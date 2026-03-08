El Día de la Mujer es una fecha para celebrar, reconocer y acompañar a las mujeres que forman parte de nuestra vida. Sin embargo, a la hora de enviar mensajes por WhatsApp, hay frases que pueden resultar inapropiadas, insensibles o incluso ofensivas, aunque la intención sea buena. Cuidar las palabras es clave para evitar malentendidos y demostrar un verdadero respeto en esta jornada especial.
Para ayudarte a no caer en errores comunes, consultamos a Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google, y le pedimos que identificara 50 frases que es mejor evitar en el Día de la Mujer por WhatsApp. A continuación, encontrarás esa selección, pensada para que tus mensajes transmitan empatía y consideración, y no terminen generando incomodidad o disgusto.
Mensajes que reducen a la mujer a su apariencia física
Gemini señala: “El 8M no trata sobre belleza, sino sobre derechos. Evita enfocar tus mensajes en el aspecto exterior”.
- “¡Feliz día a la creación más hermosa de Dios!”.
- “Eres la flor más bella del jardín de la vida”.
- “El mundo es más bonito porque ustedes existen para adornarlo”.
- “Celebramos hoy lo hermosas que son todas las mujeres”.
- “Feliz día a las princesas de la casa”.
- “Sin su belleza, el mundo sería gris”.
- “Un beso a todas esas mujeres lindas en su día”.
- “Felicidades por ser el sexo bello”.
- “Brindemos por la belleza femenina que nos cautiva”.
- Enviar un simple “Feliz día” acompañado de emojis de rosas, maquillaje y vestidos.
Mensajes que hablan de “fragilidad” o el “sexo débil”
“La conmemoración recuerda la resiliencia y la fuerza, no la debilidad ni la necesidad de ser rescatadas”, asevera el modelo de IA de Google.
- “Feliz día a nuestro complemento perfecto”. (Las mujeres son personas completas, no mitades).
- “Gracias por ser tan frágiles y a la vez tan fuertes”.
- “Ustedes son la debilidad de cualquier hombre”.
- “Feliz día a esas criaturas delicadas que debemos proteger”.
- “A la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa”. (Frase cursi que minimiza el problema real de la violencia).
- “Porque necesitan ser cuidadas y amadas hoy y siempre”.
- “Son el vaso frágil que merece ser honrado”.
- “Detrás de un gran hombre, siempre hay una gran mujer”. (Las mujeres están al lado o al frente, no “detrás”).
- “Sin ustedes, los hombres estaríamos perdidos”.
- “Gracias por ser el apoyo incondicional de los hombres”.
Mensajes que las limitan a la maternidad y las labores del hogar
Gemini señala que ser madre o esposa es solo una de las muchas elecciones posibles en la vida de una mujer, y no debe considerarse su único propósito. Además, recuerda que el Día de la Mujer no es lo mismo que el Día de la Madre, y cada celebración tiene su propio significado.
- “Feliz día a las que nos dieron la vida”.
- “Felicidades a las reinas del hogar”.
- “Gracias por cocinar, limpiar y cuidarnos con tanto amor”.
- “Feliz día a las esposas, madres e hijas”. (La mujer tiene valor por sí misma, no solo por su parentesco con otros).
- “La mujer nació para ser madre y hoy lo celebramos”.
- “Felicidades a las que mantienen a la familia unida”.
- “Eres el pilar del hogar, feliz día”.
- “Gracias por aguantarnos y tenernos paciencia infinita”.
- “Feliz día a las que saben ser verdaderas damas de su casa”.
- “A las que dan a luz y crían a la humanidad, felicidades”.
Machismo disfrazado de humor o halago
“Las ‘bromas’ sobre estereotipos dañinos son especialmente inoportunas hoy”, señala el chatbot.
- “Mujeres: no las entendemos, pero las amamos”.
- “Son complicadas, pero así nos gustan”.
- “Calladitas se ven más bonitas, pero hoy las dejamos hablar”.
- “Feliz día a las tóxicas que amamos”.
- “Mujeres juntas, ni difuntas”. (Fomenta el mito de la rivalidad femenina).
- “Son un mal necesario”.
- “Feliz día, aunque a veces se quejen por todo”.
- “A la mujer hay que amarla, no entenderla”.
- “Qué bueno que existen, si no, ¿quién nos plancharía las camisas?”.
- “Felicidades por ser multitarea y poder hacer de todo a la vez”. (Romantiza la sobrecarga laboral y mental).
Mensajes que ignoran el contexto histórico del 8M
Gemini indica: “Estos mensajes desvían la atención de la lucha por la equidad o niegan los problemas actuales”.
- “¡Feliz Día Internacional de la Mujer!”. (Con tono festivo de cumpleaños; hoy se conmemora, no se “festeja”).
- “¿Y para cuándo el Día del Hombre?”. (Existe, es el 19 de noviembre, y hacer esta pregunta hoy invalida la fecha).
- “Hoy celebramos que ya tienen los mismos derechos que nosotros”. (Falso, la brecha salarial y la desigualdad continúan).
- “No sean feminazis, déjense felicitar”.
- “Feliz día, vayan a celebrar al centro comercial”.
- “Hoy es un día para festejar, no para marchar ni protestar”.
- “El machismo ya no existe, feliz día de la mujer”.
- “Ni machismo ni feminismo, feliz día del humanismo”.
- Enviar memes burlándose de las marchas del 8M o del movimiento feminista.
- Mandar las típicas cadenas de WhatsApp con imágenes de Piolín, flores y brillos deseando un “feliz y bendecido día de la mujer”.