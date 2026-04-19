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Las mejores 27 fotos del espectáculo del cura DJ en Buenos Aires

El sacerdote portugués Guilherme Peixoto reunió a miles de personas en Plaza de Mayo con un set de música electrónica y mensajes de fe. La celebración, abierta y gratuita, sirvió como homenaje al papa Francisco

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El padre DJ Guilherme Peixoto en Plaza de Mayo
El cura DJ Guilherme Peixoto lideró un espectáculo de música electrónica religiosa en Plaza de Mayo, en homenaje al papa Francisco (Fotos: RS Fotos)
El padre DJ Guilherme Peixoto en Plaza de Mayo
Peixoto mezcló techno, canciones religiosas, campanas e intervenciones inspiradas en documentos papales, vestido con camisa clerical y alzacuello (Foto: RS Fotos)
El padre DJ Guilherme Peixoto en Plaza de Mayo
La propuesta buscó destacar el legado del papa Francisco y promover la “cultura del encuentro” desde la música y la inclusión (Foto: RS Fotos)
El padre DJ Guilherme Peixoto en Plaza de Mayo
La Asociación Civil Miserando organizó la convocatoria, apostando por la dignidad humana y la participación sin distinción de religión o procedencia (Foto: RS Fotos)
El padre DJ Guilherme Peixoto en Plaza de Mayo
Guilherme Peixoto, nacido en Portugal en 1974 y sacerdote desde 1999, también es capellán militar y teniente coronel (Foto: RS Fotos)
El padre DJ Guilherme Peixoto en Plaza de Mayo
Desde 2006, Peixoto utiliza la música electrónica como herramienta pastoral para acercar la Iglesia a los jóvenes y renovar la expresión de la fe (Foto: RS Fotos)
El padre DJ Guilherme Peixoto en Plaza de Mayo
El evento transformó el centro de Buenos Aires en una pista al aire libre con luces, pantallas LED, sonido profesional y un clima festivo y de respeto (Foto: RS Fotos)
El padre DJ Guilherme Peixoto en Plaza de Mayo
A pocos días del primer anivrsario de la muerte de Bergoglio una multitud participó de un homenaje (REUTERS/Matias Baglietto)
El padre DJ Guilherme Peixoto en Plaza de Mayo
El homenaje coincidió con el aniversario próximo de la muerte de Jorge Bergoglio, el 21 de abril de 2025, y se planteó como una gran celebración comunitaria (Foto: RS Fotos)
El padre DJ Guilherme Peixoto en Plaza de Mayo
El operativo logístico incluyó cortes de calle y un dispositivo especial de tránsito en el microcentro porteño que se extendió hasta la madrugada (Foto: RS Fotos)
El padre DJ Guilherme Peixoto en Plaza de Mayo
El “cura DJ” alcanzó fama internacional en 2023 al presentarse en Lisboa ante más de un millón de jóvenes, previo a una misa con el papa Francisco (Foto: RS Fotos)
El padre DJ Guilherme Peixoto en Plaza de Mayo
Durante la pandemia, las sesiones online de Peixoto se viralizaron y ampliaron su alcance en todo el mundo (Foto: RS Fotos)
El padre DJ Guilherme Peixoto en Plaza de Mayo
El evento en Plaza de Mayo contó con asistentes de parroquias, colegios y barrios de la ciudad y la provincia, además de público ajeno al ámbito católico (Foto: RS Fotos)
El padre DJ Guilherme Peixoto en Plaza de Mayo
Peixoto defendió la convivencia entre música y fe, invitando a vivir la experiencia cristiana en escenarios contemporáneos y espacios no convencionales (Foto: RS Fotos)
El cura DJ reunió a miles de peronas en su show de este sábado 18 de abril a las 20hs en Plaza de Mayo (Foto: REUTERS/Matias Baglietto)
El cura DJ reunió a miles de peronas en su show de este sábado 18 de abril a las 20hs en Plaza de Mayo (Foto: REUTERS/Matias Baglietto)
El padre DJ Guilherme Peixoto en Plaza de Mayo
Familias, jóvenes y adultos compartieron la experiencia musical y de celabración frente a la Casa Rosada (Foto: EFE)
El padre DJ Guilherme Peixoto en Plaza de Mayo
Los juegos de luces y efectos visuales acompañaron la mezcla de música electrónica durante el evento del sacerdote Guilherme Peixoto (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
El padre DJ Guilherme Peixoto en Plaza de Mayo
Guilherme Peixoto busca acercar la fe a las nuevas generaciones mediante un formato innovador (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
El padre DJ Guilherme Peixoto en Plaza de Mayo
Guilherme Peixoto convocó a una multitud gigante en homenaje al papa Francisco (Foto: AP Photo/Rodrigo Abd)
El padre DJ Guilherme Peixoto en Plaza de Mayo
El show del cura DJ trajo una propuesta inédita que sorprendió a Buenos Aires y Jorge Macri sostuvo: "Nos hizo sentir que Francisco estuvo hoy entre nosotros"(Fuente: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
El padre DJ Guilherme Peixoto en Plaza de Mayo
El sacerdote portugués compartió palabras de fe y esperanza entre canción y canción, dirigiéndose directamente a los asistentes (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
El padre DJ Guilherme Peixoto en Plaza de Mayo
El público llevó carteles y mensajes alusivos al papa Francisco a lo largo de la jornada (Foto: AP Photo/Rodrigo Abd)
El padre DJ Guilherme Peixoto en Plaza de Mayo
El padre DJ Guilherme Peixoto cuenta con millones de seguidores en redes sociales y suele definir su propuesta como una “fraternidad solidaria” (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
El padre DJ Guilherme Peixoto en Plaza de Mayo
El evento fue organizado por la Asociación Civil “Miserando” y se consolidó como una expresión masiva de fe (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
El padre DJ Guilherme Peixoto en Plaza de Mayo
Con su música electrónica, Guilherme logró conectar con un público joven, en un clima de espiritualidad y cultura contemporánea (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
El padre DJ Guilherme Peixoto en Plaza de Mayo
Quienes se acercaron al show, vivieron una noche de música, encuentro y gratitud por el legado del pontífice argentino (Foto: REUTERS/Matias Baglietto)
El padre DJ Guilherme Peixoto en Plaza de Mayo
El DJ busca nuevos lenguajes para transmitir su mensaje, en sintonía con el legado del Papa Francisco, que falleció el 21 de abril del año pasado, y su impulso por la cultura del encuentro (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

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