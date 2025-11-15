Tecno

El puerto USB del router puede convertirse en un punto de ciberataques: estos son los riesgos

Expertos advierten que el puerto USB del router puede abrir brechas de seguridad si se utiliza sin una configuración adecuada

Guardar
El puerto USB detrás del
El puerto USB detrás del router puede ser la puerta de ciberataques. (Foto: Difusión)

El puerto USB integrado en muchos routers domésticos se ha convertido en un punto de atención para especialistas en ciberseguridad, quienes advierten que su uso sin una configuración adecuada puede abrir la puerta a accesos no autorizados dentro de la red del hogar. Aunque la función permite compartir archivos, gestionar impresoras o habilitar servicios multimedia, también puede exponer datos personales si se emplean protocolos antiguos o se conectan unidades sin protección.

En los últimos años, los fabricantes han incorporado puertos USB en routers de gama media y alta con el fin de ampliar las posibilidades de estos equipos. La característica, pensada inicialmente para facilitar tareas cotidianas, puede habilitar el acceso a documentos, reproducir contenido en televisores y consolas o ejecutar copias de seguridad internas dentro del hogar. Sin embargo, los expertos coinciden en que muchos usuarios desconocen los ajustes necesarios para mantener la red protegida cuando utilizan esta conexión adicional.

El principal riesgo proviene de los servicios que se activan automáticamente en algunos modelos. Hay routers que trabajan con sistemas de transferencia de archivos como SMBv1 o FTP, estándares que han sido desplazados por fallas de seguridad conocidas. Si estos protocolos permanecen habilitados, un atacante que logre alcanzar la red podría acceder al almacenamiento conectado sin mayores obstáculos. Este escenario aumenta cuando los permisos se dejan sin contraseña o sin cifrado, algo habitual en configuraciones iniciales.

Puerto USB del router WiFi.
Puerto USB del router WiFi. (ADSL zone)

Otro punto que destacan los analistas es la limitada capacidad de hardware de ciertos routers. Al no estar diseñados para mover grandes volúmenes de datos, el rendimiento global de la red puede verse afectado si se conectan discos externos muy pesados o si se utilizan servicios multimedia de forma intensiva. En estos casos, el consumo de recursos podría ralentizar la navegación y afectar la estabilidad de la conexión.

A pesar de ello, el puerto USB continúa siendo una herramienta útil para quienes necesitan centralizar funciones dentro del hogar. En entornos familiares, permite compartir una impresora sin recurrir a cables, almacenar archivos de respaldo o habilitar una biblioteca multimedia accesible desde televisores, computadoras y dispositivos compatibles con DLNA. También puede facilitar actualizaciones de software en modelos que admiten cargar firmware desde una memoria externa.

Las posibilidades varían según el fabricante y la gama del router. Algunos equipos utilizan el puerto únicamente para tareas de servicio, mientras que otros permiten crear servidores de archivos, sincronizar carpetas internas o incluso generar una nube doméstica. Para que estas funciones operen de manera segura, los especialistas recomiendan revisar la configuración del router antes de conectar cualquier dispositivo.

Pese a los peligros que
Pese a los peligros que representa un puerto USB detrás del router, las funciones que le puedes dar siguen siendo útiles.

Las medidas básicas incluyen deshabilitar protocolos antiguos, establecer contraseñas complejas para los recursos compartidos y activar opciones de cifrado cuando el equipo lo permita. También es aconsejable mantener el firmware actualizado, ya que las actualizaciones suelen corregir vulnerabilidades que podrían explotarse a través del USB. En caso de no necesitar la función, la recomendación general es mantenerla apagada.

Otro riesgo frecuente proviene del uso de memorias cuya procedencia no es clara. Conectar unidades desconocidas podría introducir malware que aproveche fallas del router o de los dispositivos conectados a la red. Por ello, se sugiere emplear únicamente dispositivos confiables y realizar análisis previos cuando se utilicen unidades externas.

Aunque el puerto USB está diseñado para ampliar las capacidades del router, su utilización sin controles adecuados puede convertirse en un punto débil dentro de la infraestructura digital del hogar. Los especialistas señalan que, si bien estas funciones aportan comodidad, deben activarse únicamente cuando sea necesario y siempre con medidas de protección ajustadas.

El puerto USB detrás del
El puerto USB detrás del router tiene más de una función.

Temas Relacionados

RouterUSBCiberseguridadLo último en tecnología

Últimas Noticias

WhatsApp: guía completa de todos los íconos que aparecen en tus chats

Uno de los símbolos más recientes es el de la onda, que hace referencia a los chats de audio, una función de comunicación en tiempo real que permite hablar entre miembros de un grupo o entre dos personas

WhatsApp: guía completa de todos

Nintendo refuerza su control parental con nuevas funciones para GameChat y el juego en línea

La compañía incorpora nuevas funciones para reforzar la seguridad de los menores en Switch y Switch 2

Nintendo refuerza su control parental

Cuál es la última versión de Android para teléfonos móviles

La versión más reciente de Android para móviles es la 16, la cual añade notificaciones mejoradas que muestran información en tiempo real en dispositivos compatibles

Cuál es la última versión

Comprar en internet o visitar una página web tiene un riesgo gigante para la privacidad sino sigues estos consejos

Especialistas advierten que los fraudes digitales crecen no por visitas accidentales, sino por páginas clonadas y técnicas de engaño cada vez más precisas

Comprar en internet o visitar

Netflix: cuáles son los códigos para desbloquear películas en noviembre de 2025

La combinación numérica 11881 permite acceder a una lista de películas para público adulto, donde aparecen títulos como ‘Cincuenta sombras de Grey‘ y ‘365 días‘

Netflix: cuáles son los códigos
DEPORTES
La pelea por no descender:

La pelea por no descender: Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz lucharán por quedarse en Primera

¿Boca o River? La broma entre Mauro Icardi y la China Suárez ante la posibilidad de jugar en el fútbol argentino

La casa de Franco Armani fue afectada por la explosión tras el incendio en el Polígono Industrial de Ezeiza

El minucioso plan que analiza el Barcelona para romper el mercado y lograr el fichaje de Julián Álvarez

Independiente buscará una victoria ante Rosario Central en el cierre del Torneo Clausura que le permita soñar con la Sudamericana: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Cuál fue el regalo que

Cuál fue el regalo que recibió Mario Pergolini tras la entrevista que le hizo a la China Suárez y Mauro Icardi

La reacción de Martín Bossi tras el triunfo de Ca7riel & Paco Amoroso en los Latin Grammy por Papota, el video donde participa

Qué hizo Wanda Nara durante la nota de la China Suárez con Mario Pergolini

Todo listo para el primer show de Oasis en Buenos Aires: cambio de horario y el impactante show de drones

Las fotos íntimas de Barby Silenzi que se filtraron de una plataforma para adultos

INFOBAE AMÉRICA

Cómo una película de Eddie

Cómo una película de Eddie Murphy terminó influyendo en la ley financiera de Estados Unidos

Entrenamiento One Punch Man, el ejercicio que puede ser una fuente de motivación si se realiza correctamente

Fue criado por lobos en la India y su vida terminó en tragedia: el impactante caso detrás de “El libro de la selva”

Científicos españoles crean una molécula que reduce el consumo de alcohol y abre una vía inédita contra la adicción

La Corte Suprema de Brasil aceptó por unanimidad la denuncia de “coacción a la justicia” contra Eduardo Bolsonaro