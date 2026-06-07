La imagen viral que muestra 548 galaxias y fue tomada desde el balcón de una casa

La fotografía muestra con nitidez a NGC 3628, la Galaxia Hamburguesa, y su banda de polvo oscuro en el centro.

Una imagen viral mostró el trabajo de un fotógrafo aficionado, Cornelis Van Zuilen, quien logró capturar desde el balcón de su departamento en los Países Bajos una fotografía que muestra 548 galaxias en una sola toma.

El resultado fue posible gracias a un proyecto personal que demandó más de 60 horas de observación y procesamiento dedicado.

Cómo fue tomada la foto viral que muestra 548 galaxias

El punto de partida de la imagen fue el deseo de Van Zuilen de superar el simple registro de estrellas. En lugar de limitarse a observar cuerpos celestes aislados, se propuso captar un fenómeno mucho más complejo: el llamado Triplete de Leo.

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Se trata de un famoso grupo galáctico formado por las galaxias espirales M65, M66 y NGC 3628, situado a unos 30 millones de años luz de la Tierra, dentro de la constelación de Leo. Esta región se encuentra próxima a la estrella Chertan, sexta más brillante de la constelación y una de las más luminosas en el cielo nocturno.

Una foto viral de Cornelis Van Zuilen captó 548 galaxias desde el balcón de su departamento en los Países Bajos.

Para alcanzar su objetivo, Van Zuilen recurrió a un telescopio Askar 103APO, adquirido a fines de 2024, que le permitió obtener la distancia focal necesaria para enfocarse en galaxias lejanas. El proyecto, según narró a la publicación Space, comenzó como parte de una serie personal: fotografiar todo el Catálogo Messier, un listado histórico de objetos astronómicos.

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Tras obtener su primera imagen del Triplete de Leo en 2025, se propuso un reto aún mayor: retratar la gigantesca cola de marea de NGC 3628 y alcanzar un nivel de detalle inédito.

A partir del 6 de abril de 2026, el aficionado emprendió una campaña de observación que se extendió durante 18 noches despejadas. En total, reunió 85 horas de datos astronómicos, aunque solo seleccionó poco más de 60 horas de material que cumplían con sus exigentes estándares de calidad para construir la imagen final.

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El pueblo de Heiloo, en la provincia de Holanda Septentrional, fue el escenario de esta tarea, demostrando que incluso un entorno urbano puede ser punto de partida para observaciones profundas del universo.

El proyecto se centró en el Triplete de Leo, formado por las galaxias M65, M66 y NGC 3628, a unos 30 millones de años luz de la Tierra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué muestra la imagen que se hizo viral

La fotografía resultante revela detalles que habitualmente solo pueden apreciarse con equipamiento profesional en observatorios remotos. Junto a las estructuras espirales de M65 y M66, la imagen permite observar con nitidez el perfil de NGC 3628, conocida popularmente como la “Galaxia Hamburguesa” debido a la gruesa banda de polvo oscuro que cruza su centro.

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La instantánea muestra la gigantesca cola de marea que se extiende desde NGC 3628, una formación de 300.000 años luz de longitud, originada por interacciones gravitacionales con galaxias vecinas ocurridas hace millones de años.

Uno de los aspectos más destacados del trabajo es la identificación, mediante el software PixInsight, de hasta 548 galaxias visibles distribuidas en todo el encuadre. Muchas de ellas aparecen apenas como puntos de luz, pero cada una representa un sistema formado por miles de millones de estrellas y, en algunos casos, se encuentran a cientos de millones o incluso miles de millones de años luz de nuestro planeta.

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El procesamiento de la imagen requirió semanas de trabajo y el uso de PixInsight, un programa especializado en astrofotografía que permite combinar, analizar y realzar la información registrada por el telescopio.

La imagen revela la cola de marea de NGC 3628, una estructura de 300.000 años luz originada por interacciones gravitacionales con galaxias vecinas. (ESA/Hubble y NASA, D. Thilker y el equipo PHANGS-HST.)

Esta herramienta, empleada tanto por aficionados como en entornos científicos, facilitó la identificación y clasificación de las estructuras en la fotografía, maximizando la calidad del resultado final.

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El impacto de la imagen va más allá de su calidad estética. Captar la luz de cientos de galaxias desde un entorno doméstico representa una muestra concreta de cómo la tecnología ha ampliado el acceso a la exploración astronómica.

La imagen funciona como una verdadera ventana al pasado cósmico: la luz registrada comenzó su viaje hacia la Tierra mucho antes de la existencia humana, ofreciendo información sobre procesos y estructuras que moldearon el universo tal como se conoce hoy.

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