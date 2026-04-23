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¿Sospechas que hackearon tu celular? Estas 3 señales lo puede confirmar

Una detección temprana de actividad sospechosa puede evitar la pérdida de información personal y el acceso a cuentas sensibles

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Primer plano de una mujer joven con cabello oscuro mirando un teléfono celular con expresión de preocupación. La pantalla del celular emite una luz azul sobre su cara.
Los expertos en ciberseguridad aconsejan mantener el sistema operativo y las aplicaciones siempre actualizadas para reducir riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad de los teléfonos móviles es una de las grandes preocupaciones en la era digital actual. Los cibercriminales perfeccionan sus técnicas para vulnerar dispositivos sin dejar rastros evidentes, lo que dificulta detectar a tiempo cuando el teléfono ha sido comprometido. Sin embargo, existen ciertas señales que pueden alertar sobre un posible ataque y permitir actuar de inmediato para mitigar los daños. La empresa de ciberseguridad ESET identificó tres signos clave que pueden confirmar si tu móvil fue hackeado y cuáles son los pasos esenciales a seguir.

1. El teléfono ejecuta acciones por sí solo

Un indicio claro de que el dispositivo puede estar bajo control externo es el comportamiento autónomo inesperado. Esto incluye aplicaciones que se abren o cierran solas, mensajes o correos enviados sin tu autorización, recepción de códigos de verificación no solicitados, cambios en configuraciones como idioma o seguridad y sesiones activas en aplicaciones que no reconoces.

Estos síntomas suelen indicar que un atacante ha obtenido acceso remoto al móvil y podría estar manipulando cuentas y datos personales.

Primer plano de una persona usando un celular Android negro con la pantalla en modo oscuro, mostrando iconos de aplicaciones sobre un fondo oscuro.
El teléfono que realiza acciones por sí mismo indica posible acceso remoto de un ciberatacante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer:

  • Cambia de inmediato todas tus contraseñas, empezando por la del correo electrónico principal.
  • Cierra todas las sesiones activas en tus cuentas.
  • Activa el doble factor de autenticación para dificultar nuevos accesos no autorizados.

2. Consumo anómalo de batería

Otra de las señales más evidentes de que un teléfono podría estar comprometido es la disminución inusual de la batería. Si el dispositivo se descarga más rápido de lo habitual, se calienta incluso cuando no se utiliza o muestra picos de actividad sin razón aparente, es posible que haya procesos en segundo plano. Entre las causas más probables se encuentran la presencia de malware, aplicaciones espía o software malicioso que recopila información y la transmite a terceros de manera silenciosa.

Qué hacer:

  • Revisa el consumo de batería por aplicación desde los ajustes del teléfono.
  • Identifica si tienes instaladas apps desconocidas o con nombres genéricos.
  • Verifica los permisos otorgados a cada aplicación, como acceso a micrófono, cámara o ubicación, y revoca aquellos que resulten excesivos.
Primer plano de un teléfono Android negro con el icono de batería roja y '10% Battery Remaining'. Detrás, una mujer con expresión preocupada y desenfocada.
Un descenso anómalo en la batería puede ser el primer indicio de que el celular está comprometido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Consumo inusual de datos móviles

Un incremento repentino e inexplicable en el consumo de datos también puede señalar que el teléfono fue hackeado. Si detectas que el tráfico de datos aumenta, especialmente en horarios inusuales, o que ciertas aplicaciones consumen datos sin ser abiertas, el dispositivo podría estar enviando información a servidores externos o comunicándose con un atacante en tiempo real.

Qué hacer:

  • Desinstala cualquier aplicación desconocida, sospechosa o que no recuerdes haber instalado.
  • Limita el acceso a internet de las aplicaciones que no necesitas en segundo plano.
  • Realiza un escaneo completo de seguridad con una herramienta confiable y elimina cualquier amenaza detectada.

La importancia de la detección temprana

“En la actualidad, los teléfonos concentran gran parte de nuestra vida digital, y los ciberatacantes lo saben. Gracias a sus técnicas cada vez más sofisticadas, buscan pasar desapercibidos y realizar sus acciones maliciosas en silencio, sin ser detectados. Pero siempre hay señales, por sutiles que sean, que nos permiten reconocer que algo malo está pasando”, explicó Martina Lopez, investigadora de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Persona dormida en una cama con un teléfono inteligente en la mesa de noche, mostrando advertencias digitales de virus y robo de datos, simbolizando riesgos de ciberataques mientras se duerme.
El aumento repentino en el consumo de datos suele señalar que el dispositivo envía información sin control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adoptar una actitud vigilante y revisar periódicamente el comportamiento del dispositivo resulta clave para detectar a tiempo cualquier anomalía. Reconocer estas señales permite actuar antes de que el daño sea mayor, limitar el acceso de terceros y proteger tanto la información personal como las cuentas conectadas al móvil.

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