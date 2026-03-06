Tecno

Dónde se debe colocar la lengua de suegra en casa este marzo 2026, según la IA

La planta necesita espacios con abundante luz solar para conservar el aspecto distintivo de sus hojas

Guardar
La lengua de suegra es
La lengua de suegra es una de las plantas más populares en interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lengua de suegra es una de las plantas más populares en interiores, por lo que conocer el lugar ideal para ubicarla resulta fundamental para su desarrollo saludable. Según la inteligencia artificial, el espacio más adecuado debe ser luminoso este marzo 2026.

Esta especie, cuyo nombre científico es Sansevieria, es originaria de regiones áridas de África, especialmente de los desiertos de Kenia y Tanzania, según detalla la empresa de productos de jardinería Compo.

Por su procedencia, la planta requiere ambientes soleados y bien iluminados para mantener su característico follaje en forma de espada durante largos periodos.

Esta especie, cuyo nombre científico
Esta especie, cuyo nombre científico es Sansevieria, es originaria de regiones áridas de África. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temperatura recomendada para la lengua de suegra oscila entre 21 y 24 °C, y no debe descender de los 15 °C, incluso en invierno, ya que temperaturas más bajas pueden provocar daños por hipotermia, de acuerdo con Compo.

Además, la planta es sensible a las corrientes de aire y a los cambios bruscos de temperatura, factores que deben evitarse para preservar su vitalidad.

Si cuentas con una sala de estar luminosa y libre de corrientes, ese es el sitio ideal para colocar la lengua de suegra y asegurar su crecimiento saludable.

Cómo cuidar la lengua de suegra en casa con ayuda de la IA

Para mantener en óptimas condiciones la lengua de suegra en el hogar, es posible recurrir a herramientas de inteligencia artificial como Gemini, ChatGPT, Claude, Meta AI o Grok.

La planta requiere ambientes soleados
La planta requiere ambientes soleados y bien iluminados para mantener su característico follaje en forma de espada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas plataformas permiten activar la cámara del teléfono móvil para evaluar el estado de la planta en tiempo real y proporcionar recomendaciones personalizadas según las condiciones observadas.

Si aparecen manchas marrones o puntas secas en las hojas, basta con tomar una fotografía y consultar con la inteligencia artificial para recibir sugerencias sobre riego, iluminación o detección de plagas. También es posible formular consultas específicas como:

  • “¿Por qué las hojas de mi lengua de suegra están amarillas?”
  • “¿Qué medidas tomar si surgen manchas oscuras?”
  • “¿Con qué frecuencia debo regar la planta en verano?”
  • “¿La lengua de suegra está expuesta a demasiada luz? Analiza la imagen”.

De este modo, la inteligencia artificial contribuye a identificar problemas y ajustar los cuidados, favoreciendo la salud de la planta y aumentando las probabilidades de que florezca con el tiempo.

Los usuarios pueden acudir a
Los usuarios pueden acudir a Gemini,ChatGPT, Grok, entre otros, para que consultar información sobre la planta. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cada cuánto regar la lengua de suegra

La frecuencia de riego de la lengua de suegra (Sansevieria) depende de varios factores ambientales, como la temperatura, la humedad y la cantidad de luz que recibe la planta.

Esta especie, originaria de zonas áridas de África, es especialmente resistente a la sequía y puede almacenar agua en sus hojas carnosas, por lo que tolera mejor la falta de riego que el exceso.

Durante los meses cálidos de primavera y verano, lo más recomendable es regar la lengua de suegra una vez cada 10 a 15 días, siempre verificando que el sustrato esté completamente seco antes de volver a añadir agua.

La lengua de suegra es
La lengua de suegra es sensible a las corrientes de aire y a los cambios bruscos de temperatura, factores que deben evitarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otoño e invierno, cuando la planta entra en un periodo de reposo vegetativo y las temperaturas bajan, la frecuencia puede reducirse a una vez al mes. Un riego excesivo puede provocar pudrición de las raíces, uno de los problemas más comunes en este tipo de plantas.

Cómo evitar que una lengua de suegra se dañe

Para evitar daños en la lengua de suegra, es fundamental colocarla en un lugar luminoso, protegido de corrientes de aire y cambios bruscos de temperatura. El riego debe ser moderado: solo cuando el sustrato esté completamente seco, ya que el exceso de agua puede causar pudrición de raíces.

Es recomendable utilizar una maceta con buen drenaje y mantener la planta libre de polvo. Además, supervisar la aparición de manchas o puntas secas permite detectar a tiempo problemas de plagas o enfermedades.

Temas Relacionados

Lengua de suegraPlantasCuidadosMarzo 2026Tecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Un clásico del terror llega gratis a Epic Games Store: así puedes conseguirlo ahora mismo

Los jugadores que utilicen la app de Epic Games Store en Android tienen la oportunidad de descargar gratuitamente Little Nightmares

Un clásico del terror llega

Bill Gates revoluciona la energía nuclear: TerraPower recibe luz verde para construir su reactor

El proyecto liderado por la startup de Gates cuenta con una financiación estimada de USD 4.000 millones y proyecta iniciar operaciones en 2030

Bill Gates revoluciona la energía

Microsoft actualiza Copilot: ahora puede abrir enlaces dentro de la app y sincronizar contraseñas

Los enlaces abiertos desde Copilot ahora se muestran en un panel lateral integrado, lo que permite continuar interactuando con la IA sin salir de la app

Microsoft actualiza Copilot: ahora puede

Apple cierra todas las tiendas de uno de sus mercados en crecimiento: decisiones en plenos combates

La compañía tecnológica suspendió temporalmente la atención en sus cinco tiendas de Emiratos Árabes Unidos por posibles ataques de Irán

Apple cierra todas las tiendas

Steam Machine regresa después de una década: por qué Valve decidió retomar este proyecto tras su primer fracaso

Este nuevo dispositivo busca reducir la distancia entre las computadoras para juegos y las consolas tradicionales

Steam Machine regresa después de
DEPORTES
Cristiano Ronaldo encendió las alarmas

Cristiano Ronaldo encendió las alarmas en Portugal por su lesión a 97 días del Mundial: “Más grave de lo esperado”

Boca Juniors avanzó por el fichaje de Alan Lescano: qué falta para cerrar el pase del futbolista de Argentinos Juniors

Franco Colapinto afrontará la última práctica y luego clasificará en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Aston Martin otra vez tuvo problemas en el GP de Australia y corre riesgo para la carrera: “Nos quedan dos baterías, es una situación aterradora”

Lola del Carril: de imitar a Mariano Closs en el colegio a consolidarse como relatora del fútbol argentino

TELESHOW
En medio de la polémica,

En medio de la polémica, filtraron las fotos que prueban el romance de Evangelina Anderson con Ian Lucas

Quién es Luana Fernández, la influencer que se separó de su novio desde la casa de Gran Hermano

El tenso cara a cara entre Daniela De Lucía y Yanina Zilli en Gran Hermano: “No quiero tu disculpa”

La charla al aire entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul que reavivó los rumores de casamiento

Quiénes fueron los dos participantes que se salvaron de la gala de eliminación en Gran Hermano: la placa final

INFOBAE AMÉRICA

El avión presidencial de Bolivia

El avión presidencial de Bolivia presentó “fallas inusuales” y obligó a Rodrigo Paz a modificar su agenda

Violencia criminal: encontraron once restos humanos en Guayaquil

Petroecuador busca elevar su producción de crudo a casi 370.000 barriles diarios en 2026

Avance contra el Alzheimer: prueban con éxito una inmunoterapia que frenó y revirtió la enfermedad en ratones

Un ranking global ubica a Ecuador entre los destinos menos atractivos para inversión minera