeres. Entre las frases que nunca se deberían enviar se encuentran:

“Ojalá todos los días fueran el Día de la Mujer, pero solo hoy te felicito”.

“Gracias por ser tan fuerte y aguantarnos a los hombres”.

“Eres la razón por la que el mundo es bonito”.

“Las mujeres son mejores cocineras, por eso tienen un día especial”.

“Siéntete especial solo hoy”.

“Ojalá algún día los hombres tengamos un día como el de ustedes”.

“Hoy no lavas los platos, es tu día de suerte”.

“Qué bonito ser mujer, pueden llorar sin ser juzgadas”.

“No todas pueden ser como tú, eres una verdadera dama”.

“Feliz día solo porque eres mujer”.

“Hoy te toca ser mimada, mañana vuelve a la rutina”.

“Aprovecha que hoy tienes excusa para no trabajar”.

“Ojalá todas las mujeres fueran tan buenas como tú”.

“Las mujeres son delicadas y especiales”.

“Recuerda que tu papel es fundamental como madre y esposa”.

“Hoy sí puedes salir sola, es tu día”.

“Las mujeres deberían sonreír más, sobre todo hoy”.

“Te felicito por ser tan sufrida y fuerte”.

“Solo las mujeres logran hacer tantas cosas a la vez”.

“Hoy te mereces flores y chocolate, solo hoy”.

“Qué bueno que eres mujer, así entiendes a los niños”.

“Hoy no te preocupes por la dieta, es tu día”.

“Eres un ángel, por eso celebramos tu día”.

“Eres el complemento perfecto del hombre”.

“Solo por hoy, tienes permiso para descansar”.

“Las mujeres hacen el mundo más colorido”.

“Eres especial porque eres madre”.

“Las mujeres son más sensibles y eso las hace únicas”.

“Hoy los hombres te cuidan, mañana todo vuelve a la normalidad”.

“Eres la flor más bonita del jardín”.

Hay mejores formas como enviar imágenes alusivas a la celebración con un mensaje profundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Por ser mujer, te mereces lo mejor solo hoy”.

“Eres una guerrera, pero no hagas tanto ruido”.

“Feliz día a todas las mujeres, menos a las que no piensan como yo”.

“Hoy sí puedes opinar, es tu día”.

“Las mujeres están para ser protegidas”.

“Eres la musa de mi inspiración”.

“Las mujeres no deberían enojarse, menos en su día”.

“El mundo sería menos bonito sin mujeres como tú”.

“Eres valiosa, aunque a veces seas complicada”.

“Hoy puedes dejar de preocuparte por los demás”.

“Las mujeres siempre saben cómo hacer sentir bien a los demás”.

“Eres una obra de arte viviente”.

“Las mujeres merecen un monumento por aguantar tanto”.

“Solo las mujeres entienden el sufrimiento”.

“Por ser mujer, tienes un día especial”.

“Las mujeres deben ser tratadas con delicadeza”.

“Feliz día, aunque no seas madre ni esposa”.

“Las mujeres son el sexo débil, pero muy luchadoras”.

“Hoy es tu día, mañana ya veremos”.

“Ojalá las mujeres fueran menos emocionales”.

“Hoy puedes ponerte lo que quieras, es tu día”.

“Eres la luz de mi vida, solo por ser mujer”.

“Las mujeres deberían ser agradecidas por tener un día”.

“Eres perfecta, aunque a veces exageres”.

“Las mujeres son buenas para los detalles”.

“Hoy no te preocupes por nada, es tu día”.

“Las mujeres nacieron para amar y ser amadas”.

“Feliz día a todas las que se portan bien”.

“Eres un ejemplo de paciencia y dulzura”.

“Las mujeres siempre tienen la razón, sobre todo hoy”.

“Hoy puedes ser tú misma sin miedo”.

“Las mujeres hacen la vida más fácil”.

“Eres increíble, aunque a veces seas dramática”.

“Las mujeres tienen magia para arreglar todo”.

“Hoy puedes pedir lo que quieras, es tu día”.

“Te admiro porque logras hacer muchas cosas sin quejarte”.

“Las mujeres son buenas para escuchar”.

“Hoy puedes llorar si quieres”.

“Eres la alegría de la casa”.

“Las mujeres dan sentido a la vida”.

“Hoy puedes descansar de tus responsabilidades”.

“Las mujeres saben cómo cuidar a los demás”.

“Eres especial solo por ser mujer”.

“Las mujeres tienen el don de la ternura”.

“Hoy tienes licencia para no hacer nada”.

“Las mujeres merecen lo mejor solo hoy”.

“Eres más fuerte de lo que crees, aunque no lo notes”.

“Las mujeres deberían sonreír más”.

“Hoy puedes dejar de preocuparte por tu aspecto”.

El mensaje en WhatsApp puede tener un sentido opuesto al que se quiere. (Foto: EFE/EPA/IAN LANGSDON)

“Eres admirable porque siempre estás disponible”.

“Las mujeres siempre están dispuestas a ayudar”.

“Hoy puedes darte un gusto sin culpa”.

“Las mujeres son el corazón de la familia”.

“Eres única, aunque a veces incomprendida”.

“Las mujeres tienen una sensibilidad especial”.

“Hoy puedes pedir perdón sin problemas”.

“Eres la mejor, aunque no lo reconozcas”.

“Las mujeres siempre encuentran la solución”.

“Hoy es tu día, aprovecha”.

“Eres una inspiración para los hombres”.

“Las mujeres deberían ser más valoradas”.

“Hoy puedes hacer lo que quieras, es tu día”.

“Las mujeres siempre ponen el bienestar de otros antes que el suyo”.

“Eres un ejemplo de sacrificio”.

“Las mujeres entienden mejor los sentimientos”.

“Hoy puedes dejar de ser fuerte si quieres”.

“Eres la mejor versión de ti misma solo por ser mujer”.

“Las mujeres son un misterio, por eso tienen un día”.

“Hoy puedes olvidar tus problemas”.

“Eres una reina, aunque no siempre lo parezcas”.

Cuáles son las frases más adecuadas para enviar por WhatsApp en este día

Es clave enviar frases que resalten triunfos de las mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lugar de recurrir a fórmulas vacías o comentarios estereotipados, es preferible apostar por mensajes que reconozcan los logros, la fortaleza y el compromiso de las mujeres en todos los ámbitos.

Expresiones como “Admiro tu dedicación y la manera en la que afrontas cada desafío” o “Gracias por tu ejemplo y tu valentía” transmiten un reconocimiento genuino y fortalecen los vínculos personales.

Asimismo, resultan apropiadas aquellas frases que invitan a la reflexión y a la acción, como “Hoy recordamos la importancia de seguir avanzando hacia la igualdad” o “Cuento contigo para construir un mundo más justo”.

Estos mensajes no solo reconocen la fecha, sino que refuerzan el sentido de acompañamiento y compromiso con la equidad de género.