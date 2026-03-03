Hackeo de cuentas: los primeros pasos clave para proteger tus datos y recuperar el acceso

Los pasos que deberías de realizar si sufres el hackeo de tus cuentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un acceso no autorizado a cuentas personales puede convertirse en un problema mayor en cuestión de minutos. Servicios de mensajería, redes sociales, plataformas financieras y aplicaciones de contenido son objetivos frecuentes de ciberdelincuentes que buscan apropiarse de datos privados o recursos económicos.

Ante un incidente de este tipo, especialistas en ciberseguridad recomiendan actuar de inmediato durante los primeros 15 minutos para limitar daños, proteger la información sensible y recuperar el control.

Desde ESET señalan que la rapidez en la respuesta puede marcar la diferencia entre un incidente menor y la pérdida de datos o dinero. “Un hackeo de una cuenta funciona como un proceso: tiene etapas. Entonces, accionar rápido es clave, ya que el ataque podría quedar en la nada o tener un impacto mínimo”, explicó Mario Micucci, Investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Una respuesta inmediata a un hackeo puede cambiar todo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la compañía, en la mayoría de los casos el ingreso indebido se origina por robo de credenciales, campañas de phishing o infecciones con malware, muchas veces sin que el usuario lo advierta. Las recomendaciones aplican tanto cuando una cuenta fue vulnerada directamente como cuando el acceso se produjo desde un dispositivo comprometido.

Qué hacer en los primeros 15 minutos

Entre el minuto 0 y el 2, la prioridad es frenar el daño. Se aconseja desconectar el equipo de Internet —ya sea Wi-Fi o datos móviles— para cortar cualquier comunicación activa con el atacante. Si se trata de un servicio en línea, conviene cerrar sesión en todos los dispositivos, siempre que la plataforma lo permita. En esta fase no se recomienda eliminar información, ya que podría servir como evidencia para analizar lo ocurrido.

Entre el minuto 3 y el 6, el objetivo es asegurar el acceso. Es fundamental cambiar la contraseña desde un dispositivo seguro y establecer una clave única y robusta. También se sugiere activar el doble factor de autenticación (2FA), que añade una capa adicional de verificación. Cuando la plataforma lo habilita, es conveniente cerrar todas las sesiones activas y revocar permisos otorgados a aplicaciones vinculadas.

Ante el hackeo de un dispositivo es importante cambiar las contraseñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del minuto 7 al 10, la atención debe ampliarse a otras cuentas. Si la misma contraseña fue utilizada en distintos servicios, es necesario modificarla en cada uno de ellos. Además, se recomienda revisar si hubo cambios en datos de contacto, mensajes enviados sin autorización o movimientos inusuales. Consultar el historial de accesos y la actividad reciente permite detectar ingresos desconocidos.

El correo electrónico requiere especial cuidado, ya que suele ser la vía de recuperación de otras cuentas. Si un atacante obtiene control del mail, puede restablecer contraseñas en múltiples servicios. Por eso, asegurar esa cuenta es prioritario.

Entre el minuto 11 y el 13, se aconseja realizar un análisis completo de seguridad en el dispositivo afectado. Esto implica escanear el sistema, eliminar programas o extensiones sospechosas y actualizar tanto el sistema operativo como las aplicaciones instaladas.

Luego de sufrir un hackeo debes hacer un analísis del equipo afectado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, entre el minuto 14 y el 15, corresponde avisar y prevenir. Informar a los contactos permite advertir posibles mensajes fraudulentos enviados desde la cuenta comprometida.

También se debe reportar el incidente a la plataforma afectada, especialmente si hay datos personales o recursos financieros en riesgo. En el caso de servicios bancarios, es necesario contactar de inmediato a la entidad para bloquear operaciones y supervisar movimientos.

Medidas para reducir el riesgo

Más allá de la reacción inmediata, los expertos recomiendan adoptar hábitos preventivos. Activar el doble factor de autenticación es una de las medidas más efectivas, ya que exige un segundo método de verificación además de la contraseña. Utilizar claves fuertes y únicas —evitando combinaciones simples como “123456” o fechas de nacimiento— reduce el riesgo de acceso indebido.

Actualizar regularmente el software y las aplicaciones ayuda a corregir vulnerabilidades conocidas. Asimismo, prestar atención a correos electrónicos sospechosos puede evitar caer en campañas de phishing, una de las principales vías de robo de credenciales.

Cambiar contraseñas y mantener los equipos actualizados reducen los riesgos de sufrir un robo de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contar con una solución de seguridad instalada en los dispositivos añade una capa adicional de protección frente a amenazas digitales. Según ESET, la seguridad no se limita a reaccionar cuando ocurre un incidente, sino que implica incorporar buenas prácticas que disminuyan la superficie de ataque.

La recomendación central es mantener la calma y actuar con rapidez. En un entorno digital cada vez más interconectado, los primeros minutos tras un hackeo pueden definir el alcance de las consecuencias.