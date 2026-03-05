Tecno

La historia detrás del programador que saboteó a su empresa y terminó en prisión

El ataque, planeado y ejecutado desde dentro por un exempleado, causó fallos globales, pérdidas millonarias y un precedente sobre las vulnerabilidades internas

Guardar
El sabotaje informático de un
El sabotaje informático de un exdesarrollador expone los riesgos internos en empresas tecnológicas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un exdesarrollador de software ejecutó un sabotaje informático masivo contra su empresa tras ser despedido, causando pérdidas millonarias y enfrentando una condena de prisión. El caso de Davis Lu en Eaton Corporation expone los riesgos internos a los que se enfrentan las organizaciones en el entorno digital.

Un ataque informático que marcó un precedente

La seguridad informática suele asociarse a amenazas externas, pero situaciones como la que protagonizó Lu en Houston, Texas, han cambiado la percepción de los riesgos internos. Tras una reestructuración interna en Eaton Corporation, el programador, con más de una década de experiencia en la empresa, decidió tomar represalias al sentirse desplazado.

Lu instaló un malware en los sistemas corporativos antes de abandonar la organización. Este código malicioso fue diseñado para activarse si su acceso era revocado, lo que finalmente ocurrió tras su despido definitivo en septiembre de 2019. El “interruptor de apagado” que desarrolló generó fallos sistemáticos, eliminó archivos y bloqueó a miles de empleados.

Así fue el sabotaje digital
Así fue el sabotaje digital que llevó a prisión a un ingeniero de software en Estados Unidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se gestó el sabotaje

Durante su tiempo en Eaton, Davis Lu participó en el desarrollo de soluciones tecnológicas para sectores estratégicos, incluyendo los rubros aeroespacial y automotor. La decisión de recortar puestos, tomada en 2018, redujo su rol dentro de la compañía. El ambiente de inestabilidad laboral llevó al programador a planificar un ataque que aprovecharía sus privilegios como desarrollador.

Según registros judiciales citados el programador ocultó un software que ejecutaba bucles infinitos en los servidores y eliminaba archivos de perfil de otros empleados. El código fue bautizado como “IsDLEnabledinAD”, en referencia a su propio nombre y a la función de comprobar si su usuario seguía activo en el directorio de la empresa.

Cuál fue el impacto del malware en la infraestructura de Eaton

El ataque no solo afectó los equipos de Houston, sino que se propagó a nivel global. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que el código malicioso generó colapsos en los sistemas empresariales, interrumpiendo operaciones y causando una pérdida de cientos de miles de euros.

El sabotaje también incluyó mecanismos para entorpecer cualquier intento de restauración: el programador eliminó datos cifrados de su portátil corporativa antes de devolverla, lo que complicó las tareas de investigación y recuperación.

La condena a cuatro años
La condena a cuatro años de prisión para el exdesarrollador marca un hito en la lucha contra amenazas internas y subraya la necesidad de controles rigurosos sobre el personal con acceso a sistemas críticos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las particularidades del caso fue la sofisticación de los mecanismos empleados. Además del software principal, la fiscalía estadounidense encontró otros programas denominados “Hakai” y “HunShui”, que tenían la capacidad de causar daños adicionales y estaban diseñados para activarse bajo ciertas condiciones.

Aunque Lu tomó precauciones para encubrir sus acciones, la investigación logró vincular el origen del ataque a un servidor de desarrollo ubicado en Kentucky. Los análisis demostraron que la cuenta de usuario del exempleado había ejecutado el código en el momento exacto en que se produjo el despido.

En octubre de 2019, menos de un mes después de la activación del malware, Lu confesó su responsabilidad durante los interrogatorios, aunque inicialmente se declaró no culpable de los cargos de sabotaje informático. Durante el juicio, que se extendió durante seis días, se presentaron pruebas que acreditaron el daño intencional provocado a los sistemas de la compañía y a miles de usuarios.

En 2021, un tribunal estadounidense declaró culpable a Davis Lu por daño intencional a sistemas informáticos. La última actualización del caso, en agosto de 2025, confirmó que el programador fue condenado a cuatro años de prisión y tres años de libertad supervisada. La sentencia se impuso por el uso malicioso de sus conocimientos técnicos y la magnitud de las pérdidas ocasionadas.

El caso de Lu resalta la importancia de gestionar adecuadamente los accesos y privilegios dentro de las organizaciones tecnológicas. Los incidentes protagonizados por personal interno pueden tener consecuencias tan graves como los ataques externos. La historia de Eaton Corporation sirve de advertencia sobre la necesidad de una política de seguridad robusta y de revisión constante de los protocolos de acceso y monitoreo de actividades sospechosas.

Temas Relacionados

ProgramadorHackerEmpresaPrisiónExempleadoTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Jensen Huang confirma el fin de las inversiones de Nvidia en OpenAI y Anthropic

Nvidia aportó USD 30.000 millones a OpenAI y, junto a Anthropic, había iniciado una alianza estratégica con Microsoft

Jensen Huang confirma el fin

Fin de las USB en 2026: las formas de reemplazar este formato de almacenamiento retro

Soluciones más veloces, seguras y con mayor capacidad como los servicios en la nube relegan a los pendrive a un papel secundario en el ecosistema digital

Fin de las USB en

La tecnología que podría sustituir al WiFi en los hogares: más velocidad y menos interferencias

El desarrollo del internet cuántico impulsa la creación de routers capaces de ofrecer conexiones más rápidas y seguras que el WiFi actual

La tecnología que podría sustituir

Mundial 2026: así operan los hackers en redes WiFi públicas y qué medidas recomiendan los expertos

La proliferación de redes abiertas en estadios, hoteles y zonas turísticas convierte a los usuarios en potenciales víctimas de ataques digitales

Mundial 2026: así operan los

Estafa de la llamada perdida: cómo funciona y qué tienen que ver prefijos como +234 y +225

Los ciberdelincuentes aprovechan códigos de países como Nigeria y Costa de Marfil para engañar a usuarios poco prevenidos

Estafa de la llamada perdida:
DEPORTES
Directo al Puskas: un futbolista

Directo al Puskas: un futbolista argentino anotó un golazo desde atrás de mitad de cancha para la victoria de Millonarios ante Atlético Nacional

Faustino Oro rozó la hazaña de ser el gran maestro más joven de la historia, pero un error lo dejó sin récord: el punto de inflexión en su partida

Martín Anselmi cruzó a Oscar Ruggeri tras la irónica reacción que tuvo ante su conferencia a pura estadística que se hizo viral en Porto

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

Cocho López destacó el trabajo de Colapinto antes del inicio de la F1: “Superó a Gasly en más del 50% de las carreras”

TELESHOW
Los looks de La Joaqui

Los looks de La Joaqui en México: del bikini animal print al estilo urbano y canchero

Soledad Silveyra tuvo un percance en su casa y fue asistida por su hermana: “Su generosidad es sublime”

El conmovedor recuerdo de Caramelito Carrizo para su hermano Martín: “Me emocioné pensando en él”

La sugestiva foto que publicó Wanda Nara después de la propuesta de casamiento de Martín Migueles

Ernestina Pais habló después del accidente: “El teatro es el mejor lugar para enfrentar temas que nos duelen”

INFOBAE AMÉRICA

Las 10 personas más ricas

Las 10 personas más ricas del mundo en marzo de 2026, según Forbes

Fiscalía de Panamá reporta 34 personas detenidas por delitos de droga en febrero

Las autoridades de Ucrania y Rusia concretaron otro megacanje de prisioneros

Director del Idaan deja el cargo en medio de renuncias dentro del gobierno panameño

Murió António Lobo Antunes, un genio irreverente de la literatura portuguesa