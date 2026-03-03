Rechazar llamadas spam tiene un problema: activa más intentos de estafas en tu celular

Rechazar llamadas spam confirma a los sistemas automatizados que el número está activo y facilita nuevos intentos de contacto.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El gesto de rechazar llamadas spam es tan automático y cotidiano como la molestia que generan. Sin embargo, lo que muchos consideran una defensa sencilla contra intentos de fraude o promociones no solicitadas, puede convertirse en la puerta de entrada para una avalancha de nuevos intentos.

Por qué rechazar llamadas spam puede empeorar el problema

La reacción instintiva de colgar o pulsar el botón de “rechazar” ante un número desconocido parece una medida lógica para evitar molestias. Sin embargo, según la profesora de inteligencia artificial Nona, este gesto confirma a los sistemas automatizados que el número está activo y que hay alguien al otro lado. Esto convierte el número en un objetivo más valioso para futuras campañas de spam.

Los sistemas de marcación masiva, utilizados tanto por call centers como por redes automatizadas y campañas de estafa, no operan de manera aleatoria. Analizan cada intento de contacto: si la llamada sonó, si fue rechazada, si hubo señal de ocupado o si se atendió.

Cuando el usuario pulsa “rechazar”, el software interpreta que hubo actividad, clasificando el número como “válido” y aumentando así las probabilidades de recibir nuevos contactos.

Las herramientas de bloqueo de spam en teléfonos móviles brindan protección adicional, pero no previenen la raíz del problema debido al cambio constante de líneas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los operadores emplean exactamente el mismo criterio, pero el principio de validación del número es una práctica documentada en entornos de ciberseguridad. Cuantas más señales reciba el sistema de que un número está “vivo”, más valor le da en las bases de datos, lo que incrementa el flujo de llamadas no deseadas.

El acto de rechazar una llamada spam no elimina el problema. Al contrario, puede incrementar la frecuencia de los intentos de contacto, ya que los sistemas automatizados utilizan esta información para optimizar sus campañas y filtrar números activos de los inactivos. De este modo, los usuarios que buscan evitar molestias terminan, sin saberlo, en listas cada vez más circuladas entre empresas de marketing y posibles estafadores.

Cómo actuar frente a llamadas spam

Especialistas en ciberseguridad proponen dos niveles de acción para minimizar el impacto del spam telefónico: uno inmediato y otro administrativo.

La primera línea de defensa es no interactuar con la llamada sospechosa. Ignorar el teléfono y dejar que la llamada termine por sí sola genera menos señales para los sistemas automáticos. No devolver llamadas a números desconocidos, ni presionar teclas en grabaciones automatizadas, resulta clave para evitar la validación del número.

Interactuar con llamadas spam, como colgar o devolver la llamada, incrementa la frecuencia de intentos por parte de estafadores y empresas de marketing. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo nivel consiste en acciones administrativas más lentas pero efectivas. Retirar consentimientos de uso de datos cuando las empresas lo permitan, inscribirse en registros de exclusión publicitaria y presentar reclamaciones formales ante organismos reguladores, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones en México, ayudan a limpiar las bases de datos comerciales y a cortar el flujo de información a largo plazo.

Los filtros de bloqueo de los teléfonos móviles, aunque útiles, no son una solución definitiva. Los sistemas actuales pueden identificar y bloquear ciertos patrones sospechosos, pero los emisores de spam cambian de líneas constantemente, por lo que estos filtros funcionan mejor como complemento que como barrera única.

Activar estas herramientas reduce las interrupciones, pero no elimina la raíz del problema. La persistencia de las llamadas spam demuestra que, pese a los avances en inteligencia artificial y las regulaciones, las campañas comerciales y los intentos de fraude siguen evolucionando y adaptándose.

Riesgos de contestar y errores frecuentes al gestionar llamadas no deseadas

Responder a una llamada spam con respuestas afirmativas simples, como decir “sí”, puede ser riesgoso. Los expertos advierten que las voces pueden grabarse y utilizarse de manera indebida para aparentar consentimientos que el usuario nunca otorgó.

Decir “sí” al contestar una llamada spam puede ser riesgoso, ya que las grabaciones pueden usarse para engaños o consentimientos falsos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es preferible utilizar expresiones cortas y neutrales, como “dígame”, y, si es necesario, frases claras como “no estoy interesado” o “¿de dónde consiguió este número?”. Estas respuestas muestran una postura poco atractiva para campañas comerciales y aumentan las posibilidades de que el número sea descartado.

Colgar apenas se atiende, reaccionar con reclamos o insultos, presionar teclas para supuestas cancelaciones, devolver llamadas a números desconocidos y registrar el contacto en páginas poco confiables son prácticas que, en lugar de ayudar, pueden empeorar la situación. Difundir el número en redes sociales o promociones sin verificar el origen del destinatario también incrementa el riesgo.