El motivo por el que no deberías conectar tu televisor a internet usando un cable

La mayoría de los Smart TV solo permiten hasta 100 Mbps por cable Ethernet, limitando el rendimiento en conexiones de alta velocidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conectar un Smart TV a internet mediante un cable Ethernet puede parecer la mejor solución para quienes buscan una experiencia de streaming sin cortes ni interrupciones. Sin embargo, existe un aspecto técnico poco conocido que puede limitar el rendimiento y frustrar las expectativas de los usuarios más exigentes.

La limitación oculta del cable en los Smart TV

La mayoría de los modelos actuales de televisores inteligentes, sin importar si funcionan con Android TV, Tizen o webOS, permiten conectarse tanto a través de WiFi como por cable de red. La lógica suele indicar que el cable garantiza una conexión más estable y segura.

No obstante, lo que muchos ignoran es que la tarjeta de red integrada en casi todos estos dispositivos impone un tope de velocidad: rara vez supera los 100 Mbps.

Este límite responde a decisiones de los fabricantes que buscan reducir costos, algo que afecta tanto a televisores de gama media como a modelos de gama alta. En consecuencia, aunque el usuario contrate una conexión de alta velocidad —300 Mbps, 600 Mbps o incluso 1 Gb simétrico—, la velocidad real por cable quedará restringida a alrededor de 90-100 Mbps.

Conectarse por cable de red, a pesar de su estabilidad, impide aprovechar todo el potencial de conexiones de internet de 300 Mbps o más en los Smart TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En pruebas reales, mientras la conexión WiFi puede alcanzar hasta 230 Mbps, el cable mantiene esa barrera mucho más baja.

El motivo central de este recorte está en el hardware: las tarjetas de red suelen ser del tipo Fast Ethernet, que solo permiten velocidades de hasta 100 Mbps. La conectividad WiFi, si la cobertura es buena, puede resultar mucho más rápida en la práctica.

Por qué el cable puede ser un problema

Esta limitación técnica puede pasar inadvertida en un uso cotidiano, pero cobra importancia para ciertos perfiles de usuario. Por ejemplo, quienes desean aprovechar al máximo su conexión a internet o exigen descargas y actualizaciones rápidas pueden notar esa restricción.

En pruebas reales, la velocidad WiFi en televisores inteligentes supera ampliamente la del cable Ethernet, llegando a hasta 230 Mbps si la cobertura es óptima. (Imágen ilustrativa Infobae)

La situación se complica si se utilizan servicios como Plex Media Server para reproducir archivos de vídeo de gran tamaño: en algunos casos, la velocidad máxima del puerto Ethernet puede resultar insuficiente para transmitir archivos con bitrates muy altos sin interrupciones. También puede ser un inconveniente si se realizan descargas pesadas o actualizaciones de software directamente en el televisor.

La decisión de los fabricantes de instalar tarjetas de red limitadas responde a una lógica de costos y de evaluación del uso típico. Sin embargo, para quienes buscan explotar toda la velocidad que su proveedor de internet puede ofrecer, la conexión por cable en el televisor se queda corta respecto a lo que podría esperarse.

¿Realmente necesitas más de 100 Mbps en tu televisor?

A pesar de la limitación, la realidad es que las actividades habituales de una Smart TV consumen mucho menos ancho de banda. La reproducción de contenidos en streaming, incluso en calidad 4K con HDR, rara vez requiere más de 50 Mbps.

Según las propias plataformas de streaming, basta con 25 Mbps para reproducir contenido en 4K Ultra HD. Solo HBO Max llega a recomendar hasta 50 Mbps para una experiencia sin interrupciones, mientras que otros servicios como Netflix, Disney+ y Apple TV+ mantienen el estándar en 25 Mbps.

Incluso reproduciendo series en dos televisores simultáneamente en 4K y HDR, el consumo total habitual no supera los 100 Mbps del tope Ethernet. (Imagen ilustrativa Infobae).

Esto significa que, en la práctica, los 100 Mbps que permite el cable suelen ser más que suficientes para el día a día. Incluso en los escenarios más exigentes, por ejemplo, dos televisores reproduciendo series en 4K y HDR al mismo tiempo, el consumo total no superaría los 50 Mbps por aparato, manteniéndose dentro del rango soportado por el puerto Ethernet.

Además, el resto de los usos comunes del televisor, como escuchar música en Spotify, navegar por internet o utilizar aplicaciones, demanda aún menos ancho de banda. Por tanto, para la gran mayoría de usuarios, esta limitación técnica no se traduce en problemas reales durante el uso cotidiano.