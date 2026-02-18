La actualización de LG que pone fin a la compleja instalación de sistemas de audio en Smart TV

La actualización de software para televisores LG incorpora la tecnología Dolby Atmos FlexConnect y transforma la experiencia de audio en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una reciente actualización de software para televisores LG está cambiando la manera en que los usuarios configuran el sonido en sus hogares al eliminar la necesidad de complejas instalaciones de sistemas de audio.

Con la integración de la tecnología Dolby Atmos FlexConnect, la marca introduce una solución inteligente que simplifica la experiencia y eleva la calidad del sonido, adaptándolo al espacio de cada usuario sin recurrir a cables ni configuraciones difíciles.

Qué incluye la nueva actualización de los televisores LG

La última actualización gratuita, ya disponible para una selección de modelos avanzados, incorpora Dolby Atmos FlexConnect, una tecnología desarrollada por Dolby que transforma al televisor en el eje central de un sistema de sonido inalámbrico.

A diferencia de los sistemas Atmos tradicionales, que requieren una disposición precisa de los altavoces para lograr el efecto envolvente, FlexConnect utiliza inteligencia artificial y los micrófonos del propio televisor para mapear la habitación y adaptar el audio a las características del entorno.

El proceso de calibración del sonido en los televisores LG es rápido, dura menos de un minuto y puede repetirse al modificar la disposición del mobiliario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento es sencillo: el televisor emite señales de sonido, detecta su rebote en paredes y muebles, y localiza la posición exacta de cada altavoz conectado. El sistema ajusta automáticamente el tiempo y el volumen para que el audio llegue perfectamente sincronizado a los oyentes, incluso si los altavoces se encuentran en ubicaciones poco convencionales o asimétricas.

Este proceso de calibración tarda menos de un minuto y puede repetirse cuantas veces se desee, cada vez que se cambia la disposición del mobiliario o la ubicación de los altavoces.

La actualización también permite conectar hasta cuatro altavoces y un subwoofer de manera inalámbrica, empleando los modelos de la línea LG Sound Suite (M5, M7 y subwoofer W7). Todo el proceso es gestionado por el televisor, que actúa como centro de control y realiza los ajustes necesarios en tiempo real para ofrecer la mejor experiencia auditiva posible.

Cómo facilita la instalación del sistema de audio en casa

Uno de los principales obstáculos para quienes desean disfrutar de un sonido envolvente de alta calidad en casa es la complejidad de la instalación. Los sistemas tradicionales, además de requerir una inversión considerable en hardware, exigen una disposición exacta de los altavoces y la presencia de múltiples cables conectando cada componente. Con la nueva actualización de LG, esta problemática se reduce de forma drástica.

La actualización elimina la necesidad de complejos sistemas de cables y la estricta simetría en la colocación de altavoces para lograr un sonido envolvente. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Gracias a la compatibilidad inalámbrica, los usuarios pueden ubicar los altavoces donde resulte más conveniente según el diseño de la sala, sin preocuparse por la simetría ni por el tendido de cables. El televisor mapea el espacio y compensa automáticamente cualquier diferencia de distancia o ángulo, equilibrando las frecuencias para garantizar la máxima claridad en voces, música y efectos.

Esto significa que incluso en espacios pequeños o con muebles difíciles de mover, es posible disfrutar de un sonido envolvente digno de un cine en casa.

Además, el propio televisor puede asumir el papel de canal central, emitiendo los diálogos directamente desde la pantalla. Esta función permite que muchos usuarios prescindan de la barra de sonido tradicional y limiten su inversión a los altavoces laterales y al subwoofer, lo que se traduce en un importante ahorro y una instalación mucho más sencilla.

Qué modelos de televisores LG son compatibles

La función Dolby Atmos FlexConnect está disponible para los modelos más avanzados de la marca. La actualización comenzó a llegar a los televisores OLED de las series G5, C5 y CS5 lanzados en 2025, así como al modelo QNED9M de la gama LCD/Mini LED del mismo año. Todos estos televisores cuentan con el hardware necesario para el mapeo acústico y la gestión inalámbrica del audio.

La tecnología Dolby Atmos FlexConnect está disponible en modelos LG OLED de las series G5, C5, CS5 2025 y QNED9M, y se amplía en la línea 2026. (Imagen ilustrativa Infobae)

En la generación 2026, la compatibilidad se amplía aún más: las nuevas gamas OLED W6, G6 y C6 incluyen FlexConnect de serie, junto con los modelos premium de Mini LED.

Para los usuarios con televisores anteriores a 2025, la función no está disponible de forma nativa, aunque existe una alternativa: conectar la barra de sonido LG Sound Suite H7 mediante HDMI eARC, permitiendo que este dispositivo asuma el rol de procesador central y ofrezca gran parte de las ventajas de FlexConnect.

Por el momento, la compatibilidad con altavoces inalámbricos de otras marcas es limitada. En el lanzamiento, solo los altavoces diseñados por LG pueden conectarse a los televisores de la marca, aunque la compañía ha dejado abierta la posibilidad de ampliar el soporte en el futuro.