¿Un PC de escritorio alimentado por pilas?, el experimento de YouTube que lo hizo posible

Así fue el reto de alimentar un PC de escritorio solo con pilas AA: logros, obstáculos y aprendizajes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mundo de la tecnología, los experimentos extremos y las ideas poco convencionales siempre captan la atención de la comunidad. Uno de los desafíos más recientes y llamativos fue el intento de encender un ordenador de escritorio usando pilas AA convencionales, algo que hasta ahora parecía imposible debido a la alta demanda energética de estos equipos.

El canal de YouTube ScuffedBits se propuso comprobar si un PC de escritorio podía funcionar únicamente con energía proveniente de pilas alcalinas, y aunque el resultado fue limitado en tiempo, el experimento demostró que la creatividad y la ingeniería pueden romper paradigmas.

La importancia de este tipo de pruebas radica en la exploración de alternativas energéticas y en la comprensión de los límites de los dispositivos cotidianos. Mientras los portátiles funcionan con baterías recargables diseñadas específicamente para soportar altas cargas, un PC de escritorio requiere una fuente de alimentación mucho más robusta, por lo que utilizar pilas AA implica sortear serios obstáculos técnicos y energéticos.

Cómo resultó encender un PC con pilas AA

El experimento de ScuffedBits comenzó con la elección de un ordenador de escritorio de bajo consumo, equipado con una tarjeta gráfica básica, un disco SSD y un monitor. Para alimentar el equipo, fue necesario prescindir de la fuente de alimentación tradicional y utilizar un adaptador especial (tipo PicoATX) capaz de convertir la corriente continua de las pilas al voltaje necesario para el PC.

Tras diversas pruebas, el youtuber descubrió que se requerían 56 pilas AA conectadas en paralelo y en serie para alcanzar la corriente y el voltaje mínimos. Sin embargo, las pilas transmiten la energía de manera muy lenta y no soportan picos de demanda, lo que causaba que el PC se apagara a los pocos segundos de encenderlo.

Para mitigar este problema, el experimento incorporó dos condensadores electrolíticos de alta capacidad y cables más gruesos, logrando así estabilizar el suministro eléctrico.

El experimento requirió adaptadores especiales, condensadores y una configuración inusual, abriendo el debate sobre eficiencia energética y alternativas para la tecnología cotidiana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la configuración adecuada, el ordenador logró encender y funcionar durante cerca de dos minutos hasta que las pilas se agotaron. Aunque la autonomía fue limitada, el experimento demostró que, técnicamente, es posible hacer funcionar un PC de escritorio con pilas convencionales, aunque no resulte práctico para un uso diario.

Este tipo de pruebas ayudan a visualizar la diferencia de capacidad y eficiencia entre baterías diseñadas para portátiles y las pilas comunes, y subrayan la importancia de la gestión energética en los dispositivos modernos.

PC activada con monedas: otra vuelta de tuerca al acceso controlado

En paralelo, otro creador de contenido, mrryeester, desarrolló un sistema que solo permite encender una computadora si el usuario introduce una moneda, fusionando la nostalgia de los salones arcade con la tecnología actual. El mecanismo utiliza un monedero electrónico conectado a la fuente de alimentación y un módulo de relé que activa el encendido de la placa base tras verificar la moneda.

Ordenadores que se encienden con monedas: la fusión entre nostalgia arcade y control de acceso digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este sistema, documentado en video, puede aplicarse en entornos compartidos o como método de ahorro, y recuerda a las máquinas recreativas donde había que pagar para jugar. El costo de implementación ronda los 120 euros, dependiendo de la calidad de los componentes.

Ambos proyectos demuestran que la experimentación tecnológica sigue viva y que el conocimiento de electrónica básica permite adaptar dispositivos a usos alternativos, controlar el acceso o simplemente revivir experiencias retro en la era digital.

Aunque encender un PC de escritorio con pilas no es viable para el uso cotidiano, el experimento abre la puerta a futuras investigaciones sobre eficiencia energética y movilidad. Por su parte, el sistema basado en monedas ofrece un enfoque creativo para gestionar el acceso a computadoras en espacios públicos, centros juveniles o negocios.

Los experimentos con ordenadores alimentados por pilas o activados por monedas no solo entretienen, sino que inspiran a repensar el diseño y la funcionalidad de los equipos de uso diario. La curiosidad, la innovación y la capacidad de aprendizaje siguen siendo motores clave en la evolución de la tecnología personal y educativa.