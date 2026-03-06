Dónde se debe colocar la lengua de suegra en casa este marzo 2026, según la IA

La lengua de suegra es una de las plantas más populares en interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lengua de suegra es una de las plantas más populares en interiores, por lo que conocer el lugar ideal para ubicarla resulta fundamental para su desarrollo saludable. Según la inteligencia artificial, el espacio más adecuado debe ser luminoso este marzo 2026.

Esta especie, cuyo nombre científico es Sansevieria, es originaria de regiones áridas de África, especialmente de los desiertos de Kenia y Tanzania, según detalla la empresa de productos de jardinería Compo.

Por su procedencia, la planta requiere ambientes soleados y bien iluminados para mantener su característico follaje en forma de espada durante largos periodos.

La temperatura recomendada para la lengua de suegra oscila entre 21 y 24 °C, y no debe descender de los 15 °C, incluso en invierno, ya que temperaturas más bajas pueden provocar daños por hipotermia, de acuerdo con Compo.

Además, la planta es sensible a las corrientes de aire y a los cambios bruscos de temperatura, factores que deben evitarse para preservar su vitalidad.

Si cuentas con una sala de estar luminosa y libre de corrientes, ese es el sitio ideal para colocar la lengua de suegra y asegurar su crecimiento saludable.

Cómo cuidar la lengua de suegra en casa con ayuda de la IA

Para mantener en óptimas condiciones la lengua de suegra en el hogar, es posible recurrir a herramientas de inteligencia artificial como Gemini, ChatGPT, Claude, Meta AI o Grok.

Estas plataformas permiten activar la cámara del teléfono móvil para evaluar el estado de la planta en tiempo real y proporcionar recomendaciones personalizadas según las condiciones observadas.

Si aparecen manchas marrones o puntas secas en las hojas, basta con tomar una fotografía y consultar con la inteligencia artificial para recibir sugerencias sobre riego, iluminación o detección de plagas. También es posible formular consultas específicas como:

“¿Por qué las hojas de mi lengua de suegra están amarillas?”

“¿Qué medidas tomar si surgen manchas oscuras?”

“¿Con qué frecuencia debo regar la planta en verano?”

“¿La lengua de suegra está expuesta a demasiada luz? Analiza la imagen”.

De este modo, la inteligencia artificial contribuye a identificar problemas y ajustar los cuidados, favoreciendo la salud de la planta y aumentando las probabilidades de que florezca con el tiempo.

Los usuarios pueden acudir a Gemini,ChatGPT, Grok, entre otros, para que consultar información sobre la planta. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cada cuánto regar la lengua de suegra

La frecuencia de riego de la lengua de suegra (Sansevieria) depende de varios factores ambientales, como la temperatura, la humedad y la cantidad de luz que recibe la planta.

Esta especie, originaria de zonas áridas de África, es especialmente resistente a la sequía y puede almacenar agua en sus hojas carnosas, por lo que tolera mejor la falta de riego que el exceso.

Durante los meses cálidos de primavera y verano, lo más recomendable es regar la lengua de suegra una vez cada 10 a 15 días, siempre verificando que el sustrato esté completamente seco antes de volver a añadir agua.

En otoño e invierno, cuando la planta entra en un periodo de reposo vegetativo y las temperaturas bajan, la frecuencia puede reducirse a una vez al mes. Un riego excesivo puede provocar pudrición de las raíces, uno de los problemas más comunes en este tipo de plantas.

Cómo evitar que una lengua de suegra se dañe

Para evitar daños en la lengua de suegra, es fundamental colocarla en un lugar luminoso, protegido de corrientes de aire y cambios bruscos de temperatura. El riego debe ser moderado: solo cuando el sustrato esté completamente seco, ya que el exceso de agua puede causar pudrición de raíces.

Es recomendable utilizar una maceta con buen drenaje y mantener la planta libre de polvo. Además, supervisar la aparición de manchas o puntas secas permite detectar a tiempo problemas de plagas o enfermedades.