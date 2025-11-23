Desactiva esta función si el teléfono funciona lento o presenta muchas fallas durante el día

Varios errores se pueden presentar en dispositivos con varios años de uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La percepción de que un teléfono ha quedado obsoleto suele surgir cuando el dispositivo responde con lentitud, las aplicaciones tardan en abrirse y la pantalla se bloquea de manera inesperada.

No obstante, estos problemas no siempre indican un fallo irreversible, sino que pueden estar relacionados con factores como la acumulación de aplicaciones, la falta de actualizaciones y la presencia de efectos visuales activos, según información de expertos como Avast.

El rendimiento de los celulares depende de variables como la cantidad de aplicaciones instaladas, la configuración de los recursos visuales y el espacio disponible en la memoria interna.

Para optimizar la velocidad y prolongar la vida útil del dispositivo, existen medidas concretas que pueden implementarse sin necesidad de recurrir a soporte técnico especializado.

Cuál opción se debe desactivar en el teléfono para evitar que opere lento

Acceder a las Opciones de desarrollador permite desactivar animaciones y optimizar la velocidad del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las sugerencias principales de expertos consiste en reducir o eliminar las animaciones y efectos gráficos, lo que permite liberar ciclos de procesamiento tanto de la GPU como de la CPU.

Para realizar este ajuste, es necesario acceder al apartado de Opciones de desarrollador, disponible en la mayoría de los teléfonos Android actuales. El procedimiento implica:

Ingresar en Ajustes.

Localizar Opciones de desarrollador.

Modificar las escalas de animación de ventana, transición y duración de animador, configurándolas todas en “Animación desactivada”.

Esta modificación posibilita que el dispositivo redirija su potencia de procesamiento hacia las tareas esenciales y las aplicaciones prioritarias, lo que se traduce en una mejora perceptible de la velocidad general de operación.

Los expertos sostienen que estos cambios pueden marcar una gran diferencia, sobre todo en dispositivos que ya muestran signos de desgaste tecnológico.

Qué errores ocasiona que un celular esté desactualizado

Actualizar automáticamente las aplicaciones desde Google Play Store previene errores y mejora la seguridad del celular. (Foto: Europa Press)

Otro aspecto clave es la actualización de las aplicaciones y del sistema operativo. Las versiones desactualizadas suelen generar incompatibilidades y errores que afectan la respuesta del dispositivo.

A raíz de que actualizar manualmente cada aplicación puede resultar poco práctico, se debe activar la actualización automática desde la Google Play Store. El proceso consiste en abrir la aplicación de la tienda, pulsar el perfil de usuario, acceder a la configuración y seleccionar la opción “Actualizar apps automáticamente”.

De este modo, el dispositivo recibe mejoras, parches de seguridad y correcciones de fallos, sin requerir intervención manual.

Además, es fundamental comprobar periódicamente si existen nuevas actualizaciones del sistema operativo desde el apartado de “Actualización de software”, porque instalar estas versiones contribuye a optimizar los recursos internos y a reducir la posibilidad de lentitud inesperada.

Cómo verificar que el almacenamiento interno del teléfono no esté lleno

Eliminar aplicaciones en desuso y optar por versiones Lite libera espacio y agiliza el funcionamiento del teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El almacenamiento interno representa otro factor determinante en el desempeño del teléfono. Cuando la cantidad de archivos, fotos, videos y aplicaciones supera la capacidad diseñada por el fabricante, el sistema puede colapsar.

Los expertos sugieren eliminar aplicaciones en desuso a través del menú de Ajustes para liberar espacio y agilizar las tareas cotidianas. Una medida adicional consiste en instalar versiones “Lite” de aplicaciones populares, que prescinden de efectos visuales secundarios y consumen menos espacio y potencia de proceso.

En este sentido, es esencial descargar estas variantes únicamente desde tiendas oficiales, como Google Play Store para evitar riesgos de seguridad.

Por qué es clave limpiar la memoria caché del teléfono

La limpieza periódica de la memoria caché es clave para mantener el almacenamiento interno disponible y mejorar la respuesta del celular. (Imagen ilustrativa Infobae)

La limpieza periódica de la memoria caché es esencial para liberar sectores de almacenamiento ocupados innecesariamente. Mantener un mínimo de espacio libre permite al teléfono operar con mayor agilidad y reducir los tiempos de respuesta.

Estas acciones contribuyen a que los recursos internos permanezcan disponibles para nuevas tareas, y a prevenir bloqueos o respuestas lentas.

Asimismo, el reinicio del celular es una maniobra sencilla que resuelve la lentitud acumulada por procesos en segundo plano. Al reiniciar el dispositivo, el sistema borra la memoria temporal y restablece los servicios esenciales, lo que facilita una rápida recuperación de la velocidad operacional.