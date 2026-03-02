Crea stickers con Google Fotos gracias a esta nueva función que lo hace en segundos

La actualización de Google Fotos trae la creación de stickers personalizados a dispositivos Android con la versión 7.64 de la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de la función para crear stickers personalizados en Google Fotos marca un cambio significativo para los usuarios de Android que, hasta ahora, debía buscar otras aplicaciones para realizar este proceso.

La actualización promete transformar la experiencia de quienes buscan expresar creatividad o personalizar sus mensajes en plataformas como WhatsApp e Instagram.

Cómo funciona la nueva herramienta de stickers en Google Fotos

La función de creación de stickers ya estaba disponible desde hace un tiempo en la versión para iPhone, situación que generó cierta expectativa entre los usuarios de Android. Con la actualización a la versión 7.64 de Google Fotos, esta posibilidad llega finalmente al sistema operativo de la propia Google.

El procedimiento para crear un sticker es sencillo y no requiere conocimientos adicionales. Basta con asegurarse de tener instalada la última versión de la aplicación, abrir Google Fotos y buscar la imagen de la cual se desea extraer el sticker. Al seleccionar una fotografía y realizar una pulsación larga sobre el sujeto principal, la inteligencia artificial de la app recorta automáticamente la figura seleccionada, la resalta con un efecto brillante y la separa del fondo.

El sistema utiliza inteligencia artificial para recortar personas, mascotas y objetos principales de las imágenes en solo cinco a diez segundos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google Fotos ha confirmado que el sistema es capaz de identificar personas, mascotas y objetos principales en la imagen. El recorte resultante se puede guardar como un sticker sin fondo, listo para utilizarse en otras aplicaciones como WhatsApp, Word o cualquier otra app compatible con pegatinas.

El proceso es rápido: la extracción y generación del sticker suele tomar entre cinco y diez segundos. El resultado es una imagen que puede copiarse y pegarse fácilmente en chats y redes sociales, permitiendo conversaciones más personalizadas y expresivas.

Qué ventajas aporta frente a otras aplicaciones de stickers

Hasta ahora, los usuarios de Android debían recurrir a apps de terceros para crear stickers. Estas soluciones solían implicar la descarga de software adicional, la visualización de anuncios publicitarios y la realización de múltiples pasos para obtener un resultado, en ocasiones, menos preciso.

Con la llegada de la función nativa en Google Fotos, se elimina la necesidad de instalar aplicaciones externas, lo que reduce el consumo de espacio y evita molestias asociadas a publicidad o procesos engorrosos. Además, la integración directa dentro de la app oficial garantiza una mayor compatibilidad y una experiencia más fluida.

A diferencia de soluciones de terceros, Google Fotos no requiere descargas adicionales ni muestra anuncios, garantizando comodidad y seguridad a los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En comparación con otras herramientas, el sistema de Google destaca por la rapidez y la precisión de los recortes. La inteligencia artificial identifica con exactitud los contornos de personas, animales y objetos, siempre que el sujeto esté claramente definido en primer plano y la imagen cuente con buena iluminación.

Cómo se usa la función de crear stickers en Google Fotos

El método de creación de stickers es intuitivo y accesible para la mayoría de los usuarios. El primer paso consiste en abrir la app de Google Fotos en el dispositivo Android y seleccionar la fotografía deseada. Si la función está activa, se observará un efecto brillante que rodea al sujeto detectado por el algoritmo.

A continuación, se debe mantener pulsado el dedo sobre el sujeto de la imagen. La app genera automáticamente el sticker, eliminando el fondo y dejando solo la figura seleccionada.

Una vez creado, se presentan varias opciones:

Copiar el sticker para pegarlo directamente en otra aplicación. Compartir el sticker mediante las opciones clásicas de compartir de Android.

Esta funcionalidad es compatible con aplicaciones como WhatsApp e Instagram, lo que permite integrar las pegatinas en conversaciones y publicaciones de manera sencilla.

Google Fotos destaca por la integración fluida y la alta compatibilidad de la creación de stickers personalizados dentro de su plataforma oficial para Android. (Imagen ilustrativa Infobae)

Google recomienda utilizar imágenes donde el sujeto esté bien definido en el primer plano, lo que facilita la labor del algoritmo y mejora la precisión del recorte. Las fotografías con buena iluminación y un fondo claramente diferenciado ofrecen los mejores resultados.

En la versión para iPhone, Google Fotos ya permite acceder a un historial de stickers creados previamente, facilitando su reutilización sin tener que repetir el proceso. La compañía ha anunciado que esta opción llegará en futuras actualizaciones a la versión de Android, bajo el menú “Colecciones > Stickers”.