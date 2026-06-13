Encontraron un cadáver en descomposición frente al centro de entrenamiento de la selección de Irán durante el Mundial

Hallaron un cadáver a metros del centro de entrenamiento utilizado por la selección de Irán durante el Mundial 2026

El hallazgo de un cadáver en descomposición en el maletero de un vehículo frente al estadio Caliente de Tijuana, donde la selección de Irán realiza su preparación para el Mundial 2026, generó un fuerte impacto en la ciudad fronteriza. El hecho ocurrió mientras el equipo persa ajusta sus entrenamientos bajo estrictas medidas de seguridad, en medio de tensiones internacionales y el contexto de violencia que atraviesa la región.

El cuerpo se encontraba dentro de una camioneta Toyota gris con placas de California, que permanecía estacionada en el estacionamiento de un supermercado situado justo enfrente del estadio Caliente. Este recinto es utilizado diariamente por la selección iraní desde su arribo a Tijuana, a solo un minuto de distancia de su hotel, según reportó la agencia AFP.

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La policía de Tijuana localizó el vehículo tras advertir un fuerte olor proveniente de su interior, lo que motivó la intervención de especialistas forenses con trajes protectores. De acuerdo con información oficial difundida por la agencia francesa de noticias, al abrir el maletero, las autoridades hallaron el cuerpo envuelto en una bolsa negra y con evidentes signos de violencia. Un portavoz de la fiscalía mencionó que el automóvil llevaba estacionado en ese lugar desde el miércoles anterior.

El hecho tuvo lugar justo después de uno de los entrenamientos del combinado iraní. El cadáver fue retirado poco después de que el equipo abandonara el estadio. Las autoridades iniciaron la investigación para identificar a la víctima y determinar las circunstancias del caso.

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La selección de Irán eligió a Tijuana como base para el Mundial 2026

Tijuana se encuentra entre las ciudades más peligrosas de México, país que enfrenta elevados índices de homicidio relacionados con el narcotráfico. El año pasado, se registraron más de 1.200 asesinatos en la ciudad, conforme a las cifras oficiales citadas por AFP.

El contexto de seguridad para Irán es especialmente sensible, ya que la selección se vio obligada a establecer su base en México, en lugar de Estados Unidos, debido a la guerra en Medio Oriente. El presidente estadounidense, Donald Trump, dispuso un alto el fuego motivado por la realización del Mundial, según mencionó la cancillería iraní. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, declaró que la rúbrica de un memorándum de entendimiento con Estados Unidos para poner fin al conflicto podría concretarse en los próximos días.

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En este escenario, el equipo iraní permanece resguardado por un fuerte dispositivo de seguridad. Varios vehículos de la Guardia Nacional con soldados fuertemente armados escoltan al plantel cada vez que se traslada entre el hotel y el estadio, en un trayecto que insume apenas un minuto. El operativo de custodia se mantuvo incluso durante el retiro del cuerpo hallado, sin que la rutina del seleccionado sufriera modificaciones visibles.

La selección de Irán debutará el lunes 15 de junio en el Grupo G del Mundial frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles, con partidos programados también ante Bélgica (21 de junio, también en Los Ángeles) y Egipto (26 de junio, en Seattle). El equipo tiene previsto disputar la fase de grupos íntegramente en territorio estadounidense, aunque la base de operaciones permanece en Tijuana por cuestiones de seguridad y decisión política ante las actuales tensiones diplomáticas. El conjunto persa disputará su séptimo mundial y cuarto de manera consecutiva, tras decir presente en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 (en todos fue eliminado en fase de grupos).

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El hallazgo del cadáver frente al estadio Caliente no solo pone de manifiesto la violencia persistente en la región, sino que además incrementa la atención sobre las condiciones de seguridad que rodean a los equipos participantes del Mundial 2026, organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá. Según AFP, la investigación policial y forense continúa bajo fuerte resguardo, mientras las autoridades trabajan en la identificación de la víctima y en el esclarecimiento de los motivos del crimen.