Todos los juegos que llegan a Xbox Game Pass en marzo: Ciberpunk 277 está en la lista

El servicio suma siete juegos destacados, entre ellos la esperada llegada de Cyberpunk 2077 y Hollow Knight: Silksong, disponibles desde el primer día para suscriptores. (Foto: Xbox)

La plataforma Xbox Game Pass amplía su catálogo en marzo con la llegada de títulos esperados por la comunidad gamer. Entre las incorporaciones más destacadas figura Cyberpunk 2077, el popular RPG futurista de CD Projekt RED, que se suma a la biblioteca digital junto a propuestas de aventura, simulación y deportes.

Una selección de juegos de distintos géneros formará parte de la suscripción en niveles Ultimate, Premium y PC Game Pass, lo que permitirá a los usuarios acceder a novedades desde el primer día de lanzamiento.

En este sentido, se detallan las fechas de activación por plataforma, así como los títulos que próximamente dejarán de estar disponibles para los suscriptores. La actualización incluye alternativas para consolas, PC y juego en la nube, con propuestas dirigidas tanto al público adulto como al familiar.

Cuáles son los juegos que llegan a Game Pass en marzo 2026

Cyberpunk 2077 encabeza las novedades del catálogo de Xbox Game Pass en marzo, acompañado por estrenos de diferentes géneros y propuestas para todas las edades. (Foto: Xbox)

El catálogo de Xbox Game Pass se renueva en marzo con siete títulos, entre ellos Cyberpunk 2077, que estará disponible a partir del 10 de marzo para usuarios de consola y juego en la nube a través de los planes Ultimate y Premium.

Este título, desarrollado por CD Projekt RED, permite al jugador asumir el rol de V, un mercenario que busca hacerse un nombre en la futurista ciudad de Night City. La trama se activa cuando un robo de un prototipo experimental transforma de manera irreversible el destino del protagonista.

Junto a Cyberpunk 2077, otros lanzamientos relevantes son Hollow Knight: Silksong, la esperada secuela del galardonado juego de plataformas, disponible el 12 de marzo, y EA Sports F1 25, que se incorpora el 4 de marzo para quienes cuentan con Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Qué propuestas familiares y de aventura enriquecen la biblioteca

La actualización de marzo incluye títulos para el público infantil y experiencias narrativas originales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las novedades de perfil familiar destaca DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party, que estará disponible a partir del 17 de marzo en la nube, Xbox Series X|S y PC.

Inspirado en la serie de animación, este juego ofrece actividades interactivas, minijuegos y la posibilidad de recorrer habitaciones icónicas junto a Gabby y otros personajes. La propuesta se orienta a públicos de todas las edades y fomenta valores como la creatividad y el trabajo en grupo.

Por su parte, To a T, creado por el responsable de Katamari Damacy y el estudio Uvula, llega el 4 de marzo para quienes cuentan con Game Pass Premium, Ultimate y PC Game Pass.

El juego narra la historia de un adolescente que, acompañado de su perro, explora la vida en un pequeño pueblo mientras enfrenta el reto de tener su cuerpo permanentemente en forma de T. La apuesta artística y narrativa de este título ha generado interés por su originalidad.

Cuáles juegos refuerzan la oferta de simulación y deportes

Construction Simulator y EA Sports F1 25 amplían las opciones en simulación y deportes, con modos de juego innovadores y recompensas exclusivas para suscriptores. (Foto: EA SPORTS)

La simulación tiene un lugar destacado en la actualización de marzo con la llegada de Construction Simulator, disponible el 10 de marzo para quienes cuenten con Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.

El juego permite iniciar un negocio propio en el sector de la construcción, con el acompañamiento de un mentor y la posibilidad de expandir el emprendimiento desde cero. La nueva versión amplía el contenido y la escala de las misiones, permitiendo a los jugadores gestionar proyectos y operar maquinaria pesada.

En el ámbito deportivo, EA Sports F1 25 ofrece a los usuarios la oportunidad de vivir la experiencia oficial del Campeonato Mundial de Fórmula 1 FIA 2025. El título incluye modos de juego innovadores, competiciones en línea y recompensas mensuales, como el Boost de 5,000 XP disponible hasta el 31 de marzo.

Qué títulos dejarán de estar disponibles este mes

Varios títulos abandonarán el catálogo a mediados de mes, con descuentos especiales para quienes deseen conservarlos en su biblioteca personal. (Foto: Europa Press)

El catálogo de Xbox Game Pass experimenta rotaciones en marzo, con la salida de varios títulos a partir del 15 de marzo. Entre los juegos que dejarán de estar disponibles figuran Bratz Rhythm & Style, Enter the Gungeon, F1 23, He is Coming, Lightyear Frontier y Mythwrecked: Ambrosia Island.

Microsoft ha recordado que los usuarios pueden adquirir estos títulos con hasta un 20% de descuento, antes de su retiro de la plataforma.

La salida de estos juegos responde a la política de renovación constante del servicio, que busca mantener una oferta dinámica y alineada con las preferencias de la comunidad.