Robaron en una vinoteca en La Plata: se llevaron dinero y varias botellas de alcohol

Robo de dinero y botellas de gran valor en un atraco a una vinoteca de La Plata (Google Maps)

Un nuevo episodio de inseguridad sacudió la ciudad de La Plata en la madrugada reciente, cuando delincuentes ingresaron a una vinoteca ubicada en el corazón de Barrio Norte y sustrajeron $300 mil junto a una considerable cantidad de bebidas alcohólicas.

El hecho se produjo sin que los accesos presentaran signos de violencia, lo que abrió interrogantes sobre el modo en que los asaltantes lograron acceder al local.

El propietario de la vinoteca, un comerciante platense, recibió la alarma del robo alrededor de las cuatro de la mañana. En ese momento, se encontraba descansando en su domicilio. Al recibir la notificación, se dirigió de inmediato al establecimiento situado en la intersección de las calles 14 y 38. Durante el trayecto, el comerciante advirtió que no tenía consigo las llaves del local, un detalle que pronto cobraría relevancia para la investigación.

El dueño del comercio se preguntó si las llaves habían quedado colocadas en la puerta o si las había extraviado en las inmediaciones del local, escenarios que facilitarían el ingreso de los ladrones sin necesidad de forzar aberturas. Este aspecto se convirtió en uno de los principales focos de la pesquisa, ya que ninguna de las puertas o ventanas exhibía daños ni rastros de haber sido violentadas.

Según informó el portal 0221, los delincuentes que irrumpieron en la vinoteca lograron apoderarse de $300 mil en efectivo, doce botellas de gin, seis botellas de Baileys, cinco botellas de whisky y varias botellas de vino. La suma y la variedad de bebidas robadas refuerzan la hipótesis de que los autores conocían el movimiento del local y las características de la mercadería almacenada.

Hasta el momento no hay detenidos (Noticias XFN)

La ausencia de daños en los accesos llevó a los investigadores a considerar que el ingreso fue facilitado por el olvido o la pérdida de las llaves por parte del comerciante. Las autoridades buscan determinar el recorrido de las llaves y si los delincuentes actuaron de manera premeditada o aprovecharon una oportunidad fortuita. Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis.

La causa fue caratulada como robo y se inició un relevamiento en la zona para recolectar imágenes de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, que permitan identificar a los autores. Las autoridades también comenzaron a tomar declaraciones a posibles testigos y a revisar los registros de movimientos sospechosos en el área durante la madrugada.

Violento robo a un kiosquero de La Plata

Diez días atrás, y también en la ciudad de La Plata, un brutal episodio de inseguridad sacudió a los vecinos luego de que un kiosquero fuera atacado a balazos durante un asalto perpetrado por motochorros.

El dramático hecho ocurrió durante la noche del sábado en la zona de San Carlos y quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes comenzaron a circular en las últimas horas y muestran la extrema violencia con la que actuaron los delincuentes.

El ataque se produjo en un kiosco ubicado sobre la calle 49, entre 139 y 140, cuando dos asaltantes llegaron al lugar a bordo de una motocicleta Yamaha de baja cilindrada. Los delincuentes irrumpieron en el comercio con aparentes intenciones de robo y rápidamente se generó una tensa situación con el comerciante.

En medio de la secuencia, el kiosquero intentó resistirse al asalto, lo que desató la violenta reacción de los ladrones. En cuestión de segundos, uno de los atacantes extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos contra la víctima. El hombre ecibió cuatro tiros, tres de los cuales atravesaron su cuerpo, mientras que el cuarto proyectil quedó alojado en uno de sus tobillos.

La brutalidad del ataque no terminó allí. Además de los disparos, los delincuentes también golpearon al comerciante en la cabeza, provocándole heridas adicionales que agravaron aún más su estado de salud. Tras el violento episodio, el hombre quedó tendido y con graves lesiones, por lo que debió ser asistido de urgencia.

En medio del dramático escenario, un efectivo policial que se encontraba de civil y aguardaba el paso de un colectivo en las inmediaciones advirtió lo que estaba ocurriendo. Sin dudarlo, el agente se acercó para intentar asistir al kiosquero y frenar el ataque.

Sin embargo, al intervenir también fue agredido por los delincuentes, quienes lo golpearon durante el forcejeo. Como consecuencia de la agresión, el policía sufrió una herida en la cabeza y debió ser trasladado al Hospital Italiano de La Plata, donde recibió ocho puntos de sutura para cerrar el corte provocado por el golpe.