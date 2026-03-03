Por qué 1 de cada 4 jóvenes de la Generación Z padece de ‘telefobia’ y no quiere recibir llamadas

El 25% de los encuestados por Uswitch evita responder llamadas por miedo, revelando el impacto de la telefobia en adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1 de cada 4 jóvenes pertenecientes a la Generación Z experimenta telefobia, el temor persistente a recibir o realizar llamadas telefónicas, una situación que revela el profundo cambio en los hábitos de comunicación de los adolescentes y adultos jóvenes nacidos entre finales de los años 90 y la década de 2010.

Este fenómeno no solo implica evitar conversaciones directas, sino que se relaciona directamente con ansiedad, pánico y la percepción creciente de que la llamada telefónica es un canal asociado a malas noticias o situaciones incómodas.

El análisis realizado por Uswitch arroja cifras contundentes: el 25% de los encuestados nunca responde llamadas por miedo, mientras que el 56% asocia este acto con la posibilidad de enfrentar noticias negativas.

La preferencia por canales no sincrónicos es clara en este segmento: el 61% de los jóvenes de entre 18 y 34 años opta por mensajes de texto frente a las llamadas, una tendencia inversa a la de generaciones mayores. Entre los mayores de 55 años, solo el 11% prefiere comunicarse a través de redes sociales, y en el grupo de 35 a 54 años menos del 1% prioriza los mensajes de voz sobre una llamada.

Cuáles son los síntomas de la ‘telefobia’: el mal que afecta a la Generación Z

Los síntomas de esta fobia social van más allá de la evasión del teléfono. De acuerdo con la Asociación de Ansiedad y Depresión de América, los afectados pueden mostrar nerviosismo, taquicardia, sudoración e incluso cuadros de pánico frente a la posibilidad de recibir una llamada.

El miedo se traduce en comportamientos como evitar llamadas entrantes, responder con frases cortas y titubeantes, o repasar compulsivamente la conversación una vez concluida, lo que fomenta un círculo vicioso de autocrítica y afecta la autoestima.

Las razones que esgrimen los jóvenes y adultos para no responder el teléfono muestran una combinación de causas emocionales y prácticas. El 63% de los encuestados por Uswitch manifiesta temor al fraude y al spam telefónico, cifra que asciende al 74% entre los mayores de 55 años.

Otros motivos frecuentes para ignorar una llamada son estar ocupado (24%) o no desear ser interrumpido (23%). Además, la mayoría evita responder a números desconocidos, lo que refuerza la necesidad de un mayor control y previsibilidad en las interacciones.

Cómo se evidencia esta tendencia en jóvenes de la Generación Z a nivel global

La tendencia no se circunscribe al Reino Unido. Según la Encuesta Global Generación Z 2022 del McKinsey Health Institute, el 50% de los jóvenes busca ayuda profesional para abordar problemas de salud mental relacionados con la ansiedad y la depresión, dos trastornos que se presentan como telón de fondo de la telefobia.

La sobreexposición a las redes sociales y el aislamiento sociocultural, sobre todo durante la pandemia, han consolidado este retraimiento comunicativo, según apuntan especialistas.

Cómo se diferencia cada generación en este tipo de comportamientos

El contraste intergeneracional es muy marcado. Mientras que solo el 9% de las personas de 35 años en adelante admite ignorar llamadas entrantes, el 59% de los mayores de 34 años cree que una conversación general sigue siendo motivo suficiente para contestar el teléfono.

Esta brecha subraya el profundo impacto de la transformación digital y los cambios socioculturales sobre las formas de interactuar, donde los jóvenes priorizan herramientas que les permiten pensar, editar y controlar el mensaje, alejándose de la inmediatez y espontaneidad de la voz.

En este sentido, la ‘telefobia’ emerge entonces como una expresión contemporánea de los malestares asociados a la comunicación en la era de la inmediatez digital, con implicancias directas tanto en la salud mental como en las dinámicas de relación de los jóvenes del siglo XXI.