Conoce los últimos lanzamientos de celulares, smartwatch y mucha más tecnología

Honor Magic V5 repite como el plegable más fino, con Snapdragon 8 Elite y batería de 5.820 mAh. (Europa Press)

La industria tecnológica sigue avanzando con propuestas que definen tendencias, fusionan innovación, diseño funcional y enfoques inteligentes, dirigidos a usuarios que demandan cada vez más capacidad, conectividad y personalización. Grandes marcas como Apple, HONOR y Huawei han lanzado recientemente nuevos dispositivos, cubriendo las prioridades de movilidad, productividad, bienestar y creatividad en distintos entornos y estilos de vida.

Con presentaciones recientes en eventos internacionales, cada compañía ha destacado el desarrollo propio de procesadores, la evolución en el diseño industrial, la integración de inteligencia artificial en el uso diario y funcionalidades específicas para el hogar, la educación, el deporte y el trabajo.

A continuación, se repasan los últimos lanzamientos de Apple, HONOR y Huawei, resaltando sus principales características y propuestas diferenciales para el usuario final.

El nuevo iPhone 17 ya se encuentra a la venta en más de 60 países. (Foto: Infobae)

Apple: innovación en diseño y experiencias inteligentes

Apple presentó una renovada línea de productos liderada por el iPhone Air, posicionado como el iPhone más delgado y ligero hasta la fecha, gracias a su chasis de titanio y una arquitectura interna optimizada. Destaca por integrar Ceramic Shield 2 tanto en la parte trasera como en la delantera, aumentando la resistencia ante rayaduras y golpes, y una pantalla Super Retina XDR de 6,5 pulgadas con ProMotion a 120 Hz.

Su equipamiento interno incluye los chips A19 Pro, N1 y C1X, que dotan al dispositivo de eficiencia energética récord y un rendimiento digno de la gama profesional, además de una batería de larga duración.

En el apartado fotográfico, el iPhone Air estrena un sistema de cámara Fusion de 48 MP y una cámara frontal Center Stage de 18 MP, con funciones potenciadas por inteligencia artificial para mejorar retratos, cuadros y grabación de vídeo Dolby Vision en 4K.

El equipamiento interno del iPhone Air incluye los chips A19 Pro, N1 y C1X, que dotan al dispositivo de eficiencia energética récord y un rendimiento digno de la gama profesional. (Foto: Apple)

El ecosistema se completa con el Apple Watch Ultra 3, un reloj orientado a la salud y el deporte que integra pantalla LTPO3, GPS, conectividad 5G y hasta 42 horas de batería, añadiendo comunicación satelital, seguimiento de sueño, presión arterial y apps potenciadas por IA.

La marca también actualizó los AirPods Pro 3, mejorando ajuste, calidad de audio, resistencia y activando la traducción en vivo para idiomas seleccionados. Además, los auriculares incluyen medición de frecuencia cardíaca, cancelación activa de ruido 2x superior y herramientas de entrenamiento avanzadas, mientras que las promociones de lanzamiento y variedad de acabados ofrecen alternativas adaptadas a los gustos de cada consumidor.

HONOR: productividad y creatividad en pantallas plegables y tablets

HONOR lanzó su tableta Pad X9a orientada al sector educativo y familiar, equipada con pantalla de 11,5 pulgadas FullView 2.5K y frecuencia de actualización de 120 Hz para una mejor experiencia visual. Sus puntos fuertes incluyen batería de 8.300 mAh para autonomía prolongada, entorno digital seguro con Google Kids Space y Family Link, chasis ultraligero y robusto, y un rendimiento ágil gracias a los 16 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

HONOR lanzó el nuevo HONOR 400 Smart, con una batería de 6.500 mAh y un botón para activar funciones de IA. (HONOR)

La marca refuerza este lanzamiento con promociones que incluyen funda, lápiz y mochila, además de versiones LTE y Wi-Fi en distintos puntos de venta.

En el segmento de smartphones, HONOR presentó el Magic V5, su móvil plegable más avanzado. Con un grosor de solo 8,8 mm y un peso de 217 g, apuesta por el diseño ultradelgado y batería de 5.820 mAh de alta densidad. El dispositivo incorpora el potente procesador Snapdragon 8 Elite, organización interna enfocada en durabilidad, resistencia (IP58/IP59) y materiales robustos como la fibra de carbono y el HONOR NanoCrystal Shield.

El sistema de cámaras AI Falcon, la compatibilidad de sus pantallas con lápiz óptico y el sistema operativo MagicOS 9.0 —que integra Google Gemini y herramientas de IA para productividad y creatividad—, destacan su versatilidad como compañero de trabajo, ocio y fotografía.

A través de estas líneas de productos, HONOR pone el énfasis en la seguridad, la creatividad y la adaptabilidad, apoyándose en una colaboración estratégica con Google y Qualcomm y posicionando sus soluciones como aliadas tanto para estudiantes como para profesionales y creadores de contenidos.

La batería de Silicon-Carbon de 6.000 mAh que incorpora la nueva Serie HONOR 400 mantiene más del 80% de su capacidad tras 4 años de uso.

Huawei: salud, fitness y creatividad con una visión global y juvenil

Huawei celebró en París el evento “Ride the Wind”, donde agrupó las novedades de su ecosistema bajo la filosofía de fusionar moda, tecnología, salud y creatividad en productos de alto rendimiento y diseño refinado.

La serie HUAWEI WATCH GT 6 se destaca por su batería de hasta 21 días, posicionamiento exterior avanzado y más de 100 modos de entrenamiento, incorporando mejoras específicas para ciclismo, carrera de senderos, golf y esquí, así como sensores y gráficos inteligentes para seguimiento de rendimiento.

En el campo de los wearables, el HUAWEI WATCH Ultimate 2 amplía la experiencia al buceo profesional, permitiendo comunicaciones sonoras bajo agua hasta 30 metros —siendo el primero del sector con esta característica—, y añade registros SOS y medición avanzada bajo el agua. El HUAWEI WATCH D2, por su parte, mejora el control de presión arterial, reforzando la apuesta de la marca por la salud autónoma y el seguimiento personalizado.

En móviles, la serie HUAWEI nova 14 redefine el retrato con cámara Ultra Chroma, motor XD y selfies de 50 MP, además de herramientas de edición asistida por IA como Mejor Expresión y Eliminar. En tabletas, la MatePad 12 X PaperMatte Edition incorpora una pantalla mate exclusiva para reducir el reflejo, soporte para el nuevo M-Pencil Pro y menús inteligentes, posicionándola como alternativa ideal para estudiantes y creativos.

La compañía refuerza su propuesta a través de una visión inclusiva y juvenil: la marca promueve proyectos globales como “GoPaint” para estimular la creatividad y el compromiso cultural, y presenta su lema “Now Is Yours”, que invita a las nuevas generaciones a explorar y cocrear el futuro junto a la tecnología.