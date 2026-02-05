Con este truco secreto de WhatsApp sabrás si alguien entró a tu cuenta

Al consultar la sección de 'Dispositivos vinculados', se puede ver todos los celulares, tablets o computadores asociados a una cuenta. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Si sospechas que un tercero entró a tu cuenta de WhatsApp, existe un truco que te puede sacar de todas las dudas. Consiste en la función ‘Dispositivos vinculados’, la cual te permite ver que otros celulares, tablets o computadores tienen acceso a tu cuenta.

Para usar esta función, basta con seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp. Ir a ‘Ajustes’. Seleccionar ‘Dispositivos vinculados’. Ver la lista de dispositivos con acceso a dicha cuenta de WhatsApp. Pulsar ‘Cerrar sesión’ si se desconoce algún dispositivo.

Es importante cerrar sesión si el usuario desconoce el dispositivo vinculado. (WhatsApp)

Cuándo sospechar que alguien más tiene acceso a mi WhatsApp

Detectar si alguien más tiene acceso a tu WhatsApp es fundamental para proteger tu privacidad y la seguridad de tu información personal. Existen señales que pueden alertarte sobre un posible acceso no autorizado.

Una de las más evidentes es notar mensajes leídos o conversaciones abiertas que no recuerdas haber visto. También puede ocurrir que se envíen mensajes desde tu cuenta sin tu consentimiento, o que tus contactos reciban mensajes extraños que tú no escribiste.

Otra señal de alerta es recibir notificaciones de inicio de sesión en dispositivos desconocidos a través de WhatsApp Web o en la propia aplicación.

Es clave siempre estar atento a la actividad de WhatsApp para detectar ingresos no autorizados. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Si notas que tu sesión se cierra repentinamente o la aplicación te solicita volver a verificar tu número, es posible que alguien más esté intentando acceder a tu cuenta.

Cambios en la configuración, como modificaciones en la foto de perfil, el estado o los ajustes de privacidad que no realizaste, también pueden indicar una intrusión. Desconfía si observas actividad inusual, sesiones abiertas en dispositivos que no reconoces o configuraciones alteradas sin tu intervención.

Para proteger tu cuenta, activa la verificación en dos pasos y revisa periódicamente los dispositivos conectados desde el menú de WhatsApp Web y Dispositivos vinculados. Ante cualquier sospecha, cierra todas las sesiones y cambia tu contraseña.

La verificación en dos pasos activa en una contraseña para usar WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo activar la verificación en dos pasos en WhatsApp

Para activar la verificación en dos pasos en WhatsApp y reforzar la seguridad de tu cuenta, sigue estos pasos:

Abre WhatsApp en tu teléfono y accede al menú de Configuración (ícono de tres puntos en la esquina superior derecha). Selecciona Cuenta. Pulsa en Verificación en dos pasos. Toca Activar. Ingresa un código PIN de seis dígitos que deberás recordar, ya que se solicitará periódicamente y cada vez que registres tu número en un nuevo dispositivo. Opcionalmente, añade una dirección de correo electrónico. Esto te permitirá restablecer el PIN si lo olvidas y aumentar la protección de tu cuenta. Confirma los datos y finaliza el proceso.

Compartir la contraseña de la verificación en dos pasos puede hacerte vulnerable a estafas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La verificación en dos pasos añade una capa extra de seguridad a tu WhatsApp, evitando accesos no autorizados incluso si alguien obtiene tu tarjeta SIM o logra clonar tu número.

Recuerda no compartir tu PIN ni tu correo electrónico con nadie y, si alguna vez necesitas desactivar o cambiar el PIN, puedes hacerlo desde el mismo menú de configuración.

Cómo proteger una cuenta de WhatsApp

Proteger una cuenta de WhatsApp es esencial para mantener la privacidad y la seguridad de tus conversaciones.

El primer paso fundamental es activar la verificación en dos pasos, que añade una capa extra de protección solicitando un PIN adicional al registrar tu número en un nuevo dispositivo.

Evita compartir el código de la verificación en dos pasos de WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Es recomendable no compartir el código de verificación que llega por SMS con nadie, ya que este es clave para acceder a tu cuenta.

Mantén tu aplicación actualizada, pues las nuevas versiones incluyen mejoras de seguridad y parches contra vulnerabilidades.

Revisa periódicamente los dispositivos conectados desde la opción Dispositivos vinculados (antes WhatsApp Web) y cierra cualquier sesión desconocida. Evita instalar aplicaciones de terceros no oficiales, ya que pueden comprometer la seguridad de tus datos.

No compartas información personal o sensible dentro de las conversaciones y ten precaución con enlaces sospechosos que puedas recibir. Finalmente, protege tu teléfono con contraseña, huella digital o reconocimiento facial, de modo que solo tú puedas acceder a WhatsApp.