HONOR inicia nueva historia de los celulares en el mundo con el “Robot Phone”: se robó el show en el MWC 2026

James Li, CEO de HONOR, compañía global líder en ecosistemas de dispositivos con AI, presentó un discurso visionario en el escenario principal de Mobile World Congress (MWC) 2026, delineando cómo la AI puede potenciar el talento humano. (Foto: HONOR)

La aparición de James Li, CEO de HONOR, en el escenario principal del Mobile World Congress (MWC) 2026 marcó un punto de inflexión para la industria tecnológica. El máximo responsable de la compañía presentó una visión basada en la “inteligencia aumentada humana (AHI)”, impulsada por inteligencia artificial que refuerza, y no reemplaza, el talento humano.

Durante el evento, fuimos testigos en Infobae de este evento histórico con el debut mundial del HONOR Robot Phone y el lanzamiento de la innovadora batería Silicon-Carbon Blade Battery; dos temas que establecieron nuevos estándares tanto en autonomía como en integración de AI en dispositivos portátiles.

HONOR es reconocida por su tecnología de baterías de silicio-carbono

HONOR recibió el reconocimiento “Best Disruptive Device Innovation” de Global Mobile (GLOMO) durante el MWC 2026 por el desarrollo y comercialización de su tecnología de baterías de silicio-carbono.

Por su parte, el plegablel HONOR Magic V6 alcanzó un 25% de contenido de silicio, convirtiéndose en el primer dispositivo plegable ultradelgado en lograr esta densidad energética en la industria.

HONOR se destacó en MWC 2026 por la investigación y desarrollo en celulares como HONOR Magic 8 y V6 plegable. (Foto: Infobae)

En la edición de 2026, la empresa mostró una evolución tecnológica aún mayor: la Silicon-Carbon Blade Battery apoya un 32% de silicio y una densidad de 985Wh/L, un avance significativo hacia baterías ultradelgadas y de alta capacidad.

El enfoque de HONOR al concebir la inteligencia artificial centrada en el ser humano fue subrayado por Li desde el escenario ante periodistas, influenciadores y líderes de opinión en un recinto exclusivo al cual asistió Infobae: “Creemos que la esencia de la AI debe permanecer centrada en el ser humano”.

HONOR redefine la AI con su nueva visión y un ecosistema de dispositivos integrados

Durante su intervención, Li destacó que HONOR busca que la AI integre tanto la capacidad para resolver problemas complejos (“IQ”) como la sensibilidad emocional (“EQ”). Según el directivo, el objetivo es otorgar a la inteligencia tecnológica “el poder para resolver y el alma para comprender”, con el propósito de ayudar a las personas a enfrentar los desafíos de un mundo en transformación constante y lograr vivir “cada momento con alegría, amor y sabiduría”.

HONOR recibió premios por el desarrollo de dispositivos e inteligencia artificial enfocado al humano, más que automatización. (Foto: HONOR)

HONOR no solo presentó productos, también, convocó a la industria a una cooperación abierta para que la inteligencia artificial avance bajo principios colaborativos. En palabras de Li: “Aspiramos a ser una compañía cool, asociándonos con las mentes más cool. ¡Juntos, por un futuro cool de la AI!”, expresó el CEO ante el público internacional.

Durante el congreso, varios institutos independientes reconocieron a una gama de productos de HONOR (incluidos el HONOR Robot Phone, Magic V6, MagicPad 4 y MagicBook Pro 14) con el premio “Best in Show” de MWC 2026, mientras analistas internacionales y medios especializados recalcaron la integración novedosa entre robótica, inteligencia artificial y las tecnologías más recientes de comunicación móvil.

Cómo el HONOR Robot Phone plasma la unión de tres tipos de inteligencia artificial

El HONOR Robot Phone fue presentado como la máxima aplicación de la visión AHI que promueve la marca. La verdad, una de las cosas que más me sorprendió como periodista de tecnología hace 14 años. Según la compañía, este dispositivo “coloca a la humanidad en el centro de la revolución de la AI, abogando por una tecnología que busca potenciar, no reemplazar, el talento y la creatividad humanos”.

El HONOR Robot Phone fue presentado como la máxima aplicación de la visión AHI que promueve la marca. (Honor)

La arquitectura detrás de este dispositivo se basa en la cooperación armónica de tres capas de inteligencia: la inteligencia personal, el agente de AI residente en los dispositivos de los usuarios; la inteligencia universal, que reúne el conocimiento humano para beneficio de los usuarios; y la inteligencia perimetral, como robots y vehículos eléctricos, dotando a las personas de nuevos “ojos y manos” en el mundo físico.

James Li concluyó hablando del potencial práctico de esta propuesta: “Hace que la creación no solo sea sin esfuerzo, sino mucho más emocionante”, en referencia a las capacidades del HONOR Robot Phone para fusionar la inteligencia artificial y la imagen, abriendo el camino a formas inéditas de autoexpresión audiovisual al alcance de todos.

En MWC 2026, HONOR mostró la apuesta por una inteligencia artificial destinada a la colaboración hombre-máquina, convocando a los principales actores del sector tecnológico a liderar de forma colectiva la próxima generación de dispositivos inteligentes. Una propuesta clave en medio de tanta desinformación que se escucha en el día a día por parte de las personas, este fue el momento y declaraciones perfectas para el rumbo de la verdadera IA: la ayuda al humano.