iPhone 17e vs. iPhone 16e: cuáles son las principales diferencias entre los celulares baratos de Apple

Apple presentó el iPhone 17e con un costo inicial de 599 dólares, el nuevo modelo de su línea económica y sucesor directo del iPhone 16e.
Este dispositivo incorpora el chip A19, el mismo que utiliza la serie iPhone 17, y una de sus principales diferencias respecto al modelo anterior es la inclusión de carga inalámbrica mediante MagSafe.
El iPhone 16e está disponible en blanco y negro, mientras que el iPhone 17e añade un acabado en rosado claro. Ambos modelos cuentan con una única cámara trasera.
Diferencias entre iPhone 17e y iPhone 16e
Las principales características y por tanto, diferencias que debes conocer de los modelos iPhone 17e y iPhone 16e son:
Cámara
- iPhone 17e: Sistema Fusion de 48 MP con teleobjetivo óptico 2x. Permite fotos en alta resolución, mejores retratos y grabación de video 4K Dolby Vision hasta 60 fps. Incluye reducción avanzada de reflejos y rayones en el lente.
- iPhone 16e: Cámara Fusion de 48 MP con teleobjetivo óptico 2x. Fotos y videos en alta resolución, modo Noche y Retrato, video 4K Dolby Vision hasta 60 fps. Cámara frontal TrueDepth con autoenfoque.
Pantalla
- iPhone 17e: Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas con Ceramic Shield 2 (tres veces más resistente a rayones y con mayor reducción de reflejos respecto a la generación anterior). Pico de brillo HDR de 1.200 nits.
- iPhone 16e: Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas con Ceramic Shield avanzado y diseño de borde a borde. Gran nitidez y experiencia visual en cualquier condición.
Procesador y rendimiento
- iPhone 17e: Chip A19 de última generación, CPU de 6 núcleos más rápido y eficiente, rendimiento gráfico de alto nivel con GPU de 4 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos optimizado para IA. Hasta dos veces más rápido que iPhone 11.
- iPhone 16e: Chip A18, CPU de 6 núcleos (80% más rápido que A13 del iPhone 11), GPU de 4 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos optimizado para modelos generativos.
Conectividad
- iPhone 17e: Módem C1X de última generación, hasta dos veces más rápido que el C1 del 16e y 30% más eficiente en consumo energético. Compatibilidad con MagSafe y Qi2 para carga inalámbrica rápida de hasta 15 W.
- iPhone 16e: Módem C1, primer módem celular diseñado por Apple, 5G rápido y eficiente. Soporta carga inalámbrica estándar y USB-C.
Batería y carga
- iPhone 17e: Batería de larga duración, gestión energética avanzada. Carga rápida por USB-C (50% en 30 minutos) y carga inalámbrica rápida MagSafe y Qi2.
- iPhone 16e: Duración de batería hasta seis horas más que el iPhone 11. Carga inalámbrica y USB-C. Optimización energética con iOS 18.
Almacenamiento
- iPhone 17e: Almacenamiento inicial de 256 GB (el doble respecto al 16e) por el mismo precio, ideal para fotos, videos y apps.
- iPhone 16e: Almacenamiento inicial estándar de la generación anterior.
Colores y diseño
- iPhone 17e: Acabado mate prémium en negro, blanco y nuevo rosa pálido. Diseño de aluminio aeroespacial, resistente al agua, polvo y salpicaduras (IP68).
- iPhone 16e: Acabados mate en blanco y negro. Diseño duradero, resistente al agua, polvo y salpicaduras (IP68).
Seguridad y funciones inteligentes
- iPhone 17e: Face ID, botón de acción personalizable, funcionalidades satelitales (Emergencia SOS, Mensajes, Asistencia en Carretera y Encontrar vía satélite). Nueva generación de iOS (iOS 26) y Apple Intelligence mejorada.
- iPhone 16e: Face ID, botón de acción personalizable, funcionalidades satelitales equivalentes, integración con Apple Intelligence, iOS 26.
Sostenibilidad
- iPhone 17e: Fabricado con un 30% de materiales reciclados (85% aluminio reciclado, 100% cobalto reciclado en batería). Empaque de fibra 100% reciclable.
- iPhone 16e: Más del 30% de contenido reciclado, cobalto 100% reciclado en batería, aluminio 85% reciclado en la carcasa y vidrio posterior optimizado.