Nueva función de Cinematic Video Overviews de NotebookLM funciona con Gemini 3, Veo 3 y Nano Banana

NotebookLM cambia por completo la forma en que interactúas con la información. (Europa Press)

Google ha dado un salto cualitativo en su plataforma de investigación y trabajo, NotebookLM, permitiendo ahora la creación automática de presentaciones de video a partir de documentos y datos, gracias a la integración simultánea de sus modelos de inteligencia artificial más potentes.

Esta innovación promete transformar la manera en que estudiantes y profesionales generan y comparten conocimiento visualmente.

Cómo funciona Cinematic Video Overviews en NotebookLM

La nueva función Cinematic Video Overviews aprovecha la colaboración entre Gemini 3, Veo 3 y Nano Banana Pro dentro de la plataforma NotebookLM.

NotebookLM funciona como un asistente de investigación personalizado que se alimenta exclusivamente de la información que tú le proporcionas. (Andina)

Gemini 3 se encarga de analizar el contexto de los documentos, generar textos y estructurar la información para crear un guion sólido. Sobre esta base, Veo 3 toma el relevo para producir los elementos visuales, animaciones y recursos multimedia que formarán parte del video final.

Por último, Nano Banana Pro optimiza el contenido generado para asegurar una creación rápida y la compatibilidad entre distintos dispositivos, acortando tiempos y facilitando el acceso desde varias plataformas.

El resultado es la posibilidad de obtener resúmenes o presentaciones en video en cuestión de minutos, partiendo de los documentos y datos cargados en NotebookLM. Esto supone una herramienta revolucionaria para quienes necesitan explicar, compartir o presentar información de forma visual y dinámica sin grandes conocimientos técnicos.

Nano Banana Pro se accede gratis desde la aplicación de Gemini, con un límite para usuarios sin suscripción. (Deepmind Google)

Disponibilidad y otras novedades de NotebookLM

Actualmente, la función Cinematic Video Overviews está disponible en inglés para los usuarios de Google AI Ultra. Google prevé expandirla próximamente a otros idiomas, incluido el español, y a versiones menos avanzadas de Google AI, lo que permitirá que más personas accedan a esta herramienta, incluso en la modalidad gratuita, aunque con ciertas limitaciones en las funciones.

NotebookLM también ha sumado otras mejoras recientes. Ahora es posible editar presentaciones ya generadas, simplemente seleccionando una diapositiva y escribiendo los cambios deseados.

Además, la plataforma permite exportar presentaciones en formato PPX, facilitando así su uso en PowerPoint y eliminando barreras para quienes necesitan compartir contenido en entornos académicos o profesionales.

Gemini 3 Deep Think es una actualización de IA avanzada de Google. (Europa Press)

Cómo funciona NotebookLM: tu asistente personal de investigación con IA

Funciona como un asistente de investigación personalizado que se alimenta exclusivamente de la información que tú le proporcionas, eliminando el riesgo de que la inteligencia artificial invente datos. Al crear un “cuaderno” virtual, puedes subir decenas de fuentes diferentes por proyecto, incluyendo documentos PDF, archivos de Google Docs, textos copiados, enlaces a páginas web e incluso videos de YouTube o archivos de audio.

A partir de ese momento, la IA procesa todo ese contenido y se convierte en un experto absoluto sobre tus propios apuntes, permitiéndote hacerle preguntas complejas, pedirle resúmenes o solicitarle que cruce datos entre múltiples archivos en cuestión de segundos, siempre mostrándote la cita exacta y la página de donde sacó la respuesta.

Una vez que tus fuentes están cargadas, la plataforma te ofrece herramientas avanzadas para transformar y consumir esa información de la forma que mejor se adapte a tu trabajo o estudio.

Gemini se integrará con NotebookLM para brindar una mejor experiencia en su IA conversacional. (Foto: Google)

Puedes pedirle que redacte un ensayo basado en tus notas, que extraiga una cronología de eventos, que genere un glosario de términos clave o que convierta un manual técnico en una guía de preguntas frecuentes.

Además, cuenta con una función revolucionaria llamada “Resumen de audio” (Audio Overview), la cual es capaz de tomar todos tus documentos densos y convertirlos automáticamente en un podcast donde dos presentadores virtuales debaten, bromean y explican tus textos de forma natural y conversacional.

Gemini 3.1 Flash-Lite: la IA de Google que une rapidez y eficiencia económica

Google ha presentado oficialmente Gemini 3.1 Flash-Lite, una versión optimizada de su inteligencia artificial que destaca por su rapidez y bajo costo. Esta nueva IA está pensada para quienes necesitan eficiencia y buen desempeño sin renunciar a la calidad en las respuestas.

Actualmente, Flash-Lite se encuentra en vista previa y pronto estará disponible para desarrolladores, posicionándose como la opción más veloz y económica de la línea Gemini.

Gemini 3.1 Flash-Lite es una versión optimizada de su IA que destaca por su rapidez y bajo costo. (blog.google)

Gemini 3.1 Flash-Lite ha sido creada para manejar grandes cantidades de datos, ofreciendo tiempos de respuesta hasta 2,5 veces más rápidos que su antecesora, la versión 2.5 Flash, y manteniendo —e incluso superando en ocasiones— la calidad de las respuestas.

Además, incorpora un sistema para que los desarrolladores puedan regular el nivel de esfuerzo computacional acorde a la dificultad de cada tarea, lo que permite optimizar los recursos utilizados.

Uno de los puntos más atractivos de este modelo es su precio: ahora cuesta la mitad que la versión anterior, con una tarifa de 0,25 dólares por millón de tokens de entrada y 1,50 dólares por millón de tokens de salida. Así, Google facilita que tanto empresas como desarrolladores accedan a una IA rápida y asequible para procesar grandes volúmenes de información.