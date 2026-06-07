Hicieron furor en 2010, pero la FIFA decidió prohibirlas en el Mundial 2026: las razones

FIFA prohibió las vuvuzelas para el Mundial 2026 (REUTERS/Siphiwe Sibeko/File Photo)

La FIFA prohibió las vuvuzelas en los estadios del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México por razones de seguridad, una decisión que elimina del torneo uno de los sonidos que marcaron la edición de Sudáfrica 2010 y que se aplicará junto con otras restricciones de ingreso y conducta para los asistentes.

De acuerdo con el código de conducta para estadios de la casa madre del fútbol, la prohibición alcanza a las vuvuzelas, los silbatos, las bocinas de aire y otros dispositivos que produzcan ruidos excesivamente fuertes en las 16 sedes del torneo, según informó la agencia Reuters. El reglamento también inhabilita los aparatos que emiten rayos láser, punteros láser o emisiones similares. Según la FIFA, a los asistentes que infrinjan las normas se les podrá denegar la entrada o expulsar del estadio.

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Las vuvuzelas, instrumentos musicales de larga carcasa de plástico, se convirtieron en un rasgo inseparable de los partidos en Sudáfrica y alcanzaron fama mundial en 2010. Ese sonido, comparado con el zumbido de un enjambre de abejas, dividió entonces a futbolistas, entrenadores, aficionados y medios por su carácter monótono y repetitivo.

Al mismo tiempo, según Reuters, la FIFA también prohibió el ingreso de botellas de agua reutilizables por motivos de seguridad. La lista añade que la pintura corporal y los tatuajes corporales no se consideran vestimenta. En esta misma línea, indica que está prohibido correr desnudo, exhibirse o quitarse la ropa para revelar partes íntimas del cuerpo. La medida forma parte de un esquema de control que busca reducir riesgos y prevenir posibles actos de violencia entre los asistentes.

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Todo tipo de artefacto que pueda generar un ruido considerable estarán prohibidos en el Mundial 2026 (REUTERS/Luc Gnago/ File Photo)

Hace algunos días, la FIFA presentó un nuevo concepto de ceremonias previas que modifica la presentación tradicional de los equipos e incorpora al público como parte activa del espectáculo dentro del estadio. El cambio más visible será la ubicación de los futbolistas durante los himnos nacionales.

De acuerdo con la organización, todos los convocados para cada partido, y no solo los once titulares, formarán un círculo alrededor de un mosaico situado en el círculo central del campo. A lo largo del terreno de juego se distribuirán banderas de los países participantes y elementos visuales del organismo rector del fútbol mundial.

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El presidente de la FIFA Gianni Infantino explicó el sentido de la iniciativa: “La unión de los futbolistas y árbitros en el círculo central durante los himnos generará un momento de fraternidad, orgullo y emoción para las selecciones y los asistentes al partido. Los jugadores y los aficionados son los protagonistas del Mundial, y esta nueva ceremonia lo refleja claramente”.

FIFA implementará nuevas medidas para el Mundial 2026 (REUTERS/Denis Balibouse)

El esquema prevé el uso de banderas de grandes dimensiones de los países en disputa y elementos distribuidos sobre el césped para que cada espectador participe de la atmósfera desde antes del inicio del juego. Tras los himnos, el protocolo mantendrá los saludos, las fotografías de los titulares y el sorteo entre capitanes. En las rondas posteriores se sumarán humo de colores y pirotecnia.

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El torneo tendrá tres ceremonias inaugurales en tres países distintos, en un formato que el texto describe como inédito en la historia del campeonato. México abrirá el torneo el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Azteca. La ceremonia inaugural comenzará 90 minutos antes del pitido inicial, a las 14:30, hora argentina. El cartel anunciado incluye a Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla. La presencia de Tyla funciona, según el texto, como un guiño al equipo visitante.

El 12 de junio habrá dos aperturas en simultáneo. En Canadá, la ceremonia se celebrará a las 14:30, hora argentina, en el Estadio Toronto, con Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, William Prince y Sanjoy, entre otros.

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Esa misma noche, Estados Unidos cerrará el ciclo de aperturas en el SoFi Stadium de Los Ángeles, 90 minutos antes del partido ante Paraguay, programado para las 22:00, hora argentina. El cartel confirmado incluye a Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y nuevamente Tyla.