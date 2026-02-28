Pasos para recuperar una contraseña perdida en tu iPhone

La nueva opción de iOS 26 almacena temporalmente las contraseñas generadas que no se guardaron correctamente en el iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perder una contraseña recién creada puede ser frustrante, especialmente si el fallo ocurre por problemas técnicos ajenos al usuario. Con la llegada de iOS 26, Apple incorporó una herramienta que permite recuperar contraseñas generadas automáticamente en el iPhone cuando el guardado falla o la web no completa el registro. Esta función, poco visible pero clave, puede evitar la pérdida de acceso a nuevos servicios y ahorrar tiempo ante errores inesperados.

Al utilizar el generador de contraseñas de Apple para crear una clave segura en un sitio web, puede ocurrir que la página no la registre correctamente o que el sistema de guardado falle.

El resultado suele ser la desaparición de la contraseña generada, obligando al usuario a iniciar un proceso de recuperación que implica esperar correos electrónicos y crear una nueva clave. Esta situación es común y, hasta ahora, obligaba a repetir pasos innecesarios.

Los usuarios pueden revisar el sitio web asociado y la fecha de creación de cada contraseña temporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo acceder a las contraseñas temporales en iOS 26

Apple solucionó este inconveniente en iOS 26 con un espacio temporal dentro de la aplicación Contraseñas. Allí, las contraseñas generadas que no se guardaron correctamente quedan almacenadas durante 30 días, listas para ser recuperadas. El acceso al menú es sencillo, aunque está algo oculto:

Abre la app Contraseñas en tu iPhone con iOS 26.

en tu iPhone con iOS 26. Pulsa el icono de tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla.

en la esquina superior derecha de la pantalla. Selecciona la opción “Contraseñas generadas” en el menú desplegable.

en el menú desplegable. Aparecerá una lista de las contraseñas generadas recientemente que no han sido guardadas.

Para cada contraseña, el sistema muestra el sitio web vinculado.

Si decides guardar la contraseña, completa el nombre de usuario, correo electrónico y demás datos requeridos.

Esta herramienta reduce la pérdida de registros recientes y agiliza la recuperación de accesos, evitando que debas comenzar desde cero tras un fallo técnico.

Esta herramienta reduce la necesidad de iniciar procesos de recuperación de claves por fallos técnicos ajenos al usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un menú poco conocido que puede evitar la pérdida de accesos

El llamado “cajón temporal” de iOS 26 surge como respuesta a la demanda de usuarios que utilizan el sistema de seguridad integrado de Apple. La función no elimina automáticamente las contraseñas generadas, sino que las mantiene durante un mes para facilitar la recuperación.

Entre los datos que muestra se encuentran tanto el sitio web asociado como la antigüedad de la contraseña, permitiendo identificar rápidamente la clave que necesitas recuperar.

Pese a su utilidad, muchos usuarios desconocen la existencia de este menú, lo que resalta la importancia de explorar las funciones del gestor de contraseñas de Apple. La integración de esta opción mejora la experiencia en el registro de nuevas plataformas y reduce la frustración ante problemas que surgen sin intervención del usuario.

Gestionar y recuperar contraseñas de forma segura es fundamental para proteger el acceso a servicios y cuentas personales en el entorno digital actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativa: el gestor de contraseñas de Google

Como complemento, el gestor de contraseñas de Google ofrece una opción robusta para almacenar y administrar claves en diferentes dispositivos y navegadores. Disponible en Android, Google Chrome y la web, este sistema permite:

Guardar y generar contraseñas seguras de forma automática.

Revisar contraseñas para detectar filtraciones o vulnerabilidades.

Recibir alertas si alguna contraseña es considerada débil o repetida.

Centralizar la gestión de claves asociadas a la cuenta de Google.

Notificar proactivamente sobre posibles riesgos y sugerir cambios de clave.

Para mantener la seguridad digital, se recomienda revisar periódicamente las contraseñas almacenadas, actualizar las que sean necesarias y mantener activas las alertas del gestor. Así, se refuerza la protección de todas las cuentas en línea y se facilita el acceso seguro desde cualquier dispositivo.