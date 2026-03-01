Mientras estés fuera de casa estas son las dos opciones que debes desactivar para evitar ciberataques

Algunas opciones inalámbricas pueden ser perjudiciales al conectarse de forma automática a ciertas redes o dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades advierten que mantener activas ciertas funciones en el teléfono en lugares públicos puede aumentar el riesgo de sufrir ciberataques capaces de comprometer contraseñas, cuentas bancarias y datos personales.

La Comunidad de Madrid y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierten que dos funciones específicas, el WiFi y el Bluetooth, representan una gran vulnerabilidad fuera del hogar.

Por esta razón, modificar hábitos tecnológicos simples, como desactivar estas opciones antes de salir, puede marcar la diferencia entre mantener la privacidad o ser víctima de robo de identidad.

Por qué dejar el WiFi encendido en público puede facilitar un ciberataque

El WiFi activo fuera del hogar puede conectar el teléfono a redes falsas creadas para robar información personal y financiera. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según la Comunidad de Madrid, esta característica, que parece inofensiva, expone a los usuarios a la posibilidad de conectarse por error a redes WiFi falsas creadas por ciberdelincuentes.

Estas redes suelen adoptar nombres semejantes a los de hoteles, cafeterías o aeropuertos, lo que dificulta su identificación por parte del usuario.

Especialistas en seguridad digital explican que una vez conectado a una red fraudulenta, el tráfico de datos puede ser interceptado con facilidad. Esto incluye la posibilidad de acceder a mensajes, fotos, credenciales de acceso y datos financieros.

Cómo el Bluetooth puede ser una puerta de entrada para los ciberdelincuentes

El Bluetooth activo expone al usuario a técnicas como el Bluesnarfing, capaces de acceder a documentos y credenciales sin autorización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Bluetooth es otra de las funciones que, si permanece activada, puede exponer al usuario a ataques sin que este lo advierta. El INCIBE advierte sobre el “Bluesnarfing”, una técnica que explota vulnerabilidades en los protocolos de emparejamiento del Bluetooth.

Este método permite que un atacante acceda a archivos, contactos y credenciales almacenadas en el dispositivo sin que la víctima perciba el ataque.

La amenaza se incrementa en lugares con alta densidad de personas, porque el alcance del Bluetooth puede llegar hasta 15 metros. El usuario suele permanecer ajeno al ataque, cuyo rastro puede pasar desapercibido.

Según el INCIBE, “si detectas inicios de sesión no reconocidos, compras no autorizadas o movimientos sospechosos en tus cuentas bancarias o perfiles en línea, podría ser consecuencia de la extracción de datos mediante Bluesnarfing”.

Cuáles son las señales que alertan que un celular ha sido intervenido

Bloqueos inesperados, mensajes extraños y consumo anómalo de batería pueden indicar que el dispositivo fue atacado. (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre los indicios más habituales figuran bloqueos inesperados del dispositivo, mensajes enviados sin autorización y un aumento inexplicable en el consumo de batería.

Además, la aparición de conexiones extrañas en el historial del Bluetooth o del WiFi puede alertar sobre la presencia de un atacante. El INCIBE sugiere prestar especial atención a estos síntomas y revisar con frecuencia los movimientos en aplicaciones bancarias y redes sociales.

Los expertos advierten que ante la sospecha de una intrusión, es prioritario desconectar el dispositivo de cualquier red WiFi y modificar de inmediato las contraseñas de las cuentas sensibles.

La adopción de medidas proactivas, como la actualización constante del sistema operativo y las aplicaciones, incrementa la protección frente a nuevas amenazas.

Qué medidas adicionales refuerzan la seguridad digital fuera del hogar

El uso de VPN y la actualización constante de sistemas y aplicaciones aportan capas extra de protección frente a amenazas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos coinciden en que la protección real reside en la adopción consciente de hábitos seguros. Sumado a desactivar el WiFi y el Bluetooth al salir de casa, el uso de VPN agrega una barrera defensiva adicional.

Esta tecnología impide que extraños accedan a la información personal o bancaria, incluso en redes abiertas, y dificulta la localización y seguimiento de los movimientos del usuario.

Asimismo, otra medida que reiteran los expertos es mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones, porque estas corrigen fallos de seguridad.

En este sentido, adoptar rutinas de seguridad digital se convierte en una necesidad diaria ante el aumento de amenazas en espacios públicos. La prevención, basada en la desactivación de funciones vulnerables y el fortalecimiento de los sistemas, reduce el riesgo de exposición y protege la privacidad y los datos personales ante posibles ataques.