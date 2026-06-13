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Israel emitió una alerta de evacuación para 20 poblaciones del sur de Líbano para reanudar los ataques contra Hezbollah

“Las repetidas violaciones del alto el fuego por parte de Hezbollah están obligando a las Fuerzas de Defensa de Israel a actuar contra ellos. Las FDI no desean causarles daño”, señala el Ejército israelí en un breve comunicado

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El Ejército israelí anuncia la toma del estratégico valle de Wadi Saluki, en el sur de Líbano
El Ejército israelí anuncia la toma del estratégico valle de Wadi Saluki, en el sur de Líbano

El Ejército de Israel ha ordenado este sábado a los residentes de una veintena de poblaciones del sur de Líbano que abandonen sus hogares ante la ejecución inminente de nuevos ataques aéreos después de denunciar que las milicias de Hezbolá han roto el alto el fuego en vigor.

La orden, comunicada por el portavoz en árabe del Ejército israelí, el coronel Avichai Adraee, afecta en particular a las comunidades de Nabatiyé y ha proseguido con la constatación de los primeros impactos de proyectiles israelíes en Kfar Houna, Srifa y Al Twairy, según la agencia oficial de noticias libanesa NNA.

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“Las repetidas violaciones del alto el fuego por parte de Hezbollah están obligando a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a actuar contra ellos. Las FDI no desean causarles daño”, señala el Ejército israelí en un breve comunicado.

Y agrega: “Por su seguridad, les instamos a que se trasladen inmediatamente a zonas situadas al norte del río Zahrani. Cualquier persona que se encuentre cerca de miembros de Hezbolá, de sus infraestructuras o de sus armas está poniendo su vida en peligro”.

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Una hora antes, el Ejército israelí había informado de la intercepción de “un presunto objetivo aéreo que cruzó desde territorio libanés a territorio israelí” en medio de alertas sobre la intrusión de aeronaves hostiles en Metula y Misgav Am.

Hezbollah ha devuelto el fuego con ataques en los alrededores de Nabatiye y Marjayun, según ha hecho saber en sendos comunicados en un nuevo día de violencia y en un momento particularmente delicado ante la posibilidad cada vez más real de que Irán, el gran valedor de la milicia del partido chií, y Estados Unidos firmen un acuerdo de entendimiento que implicaria la consolidación del cese de hostilidades en Líbano.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de que el encargado administrativo de la localidad de Al Rayan, Ali Badi, murió en uno de los bombardeos israelíes contra la zona de Jezzine, una de las regiones más golpeadas por la nueva oleada de bombardeos iniciada esta mañana.

Israel emite una alerta de evacuación forzada para 20 poblaciones del sur de Líbano y reanuda bombardeos
Israel emite una alerta de evacuación forzada para 20 poblaciones del sur de Líbano y reanuda bombardeos

El medio estatal añadió que varios drones israelíes también atacaron el municipio de Qasiba, en la región meridional de Nabatieh, mientras que los aviones de combate de Israel también lanzaron tres bombardeos en las inmediaciones de un punto de control militar en Kfarhouna, en Jezzine.

En esa misma zona, un dron atacó a un empleado de la compañía eléctrica libanesa “mientras regaba sus cultivos, lo que provocó que resultara herido y fuera trasladado al hospital”, indicó la ANN, que también informó de ataques de artillería desde diferentes puntos que las tropas israelíes han ocupado en el sur del Líbano.

Estos ataques tienen lugar después de que el Ejército israelí pidiera la evacuación de una veintena de localidades del sur libanés, tras acusar al grupo chií Hizbulá de violar el frágil alto el fuego en vigor, alcanzado en abril y renovado desde entonces pese a que no ha sido respetado.

Hezbollah, por su parte, reivindicó dos ataques contra las tropas y vehículos israelíes que invaden diferentes puntos del sur del Líbano.

La violencia, iniciada el 2 de marzo en el marco de la guerra de Irán, ha provocado desde entonces la muerte de más de 3.700 personas solo en el Líbano, de acuerdo con las autoridades del país mediterráneo.

(Con información de Europa Press y EFE)

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