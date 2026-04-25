Violencia extrema en Entre Ríos: un padre baleó a otro luego de un partido de fútbol infantil

La discusión y el ataque quedaron grabados

Decenas de personas que disfrutaban del predio del Parque Gazzano, en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, fueron testigos del violento ataque en el que el papá de un nene de 10 años baleó al padre de otro menor de la misma edad, luego de un partido de fútbol infantil. Toda la secuencia fue filmada por un testigo.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el hecho se produjo cerca de las 19:20, mientras la víctima, identificada como M.J.M., de 32 años, jugaba al fútbol en la cancha del parque.

Según el relato brindado por la víctima a las autoridades, un hombre de remera amarilla - acompañado de una mujer- se le acercó y comenzó a increparlo para exigirle explicaciones porque supuestamente había agredido a su hijo.

La discusión, según se observa en el video que acompaña este artículo, derivó en que M.J.M se defendiera con un golpe de puño, sin imaginar que el agresor sacara un arma de fuego tipo y le disparara a su pierna izquierda. Según la filmación, el atacante se retiró del lugar rápidamente. “¿Por qué le pegaste al nene?“, le dijo el violento a la víctima antes de increparlo.

La discusión fue en un partido de fútbol infantil

De inmediato, se solicitó la presencia de Policía Científica en la escena y la víctima fue trasladada en ambulancia al Hospital San Martín, de donde fue dada de alta, fuera de peligro. “Se le realizaron estudios no presento lesiones de gravedad, se le coloca antitetánica y antibiótico”, precisaron a Infobae. Personal de la División Homicidios recopiló testimonios en el lugar.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, en base a la declaración de la víctima, el incidente estaría vinculado a un conflicto previo entre su hijo de diez años y un compañero de la misma edad, hijo del agresor. El hombre de 32 indicó que presumía que el autor del disparo sería el padre del amigo de su hijo, aunque no pudo identificarlo fehacientemente en el momento.

Una imagen de la confrontación

Tras relevar registros oficiales, la Policía localizó el domicilio del hijo del agresor y se entrevistó con su madre, quien le dijo a los investigadores que ella le había avisado al padre del nene acerca de lo ocurrido en el parque, con lo que daba a entender que no tenía relación con el hecho. Cuando los efectivos llegaron, el hombre -identificado como J.G.- no estaba en el lugar. Por el momento no hay detenidos.

Según las fuentes, el hombre está domiciliado en el barrio Consejo y tiene un comercio en el barrio San Agustín, una verdulería denominada Thiaguito Onur, ubicada sobre la calle Ameghino.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias exactas del hecho y avanzar con las medidas correspondientes para dar con el agresor y establecer responsabilidades.