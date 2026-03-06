Tecno

Xbox lanza nueva consola híbrida: conoce todo sobre Project Helix

Esta nueva plataforma, cuyo nombre es aún provisional, promete compatibilidad total con juegos de Xbox y PC

La confirmación de Project Helix
La confirmación de Project Helix llegó de la mano de Asha Sharma. (Composición Infobae: REUTERS/ Mike Blake / Difusión)

Microsoft ha dado un paso en su estrategia de hardware al anunciar oficialmente Project Helix, el sistema que encabezará la próxima generación de consolas. Esta nueva plataforma, cuyo nombre es aún provisional, promete compatibilidad total con juegos de Xbox y PC, marcando una evolución significativa en la experiencia gamer y en la apertura del ecosistema Xbox.

Project Helix: la nueva apuesta de Xbox para unir consolas y PC

La confirmación de Project Helix llegó de la mano de Asha Sharma, CEO de la división de videojuegos de Microsoft, quien destacó que la consola ejecutará títulos tanto de Xbox como de PC.

“Project Helix liderará en rendimiento y te permitirá jugar a tus juegos de Xbox y PC”, señaló Sharma, subrayando el compromiso de la compañía con el regreso de Xbox y su apuesta por un hardware de nueva generación. El anuncio, acompañado de un avance en redes sociales, sirve como antesala a la Game Developers Conference (GDC), donde se esperan más detalles sobre el dispositivo.

Project Helix es el sistema que encabezará la próxima generación de consolas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Microsoft continúa así la tradición de emplear nombres en clave para sus consolas antes de su lanzamiento oficial, como ya ocurrió en el pasado con Durango, Scorpio y Anaconda.

Aunque aún no se conocen las especificaciones técnicas de Helix, la compañía ha dejado claro que busca ofrecer una experiencia “muy premium y de muy alta gama”, unificando las bibliotecas de los usuarios y manteniéndose fiel a la esencia innovadora que ha caracterizado a Xbox desde sus inicios.

SoC híbrido y apertura del ecosistema Xbox

Uno de los puntos más llamativos de Project Helix es su arquitectura híbrida, que utilizará un SoC de AMD denominado Magnus, capaz de ejecutar juegos de PC y Xbox en un mismo sistema.

Asha Sharma es CEO de la división de videojuegos de Microsoft. (Composición Infobae: REUTERS/Mike Segar / Europa Press)

Según fuentes como Windows Central, Helix será el hardware de nueva generación de Microsoft y marcará una clara apuesta por la apertura del ecosistema, permitiendo que los jugadores accedan a sus títulos favoritos independientemente de la plataforma en la que fueron adquiridos.

Este enfoque responde a la visión de Microsoft de unificar experiencias y ampliar su base de usuarios, tal como afirmó Sharma al mencionar que no solo buscan satisfacer a quienes ya poseen consolas Xbox, sino también ofrecer grandes juegos a quienes no utilizan su hardware.

Estrategia, liderazgo y el “regreso de Xbox”

El anuncio de Project Helix llega en un contexto de renovación en la división de videojuegos de Microsoft, tras la salida de figuras clave como Phil Spencer y Sarah Bond. Sharma, actual CEO, ha reiterado el deseo de “celebrar las raíces” de Xbox mediante un compromiso renovado con la consola y una inversión colectiva en el ecosistema.

Xbox es una marca de videojuegos y una línea de consolas desarrollada por Microsoft. REUTERS/Kevork Djansezian

“El espíritu del ‘regreso de Xbox’ se trata de volver al espíritu con el que se fundó el equipo”, afirmó Sharma, destacando la intención de crear algo que rompa los moldes establecidos en la industria. La compañía promete más anuncios en las próximas semanas y mantiene altas expectativas sobre el impacto de Project Helix en el mercado global, especialmente con el protagonismo que tendrá en la GDC.

Con este movimiento, Microsoft reafirma su apuesta por la innovación y la integración entre consolas y PC, abriendo un nuevo capítulo en la rivalidad y colaboración entre plataformas y anticipando una generación en la que los límites tradicionales del gaming quedarán atrás.

Cómo empezar a jugar en Xbox: pasos y consejos para disfrutar tu consola

Jugar en Xbox es un proceso sencillo y accesible para usuarios de todas las edades. Para comenzar, solo necesitas conectar la consola a tu televisor mediante un cable HDMI y enchufarla a la corriente.

Xbox funciona como un centro de entretenimiento integral para jugar, ver contenido en streaming y navegar por internet. XBOX

Al encender la Xbox, sigue las instrucciones en pantalla para configurar una cuenta de usuario, conectarte a Internet y, si lo deseas, suscribirte a servicios como Xbox Game Pass, que ofrece acceso a una amplia biblioteca de juegos.

Una vez configurada, puedes insertar un disco de juego físico o descargar títulos digitales desde la tienda de Xbox. Elige el juego desde el menú principal, espera a que se instale o actualice si es necesario, y comienza a jugar utilizando el mando inalámbrico.

Durante la partida, puedes acceder a opciones como guardar el progreso, invitar amigos al juego en línea, ajustar la dificultad o personalizar los controles según tus preferencias. Xbox también permite grabar clips, tomar capturas de pantalla y compartir tus logros con la comunidad.

