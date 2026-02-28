WhatsApp 2026: lista completa de todas las nuevas funciones que han llegado en este año

WhatsApp sumó y anunció nuevas funciones en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp ha incorporado y anunciado varias funciones nuevas en lo que va de 2026. Por ejemplo, el acceso completamente gratuito a la aplicación finalizará para los usuarios europeos, luego del anuncio oficial de que comenzarán a mostrarse anuncios en los apartados de estados y canales.

Quienes deseen evitar la publicidad deberán optar por una suscripción mensual, aunque las condiciones y los precios aún no han sido detallados.

Además, se ha implementado el historial de chats para grupos, permitiendo consultar conversaciones previas. A continuación, un repaso de las herramientas que la plataforma de Meta ha sumado recientemente.

En Europa, la app dejará de ser completamente gratuita e incorporará anuncios en estados y canales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué cambios ha implementado WhatsApp en 2026

La lista completa de cambios que WhatsApp ha implementado o anunciado en 2026 son:

Suscripción para usar WhatsApp sin anuncios.

El acceso gratuito a WhatsApp dejará de estar disponible para los usuarios en Europa, luego de que la compañía anunciara la incorporación de anuncios en las secciones de estados y canales.

Aquellos que prefieran no ver publicidad podrán suscribirse a un plan mensual, aunque aún no se han informado los detalles ni los precios. Esta decisión marca un cambio relevante en el modelo de la plataforma, que hasta ahora se había mantenido libre de anuncios.

Meta aclaró que la publicidad solo aparecerá en espacios públicos o comunitarios, por lo que los chats personales y las llamadas privadas permanecerán libres de mensajes promocionales.

De este modo, la confidencialidad de las conversaciones privadas se mantiene intacta, mientras que la publicidad se limitará a áreas de difusión más amplia.

Los nuevos miembros de un grupo pueden acceder a mensajes anteriores mediante el historial. (WhatsApp)

Historial de mensajes de grupo.

WhatsApp lanzó la función de historial de mensajes de grupo, que permite a los nuevos miembros acceder a mensajes enviados antes de su ingreso.

Administradores y usuarios pueden compartir entre 25 y 100 mensajes recientes, facilitando la integración y el contexto. El historial mantiene el cifrado de extremo a extremo, garantizando privacidad sin necesidad de capturas ni reenvíos.

Ajustes estrictos de la cuenta.

Al habilitar esta función, se impondrán restricciones estrictas en la cuenta y algunas funciones de WhatsApp estarán limitadas; por ejemplo, los archivos adjuntos y contenidos multimedia enviados por personas que no figuren en tu lista de contactos serán bloqueados.

Al activar esta opción, se aplican restricciones y limitaciones adicionales en la cuenta. (WhatsApp)

Para activar estos ajustes avanzados, que se incorporarán de forma progresiva en las próximas semanas, accede a Ajustes > Privacidad > Opciones avanzadas.

Etiquetas de miembro en los grupos.

Ahora es posible añadir etiquetas personalizadas a tu perfil en cada chat grupal de WhatsApp.

Estas etiquetas permiten informar al resto del grupo cuál es tu rol o relación dentro de ese espacio. Por ejemplo, puedes aparecer como “papá de María” en un grupo familiar y como “arquero” en el grupo del equipo de fútbol.

Cada grupo puede tener una etiqueta distinta, facilitando la identificación y el contexto en las conversaciones.

Ya es posible convertir palabras en stickers para resaltar mensajes. (WhatsApp)

Stickers de texto.

Ahora puedes transformar cualquier palabra en un sticker para destacar tus mensajes en WhatsApp. Solo tienes que escribir el texto deseado en la barra de búsqueda de stickers.

Además, los stickers que crees se pueden agregar directamente a tus paquetes personales, sin necesidad de enviarlos primero en un chat.

Recordatorios de eventos.

Ahora, al crear y enviar un evento en un chat grupal de WhatsApp, puedes establecer recordatorios personalizados para los invitados.

Estas novedades se agregan a otras mejoras lanzadas para optimizar la comunicación grupal. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

De esta forma, todos recibirán una notificación para asistir a la fiesta o unirse a la llamada en el horario indicado, según el evento programado.

Estas actualizaciones se suman a otras funciones que WhatsApp ha incorporado en los últimos años para fortalecer la interacción en los grupos, como el envío de archivos de hasta 2 GB, archivos multimedia en alta definición, pantalla compartida y chats de audio.

“Creemos que WhatsApp ofrece la mejor experiencia de chat en grupo y nos comprometemos a hacerla aún mejor”, afirma la plataforma.