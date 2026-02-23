¿Un celular robot? El anuncio de HONOR para el MWC 2026 que cambiará todo lo que conoces

HONOR presenta el Robot Phone y el Magic V6 en el MWC 2026: IA, robótica y diseño para conquistar el mercado global

HONOR ha confirmado su evento global de lanzamiento para el 1 de marzo en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona 2026, donde presentará sus innovaciones más ambiciosas para este año.

Bajo el lema “Believers in AI Future”, la marca prepara el debut del esperado HONOR Robot Phone, un dispositivo que fusiona inteligencia artificial multimodal con capacidades robóticas, y el Magic V6, su nuevo plegable premium.

La cita, que tendrá lugar en el Palau de Congressos de Barcelona, refleja la estrategia de HONOR para posicionarse como referente en IA y dispositivos móviles avanzados a nivel mundial.

La compañía acelera en Latinoamérica y lidera el MWC 2026 con lanzamientos de IA y diseño premium - crédito HONOR

La relevancia de este evento radica en el contexto de rápido crecimiento de HONOR en el mercado latinoamericano, donde, según datos de la firma de consultoría Omdia, la marca ha registrado un crecimiento sostenido del 48% en 2025 y ha alcanzado la cuarta posición regional en envíos de smartphones.

Qué es el HONOR Robot Phone: la apuesta por IA y robótica

El HONOR Robot Phone representa un salto conceptual en la industria móvil. Más que un un smartphone con funciones de inteligencia artificial, es un dispositivo diseñado desde cero para actuar como un compañero adaptativo. Su característica principal es una cámara miniaturizada montada en un brazo robótico retráctil, capaz de girar, seguir objetos y personas, y ajustar automáticamente el encuadre gracias a algoritmos de IA.

El sistema permite al Robot Phone reaccionar al entorno, interpretar la luz y el movimiento, y realizar tomas sin intervención directa del usuario. El brazo robótico, integrado en el marco del teléfono, actúa como asistente visual y estabilizador profesional, analizando en tiempo real lo que sucede alrededor y ofreciendo contexto e información sobre las imágenes captadas.

La visión de HONOR es que el Robot Phone evolucione con el usuario, superando las capacidades de los asistentes virtuales convencionales y estableciendo nuevos estándares en interacción humano-máquina.

El dispositivo integra una cámara retráctil inteligente capaz de seguir objetos y adaptarse al entorno, marcando un salto en la interacción humano-máquina y en el concepto de asistente visual móvil - (Foto: Honor)

HONOR Magic V6: el plegable que apuesta por diseño y potencia

El otro gran protagonista del evento será el HONOR Magic V6, el nuevo plegable tipo libro que busca competir en la gama más alta del mercado global. Las primeras imágenes filtradas muestran un acabado en rojo oscuro y un perfil extremadamente delgado, lo que subraya la apuesta de la compañía por combinar portabilidad y experiencia de pantalla amplia.

El Magic V6 estaría equipado con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, el chip más avanzado de Qualcomm, y una cámara principal de 200 megapíxeles, posicionándose como rival directo de modelos como el Samsung Galaxy Z Fold 8.

La compañía tecnológica también apuesta por diferenciar sus variantes: una versión más delgada para el mercado internacional y otra con batería ampliada para China, equilibrando así diseño y autonomía, dos factores clave para los usuarios de dispositivos plegables.

MagicPad 4 y MagicBook Pro 14: expansión del ecosistema HONOR

El nuevo teléfono actúa como asistente visual autónomo, interpretando el entorno y estabilizando tomas, un avance que anticipa el futuro de la fotografía y la productividad móvil

Además del Robot Phone y el Magic V6, la compañía presentará la nueva tablet MagicPad 4 y el MagicBook Pro 14, ampliando su portafolio de productos para usuarios que buscan soluciones integradas en productividad y entretenimiento. Los visitantes al MWC podrán conocer de cerca estas novedades en el stand oficial de la marca, situado en el Hall 3 de la feria.

La presentación en el MWC no solo muestra los últimos avances tecnológicos de la compañía, sino que refuerza su apuesta por la sinergia entre humanos y máquinas en el ecosistema digital.

Con el lanzamiento global del HONOR Robot Phone y el plegable Magic V6 en el MWC 2026, la marca china busca liderar el futuro del mercado móvil, apostando por la inteligencia artificial, la robótica y el diseño de vanguardia.

La estrategia de HONOR marca el inicio de una nueva etapa en la evolución de los smartphones y los dispositivos conectados, con la promesa de experiencias más inteligentes, personalizadas y adaptativas para usuarios en todo el mundo.