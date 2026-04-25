Incendio en el cine del shopping Abasto: se prendió fuego una freidora e intervienen los bomberos

Shopping Abasto

Un principio de incendio en el tercer piso del complejo de cines Hoyts en el Shopping Abasto movilizó a Bomberos de la Ciudad este sábado. El episodio, registrado en avenida Corrientes al 3200 en la Ciudad de Buenos Aires, se originó en una freidora y parte del mobiliario del sector de boletería, a pocos metros del acceso principal, según informaron fuentes oficiales.

El inicio del fuego fue advertido por empleados del complejo, quienes utilizaron extintores para sofocar el foco antes de la llegada de los servicios de emergencia. Bomberos de la Ciudad confirmaron que la intervención permitió evitar la propagación del incendio a otras áreas del cine y del centro comercial.

El procedimiento incluyó una evacuación parcial del sector afectado y una inspección general para descartar riesgos adicionales.

Un camión de los Bomberos de la Ciudad en el lugar

Durante el operativo, personal del SAME asistió a nueve personas expuestas al humo, sin que ninguna de ellas requiriera traslado hospitalario. Los equipos médicos permanecieron en el lugar hasta asegurar que no existieran complicaciones adicionales.

De acuerdo con la información oficial, el siniestro no alcanzó las salas de proyección. No obstante, las autoridades realizaron una inspección exhaustiva para garantizar la seguridad antes de permitir la reapertura total del sector.

Fuentes oficiales destacaron que no hubo personas heridas de gravedad ni daños estructurales significativos en el complejo. La actividad comercial en el Shopping Abasto continuó con restricciones parciales en los accesos cercanos al cine mientras se completaban las tareas de verificación.

Al lugar acudió personal policial y de Bomberos