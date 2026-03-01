Tecno

Mientras estés fuera de casa estas son las dos opciones que debes desactivar para evitar ciberataques

En lugares públicos como aeropuertos, restaurantes o centros comerciales, dejar funciones de conectividad activas en el teléfono facilita el acceso no autorizado a datos personales

Guardar
Algunas opciones inalámbricas pueden ser
Algunas opciones inalámbricas pueden ser perjudiciales al conectarse de forma automática a ciertas redes o dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades advierten que mantener activas ciertas funciones en el teléfono en lugares públicos puede aumentar el riesgo de sufrir ciberataques capaces de comprometer contraseñas, cuentas bancarias y datos personales.

La Comunidad de Madrid y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierten que dos funciones específicas, el WiFi y el Bluetooth, representan una gran vulnerabilidad fuera del hogar.

Por esta razón, modificar hábitos tecnológicos simples, como desactivar estas opciones antes de salir, puede marcar la diferencia entre mantener la privacidad o ser víctima de robo de identidad.

Por qué dejar el WiFi encendido en público puede facilitar un ciberataque

El WiFi activo fuera del
El WiFi activo fuera del hogar puede conectar el teléfono a redes falsas creadas para robar información personal y financiera. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según la Comunidad de Madrid, esta característica, que parece inofensiva, expone a los usuarios a la posibilidad de conectarse por error a redes WiFi falsas creadas por ciberdelincuentes.

Estas redes suelen adoptar nombres semejantes a los de hoteles, cafeterías o aeropuertos, lo que dificulta su identificación por parte del usuario.

Especialistas en seguridad digital explican que una vez conectado a una red fraudulenta, el tráfico de datos puede ser interceptado con facilidad. Esto incluye la posibilidad de acceder a mensajes, fotos, credenciales de acceso y datos financieros.

Cómo el Bluetooth puede ser una puerta de entrada para los ciberdelincuentes

El Bluetooth activo expone al
El Bluetooth activo expone al usuario a técnicas como el Bluesnarfing, capaces de acceder a documentos y credenciales sin autorización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Bluetooth es otra de las funciones que, si permanece activada, puede exponer al usuario a ataques sin que este lo advierta. El INCIBE advierte sobre el “Bluesnarfing”, una técnica que explota vulnerabilidades en los protocolos de emparejamiento del Bluetooth.

Este método permite que un atacante acceda a archivos, contactos y credenciales almacenadas en el dispositivo sin que la víctima perciba el ataque.

La amenaza se incrementa en lugares con alta densidad de personas, porque el alcance del Bluetooth puede llegar hasta 15 metros. El usuario suele permanecer ajeno al ataque, cuyo rastro puede pasar desapercibido.

Según el INCIBE, “si detectas inicios de sesión no reconocidos, compras no autorizadas o movimientos sospechosos en tus cuentas bancarias o perfiles en línea, podría ser consecuencia de la extracción de datos mediante Bluesnarfing”.

Cuáles son las señales que alertan que un celular ha sido intervenido

Bloqueos inesperados, mensajes extraños y
Bloqueos inesperados, mensajes extraños y consumo anómalo de batería pueden indicar que el dispositivo fue atacado. (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre los indicios más habituales figuran bloqueos inesperados del dispositivo, mensajes enviados sin autorización y un aumento inexplicable en el consumo de batería.

Además, la aparición de conexiones extrañas en el historial del Bluetooth o del WiFi puede alertar sobre la presencia de un atacante. El INCIBE sugiere prestar especial atención a estos síntomas y revisar con frecuencia los movimientos en aplicaciones bancarias y redes sociales.

Los expertos advierten que ante la sospecha de una intrusión, es prioritario desconectar el dispositivo de cualquier red WiFi y modificar de inmediato las contraseñas de las cuentas sensibles.

La adopción de medidas proactivas, como la actualización constante del sistema operativo y las aplicaciones, incrementa la protección frente a nuevas amenazas.

Qué medidas adicionales refuerzan la seguridad digital fuera del hogar

El uso de VPN y
El uso de VPN y la actualización constante de sistemas y aplicaciones aportan capas extra de protección frente a amenazas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos coinciden en que la protección real reside en la adopción consciente de hábitos seguros. Sumado a desactivar el WiFi y el Bluetooth al salir de casa, el uso de VPN agrega una barrera defensiva adicional.

Esta tecnología impide que extraños accedan a la información personal o bancaria, incluso en redes abiertas, y dificulta la localización y seguimiento de los movimientos del usuario.

Asimismo, otra medida que reiteran los expertos es mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones, porque estas corrigen fallos de seguridad.

En este sentido, adoptar rutinas de seguridad digital se convierte en una necesidad diaria ante el aumento de amenazas en espacios públicos. La prevención, basada en la desactivación de funciones vulnerables y el fortalecimiento de los sistemas, reduce el riesgo de exposición y protege la privacidad y los datos personales ante posibles ataques.

Temas Relacionados

CasaCiberataquesLugares públicosTeléfonoDatos personalesTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Estos conos robóticos para el tráfico vial se acomodan solos y agilizan la movilidad

Estos dispositivos eliminan el riesgo para los operarios, al permitir la señalización vial sin intervención humana directa

Estos conos robóticos para el

Cuánto cuesta hoy el Nokia 1100, el celular más vendido de la historia

Entre las principales características de este teléfono básico está la capacidad de su batería, su resistencia a golpes y su compatibilidad con juegos como Snake II

Cuánto cuesta hoy el Nokia

WhatsApp prueba mensajes programados y actualiza la privacidad para menores: estos son los cambios clave

Las nuevas funciones en beta permiten planificar envíos automáticos, cumplen con regulaciones internacionales y modernizan la experiencia

WhatsApp prueba mensajes programados y

¿Fin de semana libre? estos son 10 animes en Crunchyroll para maratonear

Descubre cuáles son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming

¿Fin de semana libre? estos

El creador de la aspiradora Roomba, criticó a Elon Musk y aseguró: “Los robots domésticos aún están muy lejos”

Ingenieros y pioneros de la robótica remarcan que la autonomía, seguridad y adaptabilidad de los robots domésticos siguen siendo limitadas, frente a expectativas infladas por marketing y redes sociales

El creador de la aspiradora
DEPORTES
Volada al ángulo en tiempo

Volada al ángulo en tiempo de descuento: el video de la “atajada del año” en la Premier League

Newell’s y Rosario Central animarán una nueva edición del clásico por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Conmoción por el asesinato de una joven promesa del atletismo: su pareja lo habría apuñalado tras una presunta infidelidad

El Inter Miami de Messi jugará el Clásico de Florida contra Orlando City por la MLS: hora, TV y formaciones

El peculiar método de un futbolista para patear un penal decisivo en Brasil que recorre el mundo

TELESHOW
Gran Hermano Generación Dorada: quiénes

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son las figuras que podrían entrar este domingo

El tierno homenaje de Maxi López y Daniela Christiansson a su hijo Lando: “Dos meses de vos”

Aníbal Pachano habló de su flamante experiencia como abuelo: “No podía creer que Sofía, mi nenita, tenga un bebé”

Susana Roccasalvo se emocionó en vivo al hablar de su paso por Masterchef: “Los chicos me reconocen por la calle”

Tomás Holder mostró el resultado del retoque estético que se hizo: “Quería cambiar”

INFOBAE AMÉRICA

Reza Pahlavi exigió al régimen

Reza Pahlavi exigió al régimen iraní que entregue el poder y le declare su lealtad: “No más derramamiento de sangre”

Al menos nueve civiles israelíes murieron tras un ataque iraní contra una sinagoga

Israel destruyó el 50% de la infraestructura de lanzamisiles de Irán y desmanteló su principal planta de explosivos

María Corina Machado confirmó que regresará a Venezuela en “pocas semanas”: “La transición a la democracia es indetenible”

Trump confirmó que EEUU “destruyó y hundió” nueve barcos de la Marina del régimen iraní