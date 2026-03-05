WhatsApp en modo espía: cómo se activa de la forma más rápida y fácil

El modo ninja de WhatsApp permite leer mensajes sin activar los tildes azules de confirmación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo espía en WhatsApp se basa en una serie de configuraciones que permiten a los usuarios revisar mensajes y estados sin que los demás lo adviertan, brindando máxima discreción y control sobre la visibilidad de la actividad en la plataforma.

Qué es el modo espía en WhatsApp

El modo espía permite a los usuarios de WhatsApp leer mensajes, consultar la última hora de conexión de otros y ver actualizaciones de estados sin que los remitentes reciban confirmaciones de lectura ni notificaciones de actividad.

Esta modalidad elimina los tildes azules y oculta el estado ‘en línea’ para los contactos.

Silenciar chats es parte de las estrategias del modo ninja para reducir interrupciones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo activar el modo espía en WhatsApp

Para configurar el modo espía, es necesario modificar varios ajustes de privacidad desde el menú Configuración en la aplicación.

Los usuarios pueden ocultar la última vez de conexión, el estado de ‘en línea’, la confirmación de lectura y la foto de perfil, eligiendo quién puede ver cada dato: todos, solo contactos, contactos seleccionados o nadie.

Pasos para desactivar la confirmación de lectura

Desactivar la confirmación de lectura es clave para el modo espía. El procedimiento es el siguiente:

Abrir WhatsApp en el teléfono móvil.

Ir al menú principal tocando el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha.

Seleccionar ‘Ajustes’ y luego ‘Privacidad’.

Desactivar la opción ‘Confirmaciones de lectura’ deslizando el interruptor hacia la izquierda.

Cabe aclarar que esta función no aplica a los chats grupales, donde las confirmaciones de lectura permanecen activas.

Los ajustes de Privacidad los usuarios pueden cambiar varios puntos. (WhatsApp)

Ocultar la foto de perfil y la última conexión

Para reforzar el anonimato, se puede limitar quién ve la foto de perfil y la última hora de conexión:

Ingresar a Ajustes > Privacidad > Foto de perfil y seleccionar entre todos, mis contactos, mis contactos excepto…, o nadie.

En el mismo apartado, ajustar la visibilidad de la última vez, el estado, la información y el estado ‘en línea’ siguiendo los mismos criterios.

Silenciar chats y evitar interrupciones

Silenciar chats es una herramienta adicional para el modo espía, ya que permite recibir mensajes sin alertas ni interrupciones. Basta con abrir el chat, deslizar hacia la izquierda, seleccionar ‘Más’ y luego ‘Silenciar’, eligiendo la duración preferida.

Esta modalidad es utilizada por quienes gestionan múltiples grupos y buscan discreción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo es útil el modo espía

El modo espía resulta especialmente conveniente para quienes desean revisar conversaciones y actualizaciones sin que los demás noten su actividad, evitando presiones para responder de inmediato o mantener diálogos no deseados. Es útil durante jornadas de trabajo, estudio, viajes o periodos de descanso, cuando se busca privacidad y concentración.

Es fundamental para quienes gestionan múltiples grupos o reciben mensajes constantes, ya que permite priorizar comunicaciones realmente importantes y filtrar las que no requieren atención urgente.

Precisión sobre el modo espía

No existe una función oficial llamada “modo espía” en WhatsApp. El efecto se logra combinando varias configuraciones de privacidad que el usuario puede personalizar según sus necesidades.

Así, es posible proteger la información personal y controlar el nivel de exposición dentro de la aplicación, sin dejar rastro visible de la actividad ante los contactos.

El modo ninja ofrece mayor control sobre la exposición y la interacción dentro de la aplicación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

Algunas de las nuevas funciones de WhatsApp son:

Historial de mensajes en grupos.

WhatsApp incorporó la función que permite a los nuevos integrantes de un grupo acceder a mensajes previos a su incorporación. Tanto administradores como usuarios pueden compartir entre 25 y 100 mensajes recientes, lo que facilita la comprensión del contexto y la integración en el grupo.

El historial conserva el cifrado de extremo a extremo, asegurando la privacidad de las conversaciones sin requerir capturas de pantalla ni reenvíos manuales.

Restricciones avanzadas de cuenta.

Al activar esta opción, se aplican controles más estrictos sobre la cuenta y ciertas funcionalidades de WhatsApp quedan restringidas; por ejemplo, los archivos adjuntos y el contenido multimedia enviados por personas que no están en la lista de contactos serán bloqueados automáticamente.