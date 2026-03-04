Amazon y su plan para competir contra Spotify en audiolibros: Audible ahora tiene una nueva tarifa

Amazon lanza una nueva estrategia para competir con Spotify en los audiolibros.

Amazon lanzó una nueva tarifa más económica para su plataforma de audiolibros Audible, en un movimiento orientado a reforzar su posición frente al avance de Spotify en el mercado del audio digital.

El llamado Plan Estándar, que ya comenzó a implementarse en distintos países, busca ampliar la base de usuarios con una propuesta de menor costo mensual.

La nueva suscripción tiene un precio de 6,99 dólares al mes y se suma al plan Premium, que mantiene un valor de 9,99 dólares mensuales. Con esta estrategia, Amazon intenta responder al crecimiento del consumo de audiolibros y a la presión competitiva en un segmento donde Spotify ha incrementado su presencia más allá del streaming musical.

El Plan Estándar no es completamente nuevo, ya que su implementación comenzó semanas atrás en algunos mercados. Australia fue uno de los primeros países en probar la modalidad durante 2025, seguido por España. Esta semana, el plan se consolidó como una novedad en Estados Unidos y otros territorios, marcando un despliegue más amplio.

Qué incluye el Plan Estándar

La principal característica del nuevo plan es la posibilidad de elegir un audiolibro al mes del catálogo disponible en Audible. Ese título se agrega a la biblioteca del usuario y puede escucharse sin límites mientras la suscripción esté activa. Al iniciar un nuevo ciclo mensual, el usuario puede seleccionar otro audiolibro.

Sin embargo, la suscripción no implica la compra definitiva del contenido. Si el usuario cancela el servicio, pierde el acceso a todos los audiolibros vinculados a su cuenta a través del plan. Además, el crédito mensual no es acumulable: si en un mes no se elige un libro, la oportunidad se pierde y no se traslada al siguiente período.

La modalidad tampoco incluye opción de pausa. Interrumpir el pago implica la cancelación automática del servicio y la pérdida del acceso a los títulos seleccionados hasta ese momento.

Diferencias con el plan Premium

El plan Premium mantiene un precio superior y ofrece acceso sin límites al catálogo completo de audiolibros. A diferencia del Estándar, está orientado a usuarios que consumen contenidos de forma intensiva. Amazon eliminó el antiguo esquema Premium+, simplificando su oferta a dos niveles principales.

En ambos casos, los usuarios pueden comprar audiolibros adicionales con tarjeta de crédito y descargarlos para escucharlos sin conexión. No obstante, en el Plan Estándar existen restricciones en determinados contenidos, como los podcasts etiquetados como Audible Original, que solo están disponibles con la suscripción Premium.

La compañía también continúa ofreciendo promociones para captar nuevos usuarios, entre ellas una prueba gratuita de 30 días para el plan Premium y ofertas temporales con precios reducidos durante los primeros meses.

Contexto competitivo

El mercado de los audiolibros atraviesa una etapa de expansión global. Spotify, tradicionalmente identificado como líder en música en streaming, ha intensificado su apuesta por el audio narrado, incorporando títulos y funcionalidades vinculadas a libros hablados. Esta diversificación ha incrementado la competencia directa con Audible, que históricamente dominó el segmento.

La decisión de introducir un plan más accesible responde a la necesidad de atraer a usuarios que no requieren consumo ilimitado, pero que buscan una alternativa económica para escuchar uno o dos títulos al mes. Con este enfoque, Amazon apunta a un público que prioriza flexibilidad y menor gasto mensual.

El despliegue progresivo del Plan Estándar sugiere que la compañía evaluó su desempeño inicial antes de ampliarlo a mercados clave. El objetivo es fortalecer su posicionamiento en un sector donde el crecimiento sostenido del consumo de audio digital redefine la competencia entre plataformas.