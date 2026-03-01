Tecno

El código que no debes compartir para evitar que roben tu cuenta de WhatsApp

Los ataques coordinados por redes criminales aprovechan la ingeniería social y la manipulación de estos datos para apoderarse de perfiles en la aplicación de mensajería

Delincuentes utilizan técnicas de ingeniería
Delincuentes utilizan técnicas de ingeniería social para clonar cuentas de WhatsApp y acceder a datos privados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de las estafas digitales ha generado una nueva ola de alerta entre usuarios y expertos en ciberseguridad, situación que afecta a millones de personas en todo el mundo. Los ataques coordinados por grupos criminales se han vuelto cada vez más sofisticados, utilizando plataformas populares como WhatsApp para acceder a datos privados y cometer fraudes con rapidez y anonimato.

Redes globales y métodos de suplantación

Las organizaciones criminales no conocen fronteras. Estas redes operan de manera internacional y aprovechan la facilidad que otorga la tecnología para suplantar la identidad de empresas, servicios reconocidos o incluso familiares y amigos de sus víctimas.

Esta estrategia complica la detección temprana del engaño y permite a los delincuentes obtener información personal que después utilizan para nuevas estafas.

Compartir el código de verificación
Compartir el código de verificación recibido por SMS es la puerta de entrada para que los estafadores tomen control de una cuenta. (Reuters)

Uno de los objetivos principales es el acceso a cuentas de WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas a nivel mundial. Los atacantes buscan obtener el control de los perfiles para revisar conversaciones, documentos, imágenes y datos bancarios. Una vez que los delincuentes logran clonar una cuenta, pueden emplearla para difundir enlaces maliciosos, ejecutar campañas de spam o extorsionar a contactos de la víctima.

El mecanismo de la estafa: el código de verificación

Las técnicas de los ciberdelincuentes han evolucionado y se basan en el engaño social. La estafa comienza con un mensaje que parece provenir de un amigo o familiar. El remitente, cuya identidad ha sido suplantada, solicita ayuda urgente o pide una transferencia de dinero. El número y la foto de perfil coinciden, por lo que la víctima suele confiar en el mensaje recibido.

El paso decisivo ocurre cuando los delincuentes intentan registrar el número de la víctima en otro dispositivo. Para lograrlo, engañan al usuario para que comparta el código de verificación recibido por SMS o directamente en la aplicación.

Las cuentas robadas se emplean
Las cuentas robadas se emplean para solicitar dinero o información a familiares y contactos de la víctima. (Reuters)

Una vez obtenido ese código, los atacantes pueden vincular la cuenta al dispositivo bajo su control y desplazar al usuario original. Una señal de alerta frecuente es cuando el supuesto contacto pide que el dinero sea enviado a una tercera persona, un detalle que suele indicar una estafa en curso.

“Las conversaciones pueden contener datos personales, fotografías, documentos e incluso información bancaria o laboral”, lo que multiplica el riesgo para la víctima y sus contactos. Los delincuentes suelen vender las cuentas robadas en mercados ilegales o las utilizan para expandir su red de estafas.

Consejos para evitar el secuestro de la cuenta

Proteger la cuenta de WhatsApp exige atención y ciertas medidas de seguridad. Se recomienda no compartir nunca el código de verificación con nadie, aunque el mensaje provenga de un contacto conocido.

También se sugiere desactivar la vista previa de mensajes en la pantalla bloqueada, evitar prestar el teléfono a desconocidos y activar la verificación en dos pasos, una función que añade un PIN adicional para acceder a la cuenta.

Activar la verificación en dos
Activar la verificación en dos pasos en WhatsApp ayuda a prevenir el secuestro de la cuenta por parte de ciberdelincuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de métodos de acceso biométricos como la huella digital o el reconocimiento facial, así como la configuración de un PIN seguro, refuerza la protección ante posibles intentos de secuestro. Estas precauciones pueden impedir que los ciberdelincuentes se apropien de las cuentas y las utilicen para nuevos fraudes.

El impacto del fraude y la importancia de la prevención

El robo de cuentas de WhatsApp no solo afecta a la víctima directa, sino que puede comprometer a todos sus contactos. Los atacantes aprovechan el acceso para solicitar información confidencial o dinero a familiares, amigos y compañeros de trabajo, ampliando el alcance del fraude.

Asimismo, la venta de cuentas en mercados ilegales permite que se utilicen para campañas masivas de spam o para ejecutar nuevas estafas con diferentes modalidades.

Tanto usuarios particulares como empresas deben permanecer atentos ante cualquier mensaje sospechoso que solicite códigos, transferencias o información personal. La prevención y la educación digital resultan esenciales para reducir el impacto de estas amenazas.

