Tecno

iPhone 17e vs. iPhone 16e: cuáles son las principales diferencias entre los celulares baratos de Apple

El nuevo iPhone económico de Apple incorpora carga inalámbrica mediante MagSafe y está disponible en tres acabados, a diferencia de su antecesor

El iPhone 17e incorpora el
El iPhone 17e incorpora el chip A19, mientras que el 16e utiliza el A18 de la generación anterior. (Apple)

Apple presentó el iPhone 17e con un costo inicial de 599 dólares, el nuevo modelo de su línea económica y sucesor directo del iPhone 16e.

Este dispositivo incorpora el chip A19, el mismo que utiliza la serie iPhone 17, y una de sus principales diferencias respecto al modelo anterior es la inclusión de carga inalámbrica mediante MagSafe.

El iPhone 16e está disponible en blanco y negro, mientras que el iPhone 17e añade un acabado en rosado claro. Ambos modelos cuentan con una única cámara trasera.

El iPhone 17e incluye carga
El iPhone 17e incluye carga inalámbrica MagSafe y Qi2, mientras que el 16e solo soporta carga inalámbrica estándar. (Apple)

Diferencias entre iPhone 17e y iPhone 16e

Las principales características y por tanto, diferencias que debes conocer de los modelos iPhone 17e y iPhone 16e son:

Cámara

  • iPhone 17e: Sistema Fusion de 48 MP con teleobjetivo óptico 2x. Permite fotos en alta resolución, mejores retratos y grabación de video 4K Dolby Vision hasta 60 fps. Incluye reducción avanzada de reflejos y rayones en el lente.
  • iPhone 16e: Cámara Fusion de 48 MP con teleobjetivo óptico 2x. Fotos y videos en alta resolución, modo Noche y Retrato, video 4K Dolby Vision hasta 60 fps. Cámara frontal TrueDepth con autoenfoque.

Pantalla

  • iPhone 17e: Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas con Ceramic Shield 2 (tres veces más resistente a rayones y con mayor reducción de reflejos respecto a la generación anterior). Pico de brillo HDR de 1.200 nits.
  • iPhone 16e: Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas con Ceramic Shield avanzado y diseño de borde a borde. Gran nitidez y experiencia visual en cualquier condición.
Ambos modelos ofrecen una cámara
Ambos modelos ofrecen una cámara Fusion de 48 MP y teleobjetivo óptico de 2x. (Apple)

Procesador y rendimiento

  • iPhone 17e: Chip A19 de última generación, CPU de 6 núcleos más rápido y eficiente, rendimiento gráfico de alto nivel con GPU de 4 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos optimizado para IA. Hasta dos veces más rápido que iPhone 11.
  • iPhone 16e: Chip A18, CPU de 6 núcleos (80% más rápido que A13 del iPhone 11), GPU de 4 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos optimizado para modelos generativos.

Conectividad

  • iPhone 17e: Módem C1X de última generación, hasta dos veces más rápido que el C1 del 16e y 30% más eficiente en consumo energético. Compatibilidad con MagSafe y Qi2 para carga inalámbrica rápida de hasta 15 W.
El iPhone 17e cuenta con
El iPhone 17e cuenta con almacenamiento inicial de 256 GB, el doble que el 16e. (Apple)
  • iPhone 16e: Módem C1, primer módem celular diseñado por Apple, 5G rápido y eficiente. Soporta carga inalámbrica estándar y USB-C.

Batería y carga

  • iPhone 17e: Batería de larga duración, gestión energética avanzada. Carga rápida por USB-C (50% en 30 minutos) y carga inalámbrica rápida MagSafe y Qi2.
  • iPhone 16e: Duración de batería hasta seis horas más que el iPhone 11. Carga inalámbrica y USB-C. Optimización energética con iOS 18.
El iPhone 17e tiene Ceramic
El iPhone 17e tiene Ceramic Shield 2, que ofrece una mayor resistencia a rayones y menos reflejos que el 16e. REUTERS/Mike Segar/File Photo

Almacenamiento

  • iPhone 17e: Almacenamiento inicial de 256 GB (el doble respecto al 16e) por el mismo precio, ideal para fotos, videos y apps.
  • iPhone 16e: Almacenamiento inicial estándar de la generación anterior.

Colores y diseño

  • iPhone 17e: Acabado mate prémium en negro, blanco y nuevo rosa pálido. Diseño de aluminio aeroespacial, resistente al agua, polvo y salpicaduras (IP68).
  • iPhone 16e: Acabados mate en blanco y negro. Diseño duradero, resistente al agua, polvo y salpicaduras (IP68).
Ambos ofrecen funcionalidades satelitales como
Ambos ofrecen funcionalidades satelitales como Emergencia SOS y Mensajes vía satélite. (Apple)

Seguridad y funciones inteligentes

  • iPhone 17e: Face ID, botón de acción personalizable, funcionalidades satelitales (Emergencia SOS, Mensajes, Asistencia en Carretera y Encontrar vía satélite). Nueva generación de iOS (iOS 26) y Apple Intelligence mejorada.
  • iPhone 16e: Face ID, botón de acción personalizable, funcionalidades satelitales equivalentes, integración con Apple Intelligence, iOS 26.

Sostenibilidad

  • iPhone 17e: Fabricado con un 30% de materiales reciclados (85% aluminio reciclado, 100% cobalto reciclado en batería). Empaque de fibra 100% reciclable.
  • iPhone 16e: Más del 30% de contenido reciclado, cobalto 100% reciclado en batería, aluminio 85% reciclado en la carcasa y vidrio posterior optimizado.

