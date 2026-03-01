La estrategia de Anthropic: captar usuarios de otras IA con la opción de importar memorias

Para comenzar a usar Claude, el usuario debe acceder a la plataforma de Anthropic. REUTERS/Dado Ruvic

Tras su reciente exclusión como proveedor gubernamental en Estados Unidos y el veto que la cataloga como “riesgo para la cadena de suministro”, Anthropic ha dado un golpe de efecto en el mercado civil.

Mientras enfrenta un futuro incierto en el ámbito institucional, la empresa liderada por Dario Amodei apuesta por atraer usuarios individuales y empresas que buscan migrar desde otros modelos de inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini, simplificando el traspaso de su historial, preferencias y contexto personal a Claude, su principal asistente.

Cómo funciona la importación de memoria en Claude: migrar desde ChatGPT o Gemini

La nueva función de importación lanzada por Anthropic permite a los usuarios transferir fácilmente toda la memoria acumulada en otras plataformas de IA a Claude.

Ahora los usuarios pueden migrar de ChatGPT a Claude y conservar su historial y preferencias. REUTERS/Dado Ruvic

Este proceso es especialmente útil para quienes han invertido tiempo y esfuerzo en personalizar su experiencia con otro modelo y no desean empezar desde cero. Según las indicaciones de la compañía, el procedimiento consta de dos pasos:

Solicitar el historial a la IA de origen: El usuario debe copiar y pegar un prompt específico en su modelo habitual (por ejemplo, ChatGPT o Gemini). Este prompt solicita la extracción de todo el contexto, historial y datos retenidos durante las interacciones, organizados en un bloque de código y estructurados con fecha, detalle de información y palabras textuales siempre que sea posible. Se requiere incluir perfil personal, directrices de comunicación, preferencias, correcciones de comportamiento y detalles técnicos y profesionales. Importar la información en Claude: Tras recibir el bloque de texto, el usuario accede a ‘Ajustes’ > ‘Capacidades’ en Claude, selecciona la opción ‘Importar Memoria’, pega el contenido y lo añade a la memoria del asistente. Así, Claude asimila automáticamente todos los datos relevantes de la IA anterior.

FILE PHOTO: Anthropic logo is seen in this illustration taken May 20, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Limitaciones y condiciones: quién puede aprovechar la importación de memoria

Aunque la función de importación es gratuita como proceso manual, tiene restricciones importantes. Solo los usuarios con planes de pago (Pro, Max, Team o Enterprise) pueden guardar y utilizar esta memoria de forma permanente dentro de Claude.

En la versión gratuita, el contexto solo estará disponible durante la conversación activa y no se conservará al cerrar la sesión, lo que limita su utilidad para quienes buscan una experiencia continua y personalizada.

El lanzamiento de esta función llega en un momento clave para Anthropic, tras ser vetada por el gobierno estadounidense y perder clientes estratégicos como el Pentágono. Paradójicamente, la disputa ha impulsado la popularidad de Claude, que ha alcanzado el primer puesto en descargas gratuitas de la App Store en Estados Unidos, según CNBC.

Cómo utilizar Claude, el asistente de IA de Anthropic

Claude, el asistente de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic, funciona como un chatbot avanzado que facilita la interacción por medio de texto. Para comenzar a usar Claude, el usuario debe acceder a la plataforma de Anthropic, ya sea a través de su página web o mediante integraciones disponibles en servicios compatibles.

Una vez registrado, se puede iniciar una conversación escribiendo preguntas o solicitudes en el cuadro de chat. Claude responde en tiempo real, proporcionando información, redactando textos, resumiendo documentos o ayudando con tareas específicas.

El asistente es capaz de comprender instrucciones en inglés y, en muchos casos, en otros idiomas, aunque su precisión es mayor en inglés. Para obtener mejores resultados, conviene formular las preguntas de manera clara y concreta. Claude también permite subir documentos para análisis o resumen, lo que resulta útil en entornos profesionales y educativos.

Además, la plataforma ofrece opciones de configuración para ajustar la privacidad y el uso de datos. Gracias a estos recursos, Claude se presenta como una herramienta versátil para quienes buscan asistencia automatizada en la gestión de información y en la resolución de tareas diarias.