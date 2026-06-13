Pakistán aseguró que el acuerdo de paz entre EEUU e Irán podría concretarse en las próximas 24 horas

Afiches de los diálogos de paz en Islamabad, Pakistán (REUTERS/Akhtar Soomro)

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo gobierno ha mediado entre Irán y los Estados Unidos para poner fin a su guerra, afirmó este sábado que un acuerdo de paz “probablemente” se finalizará en las próximas 24 horas.

“Estamos más cerca de un acuerdo de paz que nunca. Con la finalización probablemente esperada en las próximas 24 horas, Pakistán se está preparando para la firma electrónica del acuerdo de paz inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana”, escribió en una publicación en la red social X.

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Tras semanas de negociaciones estancadas sobre los términos de un memorando de entendimiento inicial, tanto Washington como Teherán han dado señales en los últimos días de que estaban cerca de un acuerdo.

Persistieron las tensiones, ya que los Estados Unidos informaron que derribaron varios drones iraníes que apuntaban a barcos comerciales en el estrecho de Ormuz la mañana del sábado.

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El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (REUTERS/Tingshu Wang)

La cadena estatal iraní IRIB también citó al ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, quien señaló que hasta que no se alcance un acuerdo completo sobre todos los temas, “no se puede decir con certeza que se haya logrado un entendimiento con los Estados Unidos”.

Pakistán ha estado presionando a ambas naciones para llegar a un acuerdo tras un frágil alto el fuego alcanzado en abril, e Islamabad acogió conversaciones entre las partes en conflicto que concluyeron sin un acuerdo para resolver el conflicto que estalló a finales de febrero con ataques estadounidenses-israelíes sobre Irán.

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Sharif escribió este sábado que estaba “seguro de que este histórico acuerdo de paz sentará una base sólida para la paz duradera”, agradeciendo tanto a Washington como a Teherán “por su compromiso continuo”.

Se observa una columna de humo en el sur del Líbano tras una explosión, vista desde el lado israelí de la frontera entre Israel y el Líbano, en el norte de Israel, el 10 de junio de 2026 (REUTERS/Ammar Awad)

Israel emitió una alerta de evacuación para 20 poblaciones del sur de Líbano

En otro orden, el Ejército de Israel ha ordenado este sábado a los residentes de una veintena de poblaciones del sur de Líbano que abandonen sus hogares ante la ejecución inminente de nuevos ataques aéreos después de denunciar que las milicias de Hezbollah han roto el alto el fuego en vigor.

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La orden, comunicada por el portavoz en árabe del Ejército israelí, el coronel Avichai Adraee, afecta en particular a las comunidades de Nabatiyé y ha proseguido con la constatación de los primeros impactos de proyectiles israelíes en Kfar Houna, Srifa y Al Twairy, según la agencia oficial de noticias libanesa NNA.

“Las repetidas violaciones del alto el fuego por parte de Hezbollah están obligando a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a actuar contra ellos. Las FDI no desean causarles daño”, señala el Ejército israelí en un breve comunicado.

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Y agrega: “Por su seguridad, les instamos a que se trasladen inmediatamente a zonas situadas al norte del río Zahrani. Cualquier persona que se encuentre cerca de miembros de Hezbollah, de sus infraestructuras o de sus armas está poniendo su vida en peligro”.

Una hora antes, el Ejército israelí había informado de la intercepción de “un presunto objetivo aéreo que cruzó desde territorio libanés a territorio israelí” en medio de alertas sobre la intrusión de aeronaves hostiles en Metula y Misgav Am.

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