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Lluvia de meteoros líridas en abril de 2026: cómo fotografiar con tu celular este evento astronómico

Las líridas alcanzarán su máxima actividad el 22 de abril, por lo que muchos aficionados a la astronomía esperan captar las mejores imágenes

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Lluvia de meteoros Líridas
Las Líridas son una de las lluvias de meteoros más fotografiadas y pueden capturarse con smartphones modernos. (Reuters)

Cada año, entre el 16 y el 26 de abril, el cielo ofrece uno de sus espectáculos más esperados: la lluvia de meteoros Líridas. En 2026, el fenómeno alcanzará su punto máximo la noche del 22 de abril y muchos aficionados a la astronomía buscarán capturar las mejores imágenes del evento.

Aunque parezca que solo quienes tienen cámaras profesionales pueden lograrlo, los smartphones actuales permiten obtener resultados sorprendentes si se aplican algunos trucos y configuraciones básicas.

Las Líridas figuran entre las lluvias de estrellas más fotografiadas, solo detrás de las Perseidas y las Gemínidas. En plataformas como Instagram, cada año se comparten miles de imágenes de este evento astronómico, lo que refleja el atractivo visual que despierta entre los observadores de todo el mundo. Este año, los usuarios de teléfonos inteligentes pueden sumarse al desafío con herramientas y técnicas adecuadas.

Aplicaciones de larga exposición permiten registrar el paso fugaz de los meteoros desde el celular. (Reuters)
Aplicaciones de larga exposición permiten registrar el paso fugaz de los meteoros desde el celular. (Reuters)

Cómo preparar tu smartphone para la astrofotografía

La clave para fotografiar meteoros con el celular es maximizar la captación de luz y evitar cualquier movimiento que pueda arruinar la imagen. Aquí algunos consejos prácticos:

  • Usa un trípode para lograr estabilidad

Para captar el paso de los meteoros, la cámara necesita estar completamente inmóvil. Incluso una leve vibración puede hacer que las fotos de larga exposición salgan borrosas. Por eso, emplear un trípode es fundamental. Los modelos compactos para smartphones son económicos y fáciles de conseguir, explica Forbes.

  • Elige la lente con la mayor apertura

Muchos teléfonos modernos disponen de varias lentes. Al seleccionar la que tiene mayor apertura (menor número f), el sensor recogerá más luz, lo que se traduce en estrellas y meteoros más visibles y brillantes. Si el teléfono cuenta con modo nocturno, actívalo para potenciar aún más la sensibilidad.

Elegir la lente con mayor apertura y activar el modo nocturno mejora la captación de luz y la calidad de las imágenes. (Reuters)
Elegir la lente con mayor apertura y activar el modo nocturno mejora la captación de luz y la calidad de las imágenes. (Reuters)
  • Instala una aplicación de larga exposición

Las aplicaciones de larga exposición permiten que la cámara registre luz durante varios segundos o minutos, capturando el paso fugaz de los meteoros, indica la página especializada Petapixel. Existen alternativas gratuitas, como Easy Long Exposure Camera (iPhone) y Long Exposure Camera 2 (Android), y de pago, como Slow Shutter Cam (iPhone) y Night Camera (Android). Estas apps te permitirán obtener imágenes con rastros de luz y captar más detalles del cielo nocturno.

  • Apaga el flash y el HDR

El flash de los smartphones no tiene efecto sobre objetos lejanos como los meteoros y puede arruinar la imagen al iluminar el primer plano o aumentar la contaminación lumínica. Desactiva también el HDR, ya que aunque mejora la luz en fotos convencionales, puede hacer que la cámara tarde más en captar la imagen y pierda el paso de los meteoros.

  • Evita usar el zoom

El zoom digital disminuye la calidad de la foto y el óptico, aunque mejor, suele reducir la apertura de la lente, captando menos luz. Lo ideal es utilizar la distancia focal estándar del objetivo principal del teléfono.

  • Haz muchas tomas y ahorra espacio

Cuantas más fotos tomes, más posibilidades tendrás de captar el momento justo en que un meteoro cruza el cielo. Asegúrate de tener suficiente espacio de almacenamiento y batería; mantener el flash apagado ayuda a ahorrar energía durante la sesión.

Usar un trípode es fundamental para evitar movimientos y lograr fotos de larga exposición exitosas. (Reuters)
Usar un trípode es fundamental para evitar movimientos y lograr fotos de larga exposición exitosas. (Reuters)

Busca el radiante de las Líridas

Las Líridas parecen surgir de la constelación de Lyra. Utilizar una aplicación de seguimiento de constelaciones te permitirá localizar el punto exacto en el cielo (radiante) donde se origina la lluvia, facilitando la alineación correcta del trípode y la cámara.

Por último, se recomienda buscar un lugar alejado de luces artificiales para minimizar la contaminación lumínica. Consulta el pronóstico del tiempo; el cielo despejado es fundamental. Llega preparado con ropa abrigada y paciencia, ya que los meteoros pueden aparecer en cualquier momento.

Capturar la lluvia de meteoros Líridas con un smartphone es posible si se siguen estos consejos, aprovechando al máximo la tecnología disponible. El resultado puede ser una imagen única de uno de los espectáculos celestes más bellos de abril.

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