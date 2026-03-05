Cómo se cuida la lengua de suegra: guía marzo 2026, según la IA

La Sansevieria trifasciata, conocida como lengua de suegra, es una planta resistente ideal para decorar interiores y purificar ambientes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lengua de suegra es una de las plantas de interior más populares por su resistencia y facilidad de mantenimiento. Por eso, su cuidado resulta relativamente sencillo. De cara a marzo de 2026, la inteligencia artificial recomienda tener en cuenta algunos cuidados clave para asegurar su buen desarrollo:

Ubica la planta en un lugar con luz indirecta, evitando la exposición directa al sol intenso.

Riega solo cuando el sustrato esté completamente seco, ya que el exceso de agua puede dañar las raíces.

Mantén la temperatura ambiente entre 18 °C y 27 °C, evitando corrientes de aire frío.

Una lengua de suegra (Sansevieria trifasciata) con sus raras flores blancas se exhibe elegantemente en una maceta de terracota junto a una ventana soleada en un acogedor salón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpia las hojas periódicamente con un paño húmedo para eliminar el polvo y favorecer la fotosíntesis.

Revisa la maceta y el sustrato; si la planta ha crecido mucho, considera trasplantarla a un recipiente más grande.

Siguiendo estos consejos, tu lengua de suegra se mantendrá sana y decorará tu hogar durante todo el año.

Cómo cuidar la lengua de suegra en casa con ayuda de la IA

Para cuidar la lengua de suegra en casa, puedes utilizar herramientas de inteligencia artificial como Gemini, ChatGPT, Claude o Meta AI.

FILE PHOTO: Gemini logo is seen in this illustration taken May 20, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Estas aplicaciones permiten activar la cámara del celular para analizar el estado de la planta en tiempo real y ofrecer recomendaciones adaptadas a las condiciones detectadas.

Por ejemplo, si notas manchas marrones o puntas secas en las hojas, solo tienes que tomar una foto y consultar con la IA para obtener sugerencias sobre riego, iluminación o posibles plagas. También puedes usar indicaciones como:

“¿Por qué las hojas de mi lengua de suegra están amarillas?”

“¿Qué hacer si aparecen manchas oscuras en mi planta?”

“¿Cuántas veces debo regar la lengua de suegra en verano?”

“¿Mi lengua de suegra recibe demasiada luz? Analiza la foto.”

Así, la inteligencia artificial te ayuda a detectar problemas y optimizar los cuidados de tu lengua de suegra, facilitando que se mantenga sana y, con el tiempo, incluso florezca.

FILE PHOTO: ChatGPT logo is seen in this illustration taken, January 22, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para qué sirve tener una lengua de suegra en casa

Tener una lengua de suegra en casa aporta múltiples beneficios, tanto estéticos como funcionales. Esta planta, conocida científicamente como Sansevieria trifasciata, es una de las favoritas para interiores debido a su resistencia, bajo mantenimiento y atractivo visual.

Su follaje vertical y estilizado aporta un toque moderno y elegante a cualquier ambiente, adaptándose bien a salas, dormitorios, oficinas o recibidores.

Uno de los principales aportes de la lengua de suegra es su capacidad para purificar el aire.

La Sansevieria trifasciata, conocida como lengua de suegra, es una planta resistente ideal para decorar interiores y purificar ambientes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta especie puede filtrar toxinas comunes como benceno, formaldehído y xileno, contribuyendo a mejorar la calidad del aire en espacios cerrados. Además, libera oxígeno durante la noche, a diferencia de la mayoría de las plantas, lo que la convierte en una opción adecuada para dormitorios.

Por su naturaleza resistente, tolera periodos de sequía y ambientes con poca luz, por lo que resulta ideal para quienes no tienen experiencia en jardinería o disponen de poco tiempo para cuidar plantas.

También se asocia con creencias de protección energética y buena suerte en algunas culturas, donde se le atribuye la capacidad de ahuyentar malas energías.

Cómo evitar que la lengua de suegra se dañe en casa

Para evitar que la lengua de suegra se dañe en casa, ubícala en un lugar con luz indirecta y evita el sol directo, que puede quemar sus hojas. Riega solo cuando el sustrato esté completamente seco, ya que el exceso de agua provoca pudrición de raíces.

Mantén la temperatura entre 18 °C y 27 °C y evita las corrientes de aire frío. Limpia las hojas con un paño húmedo para eliminar el polvo y revisa periódicamente la planta para detectar plagas o manchas inusuales. Si crece mucho, trasplántala a una maceta más grande.