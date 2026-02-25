Alguien te bloqueó en WhatsApp y no lo sabes: sigue estos pasos para averiguarlo

WhatsApp permite bloquear o desbloquear contactos desde el menú de privacidad, lo que facilita el control sobre la comunicación. (Reuters)

La aplicación WhatsApp integra desde hace un tiempo un sistema que permite identificar bloqueos de forma más precisa. Mientras que antes, el signo de un solo tick gris en los mensajes era la principal referencia, la última actualización introdujo una verificación interna que modifica ese panorama.

Ahora, la sección de cifrado de extremo a extremo ofrece una vía concreta para saber si un contacto bloqueó a otro usuario. Este cambio impacta tanto a usuarios particulares como a empresas que utilizan la plataforma para comunicaciones seguras.

El cifrado de extremo a extremo: cómo funciona y por qué es clave

WhatsApp implementó el cifrado de extremo a extremo como un estándar en todas sus conversaciones individuales y grupales. Este sistema convierte los mensajes en un código especial en el dispositivo de origen, que solo se descifra una vez que llega al receptor.

La función de cifrado de extremo a extremo se convirtió en la herramienta principal para confirmar bloqueos en WhatsApp. (Meta)

Así, protege mensajes de texto, audios, fotos, videos, documentos, además de llamadas y videollamadas. El cifrado impide que terceros accedan al contenido intercambiado. Muchos usuarios desconocen que pueden consultar el estado de este cifrado manualmente. La verificación se realiza desde el menú del chat, en la sección dedicada a la seguridad de la conversación.

Cómo comprobar un bloqueo con la función de cifrado

La manera más precisa de comprobar si alguien bloqueó a otro usuario en WhatsApp parte de cuatro pasos simples:

Abrir el chat sospechoso.

Pulsar el nombre del contacto en la parte superior.

Desplazarse hasta la sección “Cifrado”.

Presionar “Cifrado” y observar el mensaje que aparece.

Si el sistema muestra “Se verificó el cifrado de extremo a extremo automáticamente” o despliega el código QR, la comunicación sigue activa y no existe bloqueo. En cambio, cuando aparece la leyenda “Completá la verificación de otra manera”, el contacto ha restringido la comunicación. Esta función se consolidó como la referencia principal, desplazando a los antiguos indicios que daban lugar a dudas o podían deberse a problemas de conectividad momentáneos.

Modificar los ajustes de privacidad impide que ciertos usuarios accedan a información personal, estados o la foto de perfil. (Reuters)

Otras señales para detectar bloqueos en WhatsApp

Más allá del cifrado, existen signos adicionales para identificar un bloqueo en la plataforma. Varios de estos factores, combinados, refuerzan la sospecha:

Mensajes con un solo tic gris: Si los mensajes enviados solo muestran un tic gris durante un periodo prolongado y nunca se convierten en doble tic gris ni doble tic azul, existe una alta probabilidad de que se haya producido un bloqueo.

Si los mensajes enviados solo muestran un tic gris durante un periodo prolongado y nunca se convierten en doble tic gris ni doble tic azul, existe una alta probabilidad de que se haya producido un bloqueo. Foto de perfil sin cambios: Si la imagen del contacto desaparece o deja de actualizarse, puede indicar que se ha restringido el acceso a los datos personales.

Si la imagen del contacto desaparece o deja de actualizarse, puede indicar que se ha restringido el acceso a los datos personales. Estados y actualizaciones invisibles: Al perderse la visualización de historias y estados, y no aparecer nuevas publicaciones, aumenta la sospecha de bloqueo.

Al perderse la visualización de historias y estados, y no aparecer nuevas publicaciones, aumenta la sospecha de bloqueo. última conexión y estado en línea ocultos: La ausencia de información sobre la última vez que el contacto estuvo en línea puede ser resultado de un bloqueo, aunque también puede deberse a cambios de privacidad realizados por el usuario.

La ausencia de información sobre la última vez que el contacto estuvo en línea puede ser resultado de un bloqueo, aunque también puede deberse a cambios de privacidad realizados por el usuario. Llamadas y videollamadas sin respuesta: Si las llamadas o videollamadas no se completan o muestran errores recurrentes, es posible que el usuario haya bloqueado.

Si las llamadas o videollamadas no se completan o muestran errores recurrentes, es posible que el usuario haya bloqueado. Imposibilidad de agregar a grupos: Cuando la aplicación impide incluir al contacto en nuevos chats grupales, el sistema sugiere que la persona ha restringido la comunicación.

Ninguna de estas señales, por sí sola, es infalible. Sin embargo, la coincidencia de varias aumenta la certeza sobre la existencia de un bloqueo.

No poder ver la última conexión o el estado en línea forma parte de las señales que sugieren un posible bloqueo. (Reuters)

Cómo gestionar la privacidad y los bloqueos desde la aplicación

WhatsApp permite que cualquier usuario gestione sus bloqueos desde la sección de Ajustes > Privacidad > Contactos bloqueados. Al localizar el contacto deseado, se puede seleccionar “Bloquear” para restringir el acceso. La misma ruta sirve para desbloquear, si en el futuro se decide restablecer la comunicación.

La aplicación también ofrece la posibilidad de modificar los ajustes de privacidad para limitar la visibilidad de la foto de perfil, los estados y la información personal a determinados usuarios. Así, no solo se previenen bloqueos innecesarios, sino que se refuerza la protección de los datos propios. La combinación de la nueva verificación de cifrado y las señales tradicionales permite identificar bloqueos con mayor precisión y gestionar la privacidad de manera más eficiente.