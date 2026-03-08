Tecno

Esta app de Google convierte tu televisor en un cuadro para históricas obras de arte

Los usuarios de LG encontrarán cerca 4.000 imágenes de obras de arte, escenas de cine y creaciones digitales

La actualización de Gallery+ convierte
La actualización de Gallery+ convierte los televisores LG en lienzos digitales que exhiben arte y recuerdos personales en 4K. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de una actualización para televisores LG busca transformar la experiencia cotidiana en el salón de miles de hogares. Con la integración entre Gallery+ y la aplicación Google Fotos, los usuarios podrán convertir su pantalla en un lienzo digital, mostrando desde obras de arte hasta recuerdos personales en calidad 4K con un proceso sencillo, que cualquier puede implementar en la sala de su casa.

Cómo convertir el televisor en un cuadro para obras de arte

La función principal de Gallery+ reside en ofrecer a los usuarios la capacidad de exhibir más de 4.000 imágenes, abarcando obras de arte, escenas de cine, fotografías temáticas y creaciones digitales. Esta opción convierte la pantalla en un marco digital dinámico, que puede configurarse tanto con imágenes estáticas como en formato de presentación de diapositivas.

El usuario puede elegir acompañar estas imágenes con música de fondo, generando una atmósfera personalizada en la estancia. Además, la plataforma incorpora ajustes automáticos que adaptan brillo y color en función de la luz ambiental, logrando que el contenido se integre de manera natural en el espacio doméstico.

Gallery+ ofrece más de 4.000
Gallery+ ofrece más de 4.000 imágenes de obras de arte, escenas de cine y creaciones digitales para decorar cualquier ambiente del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gallery+ no solo responde a una tendencia decorativa, sino que lleva la funcionalidad un paso más allá. Cuando el televisor no está en uso para ver series, películas o videojuegos, puede permanecer activo en modo Always-On o funcionar como salvapantallas, mostrando imágenes seleccionadas por el usuario sin necesidad de apagar el panel.

La integración con Google Fotos para personalizar el arte en el TV

Uno de los aspectos más destacados de esta actualización es la posibilidad de sincronizar Google Fotos con Gallery+. Gracias a esta vinculación, los usuarios pueden proyectar sus propias fotografías o álbumes personales directamente en el televisor, más allá de las imágenes incluidas de serie.

Este proceso de integración se realiza vinculando la cuenta de Google Fotos con la aplicación Gallery+ instalada en el televisor. Así, la pantalla se convierte en una ventana capaz de mostrar desde obras de arte reconocidas en todo el mundo hasta las propias o las del gusto personal, así como imágenes familiares que estén guardadas en la apliación.

La integración con Google Fotos
La integración con Google Fotos permite mostrar álbumes personales y fotografías familiares directamente en la pantalla del televisor LG. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función admite tanto el despliegue de fotografías individuales como la creación de presentaciones animadas, lo que permite adaptar el contenido al estado de ánimo, la ocasión, las personas que estén de visita o el estilo decorativo del hogar.

Qué modelos de televisores recibirán la actualización

La actualización de Gallery+ no estará limitada exclusivamente a la gama más reciente de la marca surcoreana. Aunque su estreno oficial tendrá lugar en los modelos de 2025, la compañía surcoreana ha confirmado que el servicio llegará también a televisores compatibles de años anteriores mediante una actualización de software.

Esto significa que miles de hogares podrán acceder a Gallery+ sin necesidad de adquirir un equipo nuevo. La estrategia busca así ampliar el alcance de la función y posicionar su catálogo como una alternativa flexible y competitiva frente a propuestas de otras marcas, como The Frame de Samsung, que obliga a comprar un modelo específico para disfrutar de capacidades similares.

La actualización estará disponible no
La actualización estará disponible no solo para los modelos LG 2025, sino también para televisores OLED y QNED de años anteriores mediante software. (Imágen ilustrativa Infobae)

En la práctica, esto refuerza la vida útil de los televisores y ofrece un valor añadido a quienes ya poseen modelos OLED y QNED compatibles. La posibilidad de acceder a nuevas funciones mediante simples actualizaciones resulta especialmente atractiva en un mercado donde la renovación constante de hardware puede resultar costosa.

El sistema inteligente de ajuste de brillo y color permite que las imágenes proyectadas se integren de manera natural a la estancia, evitando contrastes artificiales y optimizando la experiencia visual. Además, el modo Always-On está diseñado para controlar el consumo energético, manteniendo la imagen visible sin funcionar como si se estuviese reproduciendo un contenido completo.

