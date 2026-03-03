Tecno

Por qué 1 de cada 4 jóvenes de la Generación Z padece de ‘telefobia’ y no quiere recibir llamadas

La mayoría de quienes tienen entre 18 y 34 años declara sentirse incómodos, mientras aumenta el uso de apps para evitar situaciones estresantes

El 25% de los encuestados
El 25% de los encuestados por Uswitch evita responder llamadas por miedo, revelando el impacto de la telefobia en adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1 de cada 4 jóvenes pertenecientes a la Generación Z experimenta telefobia, el temor persistente a recibir o realizar llamadas telefónicas, una situación que revela el profundo cambio en los hábitos de comunicación de los adolescentes y adultos jóvenes nacidos entre finales de los años 90 y la década de 2010.

Este fenómeno no solo implica evitar conversaciones directas, sino que se relaciona directamente con ansiedad, pánico y la percepción creciente de que la llamada telefónica es un canal asociado a malas noticias o situaciones incómodas.

El análisis realizado por Uswitch arroja cifras contundentes: el 25% de los encuestados nunca responde llamadas por miedo, mientras que el 56% asocia este acto con la posibilidad de enfrentar noticias negativas.

El 61% de los jóvenes
El 61% de los jóvenes entre 18 y 34 años prefiere mensajes de texto frente a llamadas, mostrando la transformación digital en la Generación Z. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preferencia por canales no sincrónicos es clara en este segmento: el 61% de los jóvenes de entre 18 y 34 años opta por mensajes de texto frente a las llamadas, una tendencia inversa a la de generaciones mayores. Entre los mayores de 55 años, solo el 11% prefiere comunicarse a través de redes sociales, y en el grupo de 35 a 54 años menos del 1% prioriza los mensajes de voz sobre una llamada.

Cuáles son los síntomas de la ‘telefobia’: el mal que afecta a la Generación Z

Los síntomas de esta fobia social van más allá de la evasión del teléfono. De acuerdo con la Asociación de Ansiedad y Depresión de América, los afectados pueden mostrar nerviosismo, taquicardia, sudoración e incluso cuadros de pánico frente a la posibilidad de recibir una llamada.

El temor al fraude y
El temor al fraude y al spam afecta al 63% de los jóvenes y al 74% de los mayores de 55 años, condicionando la respuesta a llamadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El miedo se traduce en comportamientos como evitar llamadas entrantes, responder con frases cortas y titubeantes, o repasar compulsivamente la conversación una vez concluida, lo que fomenta un círculo vicioso de autocrítica y afecta la autoestima.

Las razones que esgrimen los jóvenes y adultos para no responder el teléfono muestran una combinación de causas emocionales y prácticas. El 63% de los encuestados por Uswitch manifiesta temor al fraude y al spam telefónico, cifra que asciende al 74% entre los mayores de 55 años.

Otros motivos frecuentes para ignorar una llamada son estar ocupado (24%) o no desear ser interrumpido (23%). Además, la mayoría evita responder a números desconocidos, lo que refuerza la necesidad de un mayor control y previsibilidad en las interacciones.

Cómo se evidencia esta tendencia en jóvenes de la Generación Z a nivel global

El 50% de los jóvenes
El 50% de los jóvenes de la Generación Z busca ayuda profesional por problemas de salud mental vinculados a la ansiedad y la depresión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia no se circunscribe al Reino Unido. Según la Encuesta Global Generación Z 2022 del McKinsey Health Institute, el 50% de los jóvenes busca ayuda profesional para abordar problemas de salud mental relacionados con la ansiedad y la depresión, dos trastornos que se presentan como telón de fondo de la telefobia.

La sobreexposición a las redes sociales y el aislamiento sociocultural, sobre todo durante la pandemia, han consolidado este retraimiento comunicativo, según apuntan especialistas.

Cómo se diferencia cada generación en este tipo de comportamientos

Solo el 9% de los
Solo el 9% de los mayores de 34 años ignora llamadas, pero el 59% aún prioriza la conversación telefónica, destacando la brecha generacional digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contraste intergeneracional es muy marcado. Mientras que solo el 9% de las personas de 35 años en adelante admite ignorar llamadas entrantes, el 59% de los mayores de 34 años cree que una conversación general sigue siendo motivo suficiente para contestar el teléfono.

Esta brecha subraya el profundo impacto de la transformación digital y los cambios socioculturales sobre las formas de interactuar, donde los jóvenes priorizan herramientas que les permiten pensar, editar y controlar el mensaje, alejándose de la inmediatez y espontaneidad de la voz.

En este sentido, la ‘telefobia’ emerge entonces como una expresión contemporánea de los malestares asociados a la comunicación en la era de la inmediatez digital, con implicancias directas tanto en la salud mental como en las dinámicas de relación de los jóvenes del siglo XXI.

