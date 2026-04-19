Las mejores 27 fotos del espectáculo del cura DJ en Buenos Aires
El sacerdote portugués Guilherme Peixoto reunió a miles de personas en Plaza de Mayo con un set de música electrónica y mensajes de fe. La celebración, abierta y gratuita, sirvió como homenaje al papa Francisco
El cura DJ Guilherme Peixoto lideró un espectáculo de música electrónica religiosa en Plaza de Mayo, en homenaje al papa Francisco (Fotos: RS Fotos)
Peixoto mezcló techno, canciones religiosas, campanas e intervenciones inspiradas en documentos papales, vestido con camisa clerical y alzacuello (Foto: RS Fotos)
La propuesta buscó destacar el legado del papa Francisco y promover la “cultura del encuentro” desde la música y la inclusión (Foto: RS Fotos)
La Asociación Civil Miserando organizó la convocatoria, apostando por la dignidad humana y la participación sin distinción de religión o procedencia (Foto: RS Fotos)
Guilherme Peixoto, nacido en Portugal en 1974 y sacerdote desde 1999, también es capellán militar y teniente coronel (Foto: RS Fotos)
Desde 2006, Peixoto utiliza la música electrónica como herramienta pastoral para acercar la Iglesia a los jóvenes y renovar la expresión de la fe (Foto: RS Fotos)
El evento transformó el centro de Buenos Aires en una pista al aire libre con luces, pantallas LED, sonido profesional y un clima festivo y de respeto (Foto: RS Fotos)
A pocos días del primer anivrsario de la muerte de Bergoglio una multitud participó de un homenaje (REUTERS/Matias Baglietto)
El homenaje coincidió con el aniversario próximo de la muerte de Jorge Bergoglio, el 21 de abril de 2025, y se planteó como una gran celebración comunitaria (Foto: RS Fotos)
El operativo logístico incluyó cortes de calle y un dispositivo especial de tránsito en el microcentro porteño que se extendió hasta la madrugada (Foto: RS Fotos)
El “cura DJ” alcanzó fama internacional en 2023 al presentarse en Lisboa ante más de un millón de jóvenes, previo a una misa con el papa Francisco (Foto: RS Fotos)
Durante la pandemia, las sesiones online de Peixoto se viralizaron y ampliaron su alcance en todo el mundo (Foto: RS Fotos)
El evento en Plaza de Mayo contó con asistentes de parroquias, colegios y barrios de la ciudad y la provincia, además de público ajeno al ámbito católico (Foto: RS Fotos)
Peixoto defendió la convivencia entre música y fe, invitando a vivir la experiencia cristiana en escenarios contemporáneos y espacios no convencionales (Foto: RS Fotos)
El cura DJ reunió a miles de peronas en su show de este sábado 18 de abril a las 20hs en Plaza de Mayo (Foto: REUTERS/Matias Baglietto)
Familias, jóvenes y adultos compartieron la experiencia musical y de celabración frente a la Casa Rosada (Foto: EFE)
Los juegos de luces y efectos visuales acompañaron la mezcla de música electrónica durante el evento del sacerdote Guilherme Peixoto (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
Guilherme Peixoto busca acercar la fe a las nuevas generaciones mediante un formato innovador (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
Guilherme Peixoto convocó a una multitud gigante en homenaje al papa Francisco (Foto: AP Photo/Rodrigo Abd)
El show del cura DJ trajo una propuesta inédita que sorprendió a Buenos Aires y Jorge Macri sostuvo: "Nos hizo sentir que Francisco estuvo hoy entre nosotros"(Fuente: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
El sacerdote portugués compartió palabras de fe y esperanza entre canción y canción, dirigiéndose directamente a los asistentes (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
El público llevó carteles y mensajes alusivos al papa Francisco a lo largo de la jornada (Foto: AP Photo/Rodrigo Abd)
El padre DJ Guilherme Peixoto cuenta con millones de seguidores en redes sociales y suele definir su propuesta como una “fraternidad solidaria” (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
El evento fue organizado por la Asociación Civil “Miserando” y se consolidó como una expresión masiva de fe (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
Con su música electrónica, Guilherme logró conectar con un público joven, en un clima de espiritualidad y cultura contemporánea (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
Quienes se acercaron al show, vivieron una noche de música, encuentro y gratitud por el legado del pontífice argentino (Foto: REUTERS/Matias Baglietto)
El DJ busca nuevos lenguajes para transmitir su mensaje, en sintonía con el legado del Papa Francisco, que falleció el 21 de abril del año pasado, y su impulso por la cultura del encuentro (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)