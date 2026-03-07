Para qué sirve NotebookLM, la IA de Google para investigadores y estudiantes

NotebookLM es una herramienta de Google basada en inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

NotebookLM es una herramienta desarrollada por Google y potenciada por inteligencia artificial de Gemini, diseñada para facilitar el trabajo de investigadores y estudiantes al optimizar sus procesos de estudio.

Puede crear podcast, videos, resumenes, comparativas, entre otros recursos, a partir del material que le entregas para que el estudio sea más eficaz.

Según la compañía, se distingue por funcionar como un asistente de investigación que utiliza fuentes específicas, lo que permite generar respuestas e información más precisas, adaptadas al material del usuario.

Google asegura que los datos en NotebookLM cuentan con sólidas medidas de seguridad. (Google)

Google destaca que los datos compartidos con NotebookLM están protegidos mediante robustas medidas de seguridad.

Además, aclara que no accede al contenido almacenado en la plataforma ni lo emplea para entrenar modelos de inteligencia artificial generativa, salvo que el usuario envíe comentarios de manera explícita.

Cómo empezar a usar NotebookLM de Google

Para comenzar a utilizar NotebookLM de Google, primero debes acceder a la plataforma con una cuenta de Google activa. Una vez dentro, puedes cargar documentos, notas o archivos relevantes a tu investigación o estudio.

La herramienta permite organizar el material en cuadernos digitales y añadir fuentes personalizadas para que la inteligencia artificial genere respuestas precisas y alineadas con tu contenido.

Para usar NotebookLM, solo necesitas iniciar sesión con tu cuenta de Google. (NotebookLM)

Es posible crear resúmenes, buscar información específica dentro de los documentos y formular preguntas que el asistente responderá en función de las fuentes aportadas.

Google garantiza la privacidad y seguridad de los datos almacenados en NotebookLM, por lo que el contenido solo será utilizado para ofrecer asistencia personalizada y no se empleará para entrenar modelos de inteligencia artificial.

Qué se puede hacer con NotebookLM de Google

Con NotebookLM de Google puedes cargar una amplia variedad de fuentes, como PDFs, sitios web, videos de YouTube, archivos de audio y documentos de Google. La herramienta utiliza la tecnología multimodal de Gemini para resumir el contenido y descubrir conexiones relevantes entre los temas.

Puedes subir PDFs, sitios web, videos, audios y documentos de Google a NotebookLM. (NotebookLM)

Una vez añadidas las fuentes, NotebookLM actúa como un asistente personalizado de inteligencia artificial, ofreciendo información valiosa basada en tus propios materiales.

Cada respuesta viene acompañada de citas claras, permitiéndote verificar los datos directamente en la fuente original. Además, la función de Resumen de Audio transforma tus documentos en debates sonoros y análisis profundos, facilitando el aprendizaje desde cualquier lugar y en cualquier momento.

En qué se diferencia NotebookLM de otras herramientas de IA similares

A diferencia de otras herramientas de inteligencia artificial, NotebookLM destaca por funcionar como un asistente de investigación que se apoya directamente en las fuentes proporcionadas por el usuario.

Esta característica permite generar respuestas y análisis precisos, ajustados al contenido real de los materiales subidos, lo que disminuye significativamente la posibilidad de errores o información inventada por la IA.

NotebookLM ofrece diferentes planes de suscripción. (NotebookLM)

Al basar sus respuestas en documentos específicos, NotebookLM ofrece mayor confianza y rigor, convirtiéndose en una opción más fiable para quienes necesitan resultados alineados con datos verificables y personalizados según cada proyecto.

En qué momentos es útil usar NotebookLM

NotebookLM resulta útil en situaciones que requieren organización, análisis y síntesis de información compleja.

Por ejemplo, durante la elaboración de tesis, proyectos de investigación o revisiones bibliográficas, permite cargar documentos, artículos académicos y recursos multimedia para obtener resúmenes automáticos y establecer conexiones entre conceptos clave.

Es útil para organizar, analizar y resumir información compleja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es valioso al preparar presentaciones, informes o clases, ya que facilita el acceso rápido a datos específicos y la creación de esquemas personalizados a partir del material propio.

En el ámbito profesional, NotebookLM ayuda a analizar grandes volúmenes de información, comparar fuentes y respaldar decisiones con datos concretos, lo que es fundamental en sectores como la educación o consultoría.

Además, su capacidad para citar fuentes y generar resúmenes de audio brinda flexibilidad para consultar la información en cualquier momento y lugar, adaptándose a las necesidades de quienes buscan eficiencia y rigor en el manejo de datos.