50 mensajes que debes evitar en el Día de la Mujer por WhatsApp

Para ayudarte a no caer en errores comunes, consultamos a Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google

Cuidar las palabras es clave
Cuidar las palabras es clave para evitar malentendidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día de la Mujer es una fecha para celebrar, reconocer y acompañar a las mujeres que forman parte de nuestra vida. Sin embargo, a la hora de enviar mensajes por WhatsApp, hay frases que pueden resultar inapropiadas, insensibles o incluso ofensivas, aunque la intención sea buena. Cuidar las palabras es clave para evitar malentendidos y demostrar un verdadero respeto en esta jornada especial.

Para ayudarte a no caer en errores comunes, consultamos a Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google, y le pedimos que identificara 50 frases que es mejor evitar en el Día de la Mujer por WhatsApp. A continuación, encontrarás esa selección, pensada para que tus mensajes transmitan empatía y consideración, y no terminen generando incomodidad o disgusto.

Mensajes que reducen a la mujer a su apariencia física

Gemini señala: “El 8M no trata sobre belleza, sino sobre derechos. Evita enfocar tus mensajes en el aspecto exterior”.

  • “¡Feliz día a la creación más hermosa de Dios!”.
  • “Eres la flor más bella del jardín de la vida”.
  • “El mundo es más bonito porque ustedes existen para adornarlo”.
  • “Celebramos hoy lo hermosas que son todas las mujeres”.
  • “Feliz día a las princesas de la casa”.
  • “Sin su belleza, el mundo sería gris”.
Gemini señala que ser madre
Gemini señala que ser madre o esposa es solo una de las muchas elecciones posibles en la vida de una mujer. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • “Un beso a todas esas mujeres lindas en su día”.
  • “Felicidades por ser el sexo bello”.
  • “Brindemos por la belleza femenina que nos cautiva”.
  • Enviar un simple “Feliz día” acompañado de emojis de rosas, maquillaje y vestidos.

Mensajes que hablan de “fragilidad” o el “sexo débil”

“La conmemoración recuerda la resiliencia y la fuerza, no la debilidad ni la necesidad de ser rescatadas”, asevera el modelo de IA de Google.

  • “Feliz día a nuestro complemento perfecto”. (Las mujeres son personas completas, no mitades).
  • “Gracias por ser tan frágiles y a la vez tan fuertes”.
  • “Ustedes son la debilidad de cualquier hombre”.
  • “Feliz día a esas criaturas delicadas que debemos proteger”.
  • “A la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa”. (Frase cursi que minimiza el problema real de la violencia).
  • “Porque necesitan ser cuidadas y amadas hoy y siempre”.
  • “Son el vaso frágil que merece ser honrado”.
  • “Detrás de un gran hombre, siempre hay una gran mujer”. (Las mujeres están al lado o al frente, no “detrás”).
El modelo de IA de
El modelo de IA de Google aconseja evitar mensajes como “Gracias por ser tan frágiles y a la vez tan fuertes”. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • “Sin ustedes, los hombres estaríamos perdidos”.
  • “Gracias por ser el apoyo incondicional de los hombres”.

Mensajes que las limitan a la maternidad y las labores del hogar

Gemini señala que ser madre o esposa es solo una de las muchas elecciones posibles en la vida de una mujer, y no debe considerarse su único propósito. Además, recuerda que el Día de la Mujer no es lo mismo que el Día de la Madre, y cada celebración tiene su propio significado.

  • “Feliz día a las que nos dieron la vida”.
  • “Felicidades a las reinas del hogar”.
  • “Gracias por cocinar, limpiar y cuidarnos con tanto amor”.
  • “Feliz día a las esposas, madres e hijas”. (La mujer tiene valor por sí misma, no solo por su parentesco con otros).
  • “La mujer nació para ser madre y hoy lo celebramos”.
  • “Felicidades a las que mantienen a la familia unida”.
  • “Eres el pilar del hogar, feliz día”.
  • “Gracias por aguantarnos y tenernos paciencia infinita”.
  • “Feliz día a las que saben ser verdaderas damas de su casa”.
  • “A las que dan a luz y crían a la humanidad, felicidades”.
Gemini señala que ser madre
Gemini señala que ser madre o esposa es solo una de las muchas elecciones posibles en la vida de una mujer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Machismo disfrazado de humor o halago

“Las ‘bromas’ sobre estereotipos dañinos son especialmente inoportunas hoy”, señala el chatbot.

  • “Mujeres: no las entendemos, pero las amamos”.
  • “Son complicadas, pero así nos gustan”.
  • “Calladitas se ven más bonitas, pero hoy las dejamos hablar”.
  • “Feliz día a las tóxicas que amamos”.
  • “Mujeres juntas, ni difuntas”. (Fomenta el mito de la rivalidad femenina).
  • “Son un mal necesario”.
  • “Feliz día, aunque a veces se quejen por todo”.
  • “A la mujer hay que amarla, no entenderla”.
  • “Qué bueno que existen, si no, ¿quién nos plancharía las camisas?”.
  • “Felicidades por ser multitarea y poder hacer de todo a la vez”. (Romantiza la sobrecarga laboral y mental).
WhatsApp se ha convertido en
WhatsApp se ha convertido en una herramienta fundamental para enviar mensajes afectuosos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Mensajes que ignoran el contexto histórico del 8M

Gemini indica: “Estos mensajes desvían la atención de la lucha por la equidad o niegan los problemas actuales”.

  • “¡Feliz Día Internacional de la Mujer!”. (Con tono festivo de cumpleaños; hoy se conmemora, no se “festeja”).
  • “¿Y para cuándo el Día del Hombre?”. (Existe, es el 19 de noviembre, y hacer esta pregunta hoy invalida la fecha).
  • “Hoy celebramos que ya tienen los mismos derechos que nosotros”. (Falso, la brecha salarial y la desigualdad continúan).
  • “No sean feminazis, déjense felicitar”.
  • “Feliz día, vayan a celebrar al centro comercial”.
  • “Hoy es un día para festejar, no para marchar ni protestar”.
  • “El machismo ya no existe, feliz día de la mujer”.
  • “Ni machismo ni feminismo, feliz día del humanismo”.
  • Enviar memes burlándose de las marchas del 8M o del movimiento feminista.
  • Mandar las típicas cadenas de WhatsApp con imágenes de Piolín, flores y brillos deseando un “feliz y bendecido día de la mujer”.

