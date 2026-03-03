Problema en época electoral: 4 de cada 10 colombianos no identifican noticias falsas en internet

El 41% de los colombianos no sabe reconocer una noticia falsa en medio del contexto electoral, según informe de Kaspersky. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio del contexto electoral en Colombia, Kaspersky, empresa de ciberseguridad, dio a conocer que cuatro de cada diez personas en el país no saben cómo identificar una noticia falsa.

Además, la compañía agrega que el 78% ha estado expuesto a desinformación en el último año, principalmente a través de redes sociales, siendo WhatsApp uno de los canales de mayor difusión.

Las cifras surgen en un contexto de intensa actividad informativa por las elecciones, escenario en el que la circulación de contenidos digitales se acelera y multiplica los riesgos de manipulación y fraude.

El desafío de identificar noticias falsas en Colombia

La investigación de la empresa muestra que la dificultad para reconocer fake news sigue siendo elevada, aunque ha presentado cierta mejora respecto a años anteriores.

El desconocimiento del término fake news afecta a uno de cada cinco encuestados, aumentando el riesgo de manipulación informativa en procesos electorales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2020, el 73% de los encuestados admitía no poder distinguir entre información verdadera y falsa; actualmente, la cifra se redujo a 41%. Sin embargo, los especialistas advierten que este avance es insuficiente ante el volumen y la sofisticación de los contenidos engañosos que circulan durante los periodos electorales.

El problema no se distribuye de manera uniforme entre la población. Según los resultados, las mujeres superan a los hombres en el no reconocimiento de noticias falsas, con un 8% frente a 11%. Además, los jóvenes de entre 25 y 34 años son el grupo que más ha estado expuesto a contenido falso, alcanzando un 80%.

El desconocimiento del propio concepto de fake news también es significativo: uno de cada cinco encuestados no sabe qué significa el término. Esta falta de claridad conceptual incrementa la vulnerabilidad de la ciudadanía frente a la manipulación informativa y dificulta la creación de barreras eficaces contra la desinformación.

En el contexto electoral, la dificultad para identificar noticias falsas se traduce en un mayor riesgo para la transparencia del debate público y la integridad del proceso democrático.

Los jóvenes entre 25 y 34 años son el grupo que más ha estado expuesto a contenido falso electoral, con una incidencia del 80%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Colombia, durante periodos de alta intensidad informativa como las elecciones, el riesgo de desinformación aumenta considerablemente. Este escenario incrementa la probabilidad de manipulación del debate público y de fraudes en línea, afectando tanto la seguridad individual como la integridad democrática.

Plataformas y canales donde circulan las fake news

Las redes sociales se han consolidado como el principal canal para la difusión de noticias falsas en Colombia. El informe indica que el 78% de los colombianos ha estado expuesto a desinformación a través de estas plataformas en el último año. Facebook, Twitter e Instagram se encuentran entre los sitios donde más se comparte contenido engañoso, facilitando la rápida expansión de informaciones sin verificar.

Las aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp y Telegram, también juegan un papel destacado en la circulación de fake news. Según el estudio, el 50% de los encuestados ha recibido noticias falsas por estos medios, lo que evidencia la facilidad con la que los mensajes pueden viralizarse en entornos cerrados y difíciles de monitorear.

Los ciberdelincuentes aprovechan la curiosidad y la urgencia que generan los periodos electorales para diseñar enlaces que aparentan ofrecer datos relevantes, encuestas o contenido exclusivo.

Las aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram facilitan la viralización de noticias falsas en entornos difíciles de monitorear, con un 50% de exposición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fake news no solo generan confusión o afectan la reputación de personas e instituciones. Según advierte Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis (GReAT) de Kaspersky para América Latina, pueden convertirse en la puerta de entrada a distintos tipos de estafas digitales.

En contextos de alto interés informativo, como las elecciones, los mensajes engañosos pueden escalar rápidamente hacia fraudes financieros, suplantaciones de identidad o compromisos de cuentas personales y corporativas.

Estrategias para reconocer y evitar noticias falsas

Para evitar caer en noticias falsas, los especialistas aconsejan informarse solo a través de fuentes oficiales y medios reconocidos, especialmente al buscar resultados electorales. Recomiendan desconfiar de enlaces o mensajes que prometen información exclusiva o beneficios poco creíbles, y nunca compartir datos personales en sitios dudosos.

Antes de difundir cualquier noticia, es fundamental verificar que otros medios confiables la hayan publicado y buscar la presencia de citas, datos concretos o voces de expertos. La ausencia de estos elementos o errores en fechas debe generar sospecha.

Verificar el contexto y los hechos ayuda a distinguir entre información verdadera y contenidos manipulados. Adoptar estos hábitos de comprobación y prudencia contribuye a protegerse de la desinformación y fortalecer la democracia en Colombia.