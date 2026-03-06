Día de la Mujer 2026: 100 frases para enviar por WhatsApp

WhatsApp es una plataforma que puede ser útil para conmemorar el Día de la Mujer. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En el Día de la Mujer 2026, puedes utilizar WhatsApp para enviar mensajes a esas mujeres que admiras y reconoces. Frases como “tu inteligencia ilumina caminos” o “que la justicia siempre te acompañe” expresan apoyo y reconocimiento en una fecha que invita a celebrar sus logros.

A continuación, encontrarás 100 frases cortas para el Día de la Mujerque puedes compartir este año por WhatsApp.

100 frases para enviar por WhatsApp por el Día de la Mujer

Feliz Día de la Mujer a todas las que inspiran con su fuerza y dedicación.

Que hoy y siempre se reconozca tu valor.

Orgulloso de todas las mujeres que marcan la diferencia.

Tu capacidad y coraje nos inspiran todos los días.

Eres única, fuerte y valiosa.

Puedes enviarle mensajes a las mujeres que admiras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gracias por tu ejemplo de lucha y amor.

Hoy celebramos tu presencia y tu voz.

El mundo es mejor gracias a mujeres como tú.

Sigue brillando con tu luz propia.

Feliz día a la mujer que transforma todo a su alrededor.

Tu fuerza es mi admiración diaria.

Un homenaje a tu esfuerzo incansable.

Gracias por nunca rendirte.

Eres inspiración y motor de cambio.

Que tus sueños siempre encuentren camino.

Mujer valiente, nunca dejes de creer en ti.

Cada día demuestras tu grandeza.

Tu inteligencia es tu mayor poder.

Celebro tu esencia hoy y siempre.

Gracias por tu apoyo y amistad.

Tu sonrisa cambia el mundo.

Eres el ejemplo de perseverancia.

Tu voz merece ser escuchada.

Por más mujeres líderes y libres.

Tu valentía marca la diferencia.

Mujer, eres inspiración constante.

Gracias por tu energía positiva.

Hoy te celebramos por todo lo que eres.

Nunca dudes de tu capacidad.

Eres protagonista de tu historia.

Tu amor es fuerza imparable.

El Día de la Mujer es una fecha que conmemora lo la lucha de las mujeres por sus derechos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mundo necesita más mujeres como tú.

Felicidades a todas las mujeres luchadoras.

Mujer, tu poder no tiene límites.

Siempre adelante, nunca te detengas.

Hoy es tu día, celébralo a lo grande.

Gracias por tu entrega y pasión.

Que la igualdad sea siempre nuestro camino.

Mujer, eres arte y corazón.

Tu resiliencia me asombra.

Gracias por tu ejemplo diario.

Celebro tu autenticidad.

Por las que fueron, son y serán.

Eres esperanza y futuro.

Gracias por tu empatía y comprensión.

El mundo necesita tu visión.

Que nunca te falte libertad.

Eres motivo de orgullo.

Con mensajes cortos puedes conmemorar esta fecha por WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La igualdad empieza contigo.

Feliz día, mujer extraordinaria.

Que siempre te acompañe la felicidad.

Tu lucha no pasa desapercibida.

Tu valor merece reconocimiento.

Por tu coraje y determinación: gracias.

Eres ejemplo de superación.

Que tus metas se hagan realidad.

Gracias por tu generosidad.

Por un futuro sin miedo ni límites.

Mujer, tu fuerza inspira cambios.

Elige siempre ser tú misma.

Gracias por tu paciencia.

Tu esfuerzo deja huella.

Hoy celebramos tu libertad.

Que nunca te falte amor propio.

Tu presencia es regalo diario.

Gracias por tu alegría contagiosa.

Eres la voz de muchas.

Que tus derechos siempre sean respetados.

Gracias por tu liderazgo.

Tu energía mueve montañas.

Mujer, eres ejemplo y guía.

Gracias por tu ternura y firmeza.

Que nunca te falte motivación.

En esta fecha, celebra a las mujeres que admiras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eres la raíz del cambio social.

Feliz Día de la Mujer, hoy y siempre.

Por tus sueños cumplidos y por cumplir.

Gracias por construir un mundo mejor.

Tu amor es fuente de inspiración.

Que tu luz nunca se apague.

Tu fuerza transforma realidades.

Siempre mereces lo mejor.

Gracias por ser parte de mi vida.

Mujeres unidas, mundo fuerte.

Tu inteligencia ilumina caminos.

Que la justicia siempre te acompañe.

Gracias por tu fortaleza silenciosa.

Eres el motor de la historia.

Mujer, tu esfuerzo merece celebración.

Por ti, nunca dejaremos de luchar.

Puedes acompañar los mensajes con imágenes y stickers. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tu alegría es contagiosa.

Gracias por tu constancia.

Mujeres: sinónimo de valentía.

Que la igualdad sea una realidad, no un deseo.

Tu voz cambiará el mundo.

Gracias por tu creatividad.

Tu amor deja huella eterna.

Hoy y siempre, eres protagonista.

Sin mujeres no hay futuro.

Tu esencia es única e irrepetible.

Feliz Día Internacional de la Mujer.