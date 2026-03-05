Tecno

WhatsApp en modo espía: cómo se activa de la forma más rápida y fácil

Este modo posibilita que los usuarios revisen mensajes, la última conexión y los estados de otros sin generar confirmaciones de lectura

Guardar
El modo ninja de WhatsApp
El modo ninja de WhatsApp permite leer mensajes sin activar los tildes azules de confirmación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo espía en WhatsApp se basa en una serie de configuraciones que permiten a los usuarios revisar mensajes y estados sin que los demás lo adviertan, brindando máxima discreción y control sobre la visibilidad de la actividad en la plataforma.

Qué es el modo espía en WhatsApp

El modo espía permite a los usuarios de WhatsApp leer mensajes, consultar la última hora de conexión de otros y ver actualizaciones de estados sin que los remitentes reciban confirmaciones de lectura ni notificaciones de actividad.

Esta modalidad elimina los tildes azules y oculta el estado ‘en línea’ para los contactos.

Silenciar chats es parte de
Silenciar chats es parte de las estrategias del modo ninja para reducir interrupciones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo activar el modo espía en WhatsApp

Para configurar el modo espía, es necesario modificar varios ajustes de privacidad desde el menú Configuración en la aplicación.

Los usuarios pueden ocultar la última vez de conexión, el estado de ‘en línea’, la confirmación de lectura y la foto de perfil, eligiendo quién puede ver cada dato: todos, solo contactos, contactos seleccionados o nadie.

Pasos para desactivar la confirmación de lectura

Desactivar la confirmación de lectura es clave para el modo espía. El procedimiento es el siguiente:

  • Abrir WhatsApp en el teléfono móvil.
  • Ir al menú principal tocando el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha.
  • Seleccionar ‘Ajustes’ y luego ‘Privacidad’.
  • Desactivar la opción ‘Confirmaciones de lectura’ deslizando el interruptor hacia la izquierda.

Cabe aclarar que esta función no aplica a los chats grupales, donde las confirmaciones de lectura permanecen activas.

Los ajustes de Privacidad los
Los ajustes de Privacidad los usuarios pueden cambiar varios puntos. (WhatsApp)

Ocultar la foto de perfil y la última conexión

Para reforzar el anonimato, se puede limitar quién ve la foto de perfil y la última hora de conexión:

  • Ingresar a Ajustes > Privacidad > Foto de perfil y seleccionar entre todos, mis contactos, mis contactos excepto…, o nadie.
  • En el mismo apartado, ajustar la visibilidad de la última vez, el estado, la información y el estado ‘en línea’ siguiendo los mismos criterios.

Silenciar chats y evitar interrupciones

Silenciar chats es una herramienta adicional para el modo espía, ya que permite recibir mensajes sin alertas ni interrupciones. Basta con abrir el chat, deslizar hacia la izquierda, seleccionar ‘Más’ y luego ‘Silenciar’, eligiendo la duración preferida.

Esta modalidad es utilizada por
Esta modalidad es utilizada por quienes gestionan múltiples grupos y buscan discreción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo es útil el modo espía

El modo espía resulta especialmente conveniente para quienes desean revisar conversaciones y actualizaciones sin que los demás noten su actividad, evitando presiones para responder de inmediato o mantener diálogos no deseados. Es útil durante jornadas de trabajo, estudio, viajes o periodos de descanso, cuando se busca privacidad y concentración.

Es fundamental para quienes gestionan múltiples grupos o reciben mensajes constantes, ya que permite priorizar comunicaciones realmente importantes y filtrar las que no requieren atención urgente.

Precisión sobre el modo espía

No existe una función oficial llamada “modo espía” en WhatsApp. El efecto se logra combinando varias configuraciones de privacidad que el usuario puede personalizar según sus necesidades.

Así, es posible proteger la información personal y controlar el nivel de exposición dentro de la aplicación, sin dejar rastro visible de la actividad ante los contactos.

El modo ninja ofrece mayor
El modo ninja ofrece mayor control sobre la exposición y la interacción dentro de la aplicación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

Algunas de las nuevas funciones de WhatsApp son:

  • Historial de mensajes en grupos.

WhatsApp incorporó la función que permite a los nuevos integrantes de un grupo acceder a mensajes previos a su incorporación. Tanto administradores como usuarios pueden compartir entre 25 y 100 mensajes recientes, lo que facilita la comprensión del contexto y la integración en el grupo.

El historial conserva el cifrado de extremo a extremo, asegurando la privacidad de las conversaciones sin requerir capturas de pantalla ni reenvíos manuales.

  • Restricciones avanzadas de cuenta.

Al activar esta opción, se aplican controles más estrictos sobre la cuenta y ciertas funcionalidades de WhatsApp quedan restringidas; por ejemplo, los archivos adjuntos y el contenido multimedia enviados por personas que no están en la lista de contactos serán bloqueados automáticamente.

Temas Relacionados

WhatsAppEspíaPrivacidadMensajesAplicación móvilTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

De mecánico a ultrarrápido: así puedes migrar a un SSD sin complicaciones

Si quieres que tu PC encienda y trabaje igual que antes, debes hacer una copia exacta (clonar) de tu disco viejo en el SSD

De mecánico a ultrarrápido: así

Harry Styles y su ausencia de los escenarios por casi 3 años: esto reveló a Apple Music

La charla con Zane Lowe en París permitió conocer el viaje personal del artista que lo llevó hacia la composición de su cuarto trabajo discográfico

Harry Styles y su ausencia

Guía paso a paso para borrar un celular de la lista de números de WhatsApp

Para comenzar, abre la app, busca la conversación con la persona que deseas eliminar y selecciona su nombre ubicado en la parte superior del chat

Guía paso a paso para

Netflix rompe el mercado con BTS The Comeback en vivo: tráiler, fecha y hora

Con la transmisión exclusiva del show desde Corea del Sur, el grupo busca acercar a millones de fanáticos al lanzamiento de su álbum ARIRANG

Netflix rompe el mercado con

Líderes de la IA revelan cómo preparan a sus hijos para el trabajo en pleno auge de la inteligencia artificial

Daniela Amodei resalta el valor de las habilidades interpersonales, mientras que Jaime Teevan anima a involucrarse en actividades que requieren dedicación

Líderes de la IA revelan
DEPORTES
La nueva etapa de Martin

La nueva etapa de Martin Odegaard: de las rutinas de alto rendimiento al desafío de la paternidad

El secreto detrás del chirrido: por qué algunas zapatillas hacen más ruido que otras

“¿Quién es mejor? ¿Messi o Pelé?“: la reacción de la Casa Blanca ante la pregunta de Donald Trump en el homenaje al Inter Miami

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

La Fórmula 1 lanzó el video de la presentación de sus pilotos: el destacado lugar a Franco Colapinto

TELESHOW
El descargo de Ian Lucas

El descargo de Ian Lucas ante las versiones de su relación con Evangelina Anderson: “Lo que viví fue real”

Marcelo Teto Medina contó cómo continúa su lucha contra el cáncer: “Esto llegó a mi vida para que haga una transformación”

El “permitido” que el marido de Daniela de Lucía le otorgaría dentro de la casa de Gran Hermano: “Lo importante es ganar”

El conmovedor mensaje de Maru Botana el día en que su hijo Facundo hubiera cumplido 18 años: "Un stop en el corazón"

Coca Calabró recibió el alta médica y se encuentra en su casa: la palabra de su hija Marina a Teleshow

INFOBAE AMÉRICA

Bajo asedio y sin aliados:

Bajo asedio y sin aliados: Irán intensifica sus ataques en Medio Oriente mientras China y Rusia optan por la cautela

Rodrigo Chaves recibió el premio Tikvá de la comunidad judía y anunció que Costa Rica abrirá una oficina comercial en Jerusalén

Los elefantes de Aníbal: un pequeño hueso cambia la perspectiva sobre las guerras púnicas

La OTAN refuerza su blindaje antimisiles tras frenar un ataque iraní contra Turquía

La mayoría de hoteles en El Salvador registra 100% de ocupación para Semana Santa