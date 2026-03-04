Jugadores de Xbox podrían usar IA para superar los juegos más difíciles

La nueva patente de Microsoft busca integrar asistentes de IA para ayudar a usuarios de Xbox durante el juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial y los servicios en la nube abre nuevas posibilidades en la experiencia de los videojuegos. Microsoft ha presentado una patente que propone un giro significativo: permitir a los jugadores de Xbox recibir ayuda en tiempo real, directamente en el juego, a través de asistentes humanos preaprobados o modelos de IA entrenados.

El objetivo es ofrecer soporte inmediato en los desafíos más complejos, como combates contra jefes, acertijos o tramos difíciles de carreras, sin necesidad de recurrir a guías externas o pausar la experiencia.

Un salto en la asistencia al jugador

Desde las primeras generaciones de consolas, la búsqueda de ayuda ha sido parte de la cultura gamer. Primero fueron las guías impresas en revistas, luego los foros y los videos tutoriales en internet. Sin embargo, estos métodos requieren salir del juego y perder la inmersión, además de depender de la calidad y precisión de la información disponible. Microsoft busca cambiar este paradigma con un sistema de asistencia integrado y dinámico.

El sistema permitiría ceder el control a un ayudante en combates, acertijos o tramos complicados. (Europa Press)

La patente, titulada “State Management for Video Game Help Sessions”, describe un funcionamiento sencillo: cuando el jugador se encuentra atascado, puede activar una sesión de ayuda y ceder el control del juego a un asistente. Este asistente puede ser un jugador humano, preseleccionado por edad y experiencia, o bien un modelo de IA entrenado para superar el obstáculo específico. Una vez resuelto el desafío, el control regresa al usuario, quien puede continuar la partida sin interrupciones.

Seguridad, logros y gobernanza

El diseño del sistema contempla varios aspectos para garantizar la seguridad y la integridad de la experiencia. En primer lugar, el emparejamiento por edad permite que los jugadores reciban ayuda solo de personas dentro de su mismo rango etario y que el contenido mostrado sea apropiado.

Asimismo, la patente especifica mecanismos para que los logros y recompensas obtenidos durante la sesión de ayuda se acrediten correctamente al jugador original, incluso si la superación del reto fue asistida.

La asistencia podría provenir de jugadores humanos preaprobados o de modelos de inteligencia artificial entrenados. (Europa Press)

Otro punto clave es la gobernanza de las acciones del asistente. El sistema impediría operaciones no autorizadas, como borrar partidas guardadas o gastar moneda virtual, asegurando que la intervención se limite solo al objetivo solicitado. Este control detallado busca evitar abusos y proteger la propiedad digital de los jugadores.

IA como asistente en tiempo real

La innovación más llamativa es el uso de inteligencia artificial como ayudante dentro del propio juego. Según la patente, los modelos de IA podrían ser entrenados para guiar al jugador o incluso tomar el control temporalmente en situaciones específicas.

Por ejemplo, si un usuario no logra encontrar un objeto raro en un juego de rol, el asistente automatizado podría localizarlo y devolver el control al jugador para que continúe la aventura. En juegos de carreras, la IA podría superar una curva complicada y luego ceder la conducción nuevamente.

Este enfoque elimina la necesidad de buscar soluciones fuera de la plataforma, integrando la ayuda en la experiencia de juego y facilitando la accesibilidad para todos los perfiles de usuarios.

El mecanismo garantiza que los logros se acrediten correctamente, incluso con ayuda externa. (Europa Press)

Un posible nuevo estándar en la industria

La propuesta de Microsoft no surge en un vacío. Sony ya ha implementado funciones similares, como Game Help en PlayStation 5, y también ha registrado patentes relacionadas con la asistencia en juegos. La tendencia apunta a que este tipo de sistemas podrían convertirse en un estándar en la industria, transformando la manera en que los jugadores enfrentan los desafíos y disfrutan de sus títulos favoritos.

Debate abierto en la comunidad gamer

La implementación de asistentes de IA plantea interrogantes sobre la autenticidad de la experiencia y el sentido de logro personal. Mientras algunos jugadores agradecerían la posibilidad de recibir apoyo en segmentos frustrantes, otros podrían rechazarlo, defendiendo la satisfacción de superar los retos por sí mismos. El debate sobre hasta qué punto la asistencia automatizada debe formar parte de los videojuegos está abierto y promete influir en el futuro del sector.

Por el momento, la patente de Microsoft representa un paso más hacia una integración más profunda entre inteligencia artificial, servicios en la nube y videojuegos, anticipando una nueva etapa en la evolución del entretenimiento interactivo.