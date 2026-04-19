La carga inalámbrica para autos eléctricos es una realidad: reportan una eficiencia del 95%

Investigadores de la Universidad de Stuttgart lograron una eficiencia del 95% en carga inalámbrica para autos eléctricos. (Universidad de Stuttgart)

El avance en la transferencia de energía sin cables ha alcanzado un nuevo hito, con sistemas capaces de lograr una eficiencia del 95 % en carga estacionaria y del 90 % para aplicaciones móviles.

Este logro, encabezado por la doctora Nejila Parspour, directora del Instituto de Conversión de Energía Eléctrica de la Universidad de Stuttgart, coloca a la carga inalámbrica a la par de las soluciones convencionales por cable y allana el camino para transformar la movilidad eléctrica.

Cómo funciona la carga inalámbrica

La tecnología se basa en el principio de la inducción magnética. Cuando una corriente eléctrica circula por una bobina, genera un campo magnético que induce voltaje en una segunda bobina situada cerca, permitiendo que la electricidad se transfiera a través del aire sin necesidad de conectores físicos. Aunque el principio es sencillo, alcanzar altos niveles de eficiencia ha requerido componentes electrónicos avanzados y algoritmos de control sofisticados para optimizar la transferencia incluso cuando existe un espacio de aire considerable entre bobinas.

El avance tecnológico ya permite aplicaciones prácticas en la industria, el transporte y el sector médico, pero su adopción masiva depende de la infraestructura y el apoyo regulatorio. (Universidad de Stuttgart)

Ventajas frente a los sistemas tradicionales

Según el comunicado de la universidad, la principal ventaja de la carga inductiva es la comodidad: elimina el uso de cables, que suelen ser uno de los puntos de fallo más frecuentes en los sistemas eléctricos. Según Parspour, la reducción de cables no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también incrementa la fiabilidad, eficiencia y seguridad de los dispositivos eléctricos. El sistema permite, por ejemplo, que los conductores de autos eléctricos estacionen en lugares designados y que el vehículo comience a cargarse automáticamente, sin intervención manual.

Carga inalámbrica en movimiento

Las aplicaciones de la tecnología no se limitan a la carga estática. Las pruebas avanzadas permiten incorporar la infraestructura de carga debajo de la calzada, posibilitando que los vehículos eléctricos se carguen mientras circulan. Esto podría facilitar el desarrollo de autos con baterías más pequeñas, que requieren menos materiales críticos como el litio, y reducir el peso y coste de los vehículos.

Además, la carga inalámbrica abre la puerta a la bidireccionalidad: los autos eléctricos pueden devolver energía a la red eléctrica, actuando como sistemas de almacenamiento dinámico y ayudando a integrar energías renovables. De esta manera, los vehículos dejan de ser simples consumidores para convertirse en participantes activos del sistema energético.

Los vehículos pueden cargarse automáticamente al estacionar o incluso en movimiento, gracias a infraestructura bajo la calzada. (Universidad de Stuttgart)

Aplicaciones actuales y expansión

Tesla ya emplea la carga inductiva en algunos de sus vehículos autónomos en Estados Unidos, y se espera que su adopción crezca en paralelo al desarrollo del mercado de autos eléctricos. La industria ya utiliza esta tecnología en robots y vehículos guiados automáticamente, que pueden recargarse tanto en puntos fijos como en movimiento, lo que permite procesos industriales más continuos y flexibles.

La transferencia de energía inalámbrica también ha demostrado ser valiosa en el ámbito médico, especialmente en implantes y sensores, eliminando la necesidad de cables que atraviesen el cuerpo y permitiendo dispositivos totalmente cerrados, como bombas cardíacas implantadas.

Desafíos para la adopción masiva

Aunque la eficiencia y la fiabilidad técnica ya permiten la implementación práctica de la carga inalámbrica, los retos ahora se sitúan en el terreno de la infraestructura y la regulación. La doctora Parspour subraya la necesidad de una mayor apertura a la innovación tanto por parte de la industria como de los organismos políticos para desplegar estos sistemas a gran escala.

Superar la resistencia al cambio en la industria automotriz es fundamental para su adopción masiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carga inalámbrica para autos eléctricos ya no es solo un proyecto de laboratorio: se ha convertido en una realidad funcional que promete transformar la forma en que se recargan los vehículos y dispositivos en el futuro próximo.